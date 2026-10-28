Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό, την πρώην ομάδα του, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας διεξήχθη μεταξύ της Μαρκό και των Πειραιωτών, με τον έμπειρο Μαροκινό στράικερ να αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου επιφύλαξαν στον Ελ Αραμπί μια ιδιαίτερα θερμή υποδοχή, αποθεώνοντάς τον με καθολικό χειροκρότημα.

Η επιστροφή του Γιουσέφ Ελ Αραμπί

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ένας ποδοσφαιριστής που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του Ολυμπιακού με την ερυθρόλευκη φανέλα, επέστρεψε το φετινό καλοκαίρι στην πατρίδα μας, την Ελλάδα. Αυτή τη φορά, όμως, δεν αγωνίζεται για τους Πειραιώτες, αλλά για λογαριασμό της ομάδας της Μαρκό, της οποίας προπονητής είναι ο Σούλης Παπαδόπουλος.

Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε ο 39χρονος στράικερ να ξανασυναντηθεί με την πρώην ομάδα του, αυτή τη φορά ως αντίπαλος, σε μια αναμέτρηση που είχε ξεχωριστό νόημα. Ήταν η πρώτη φορά που ο Ελ Αραμπί τέθηκε αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που οι δρόμοι τους χώρισαν, γεγονός που προσέδωσε έναν ιδιαίτερο και συναισθηματικό χαρακτήρα στην αναμέτρηση του Κυπέλλου.

Η θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους

Από την πρώτη στιγμή, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ζεστάματος, όλα τα φώτα ήταν στραμμένα πάνω στον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, καθώς η παρουσία του στο γήπεδο ήταν κάτι παραπάνω από απλή. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι είχαν δώσει το παρών στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Μαρκόπουλου, δεν έχασαν την ευκαιρία να δείξουν την εκτίμηση και την αγάπη τους στον πρώην παίκτη τους.

Αποθέωσαν τον Μαροκινό επιθετικό με ένα καθολικό χειροκρότημα, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του, σε μια κίνηση αναγνώρισης της σημαντικής προσφοράς του στον σύλλογο. Ο ίδιος ο Ελ Αραμπί ανταπέδωσε το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων, πλησιάζοντας προς τη θύρα όπου φιλοξενούνταν οι οπαδοί των Πειραιωτών, δείχνοντας έτσι την αμοιβαία εκτίμηση και ευγνωμοσύνη του.

Οι εγκάρδιες συναντήσεις στο γήπεδο

Πέρα από την αποθέωση από τις κερκίδες, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί είχε την ευκαιρία να συναντήσει και πρώην συμπαίκτες του, καθώς και μέλη της αποστολής του Ολυμπιακού. Είχε έναν ιδιαίτερα θερμό εναγκαλισμό με τον Σαντιάγκο Έσε, με τον οποίο μοιράστηκαν την ερυθρόλευκη φανέλα σε προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους.

Εκτός από τον Έσε, ο έμπειρος στράικερ είχε θερμές επαφές και με λοιπά μέλη της ερυθρόλευκης αποστολής, με τους οποίους διατηρεί άριστες σχέσεις. Οι συναντήσεις αυτές επιβεβαίωσαν τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του παίκτη και του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός ότι πλέον αγωνίζονται ως αντίπαλοι.

Το ιδιαίτερο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας

Η αναμέτρηση της Μαρκό με τον Ολυμπιακό, για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, είχε αναμφίβολα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα για τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Η επιστροφή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο το φετινό καλοκαίρι και η άμεση συνάντηση με την πρώην ομάδα του σηματοδότησε μια ξεχωριστή στιγμή στην πλούσια καριέρα του.

Ο 39χρονος Μαροκινός επιθετικός, γνωστός για την προσφορά του στον Ολυμπιακό, βίωσε ένα παιχνίδι γεμάτο συναισθήματα, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σημαντικό κομμάτι της ποδοσφαιρικής του ιστορίας. Η παρουσία του στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου προσέδωσε μια επιπλέον διάσταση και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον στον αγώνα του Κυπέλλου, καθιστώντας τον αξιομνημόνευτο για όλους τους παρευρισκόμενους.

Με πληροφορίες από: Athletiko