Ο Αχιλλέας Μπέος επιτίθεται στον Στεφάν Λανουά για τους ορισμούς Τζήλου και Πολυχρόνη

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Αχιλλέας Μπέος, ο ισχυρός άνδρας του Βόλου ELABET, κατά του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά. Η αντίδραση του κ. Μπέου προκλήθηκε από τους πρόσφατους ορισμούς των διαιτητών Τζήλου και Πολυχρόνη σε αναμετρήσεις της Stoiximan Super League. Μέσω ανάρτησής του στα social media, ο δήμαρχος Βόλου εξέφρασε τη δυσφορία του για την επανένταξη των συγκεκριμένων προσώπων.

Η νέα επίθεση του Αχιλλέα Μπέου

Ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος εκτός από ισχυρός άνδρας του Βόλου ELABET είναι και δήμαρχος της πόλης, καθώς και μικρομέτοχος της ομάδας, προχώρησε σε μια νέα, έντονη επίθεση. Στόχος της κριτικής του ήταν ο Στεφάν Λανουά, ο πρόεδρος της ΚΕΔ, με αφορμή τις τελευταίες επιλογές διαιτητών για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η επίθεση του κ. Μπέου εκφράστηκε δημόσια μέσω ανάρτησης στα social media, όπου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της ΚΕΔ. Ο ίδιος στράφηκε κατά των επιλογών του αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ, αμφισβητώντας τα κριτήρια που οδήγησαν στην επιστροφή συγκεκριμένων διαιτητών στα καθήκοντά τους.

Οι ορισμοί που προκάλεσαν την αντίδραση

Η αιτία της έντονης αντίδρασης του Αχιλλέα Μπέου ήταν οι ορισμοί που γνωστοποίησε η ΚΕΔ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Συγκεκριμένα, ο διαιτητής Τζήλος ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση μεταξύ του Λεβαδειακού και του Άρη. Παράλληλα, ο Πολυχρόνης ορίστηκε να εκτελέσει χρέη AVAR στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης.

Οι εν λόγω ορισμοί αφορούν τη δράση στη Stoiximan Super League, η οποία έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί το τριήμερο από 31 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου. Η επιστροφή των δύο διαιτητών στους πίνακες ορισμών της ΚΕΔ αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημόσια τοποθέτηση του Αχιλλέα Μπέου.

Ερωτήματα για τους «επίορκους» διαιτητές

Στην ανάρτησή του, ο Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε στους Τζήλο και Πολυχρόνη χαρακτηρίζοντάς τους «επίορκους διαιτητές». Έθεσε ευθέως το ερώτημα προς τον Στεφάν Λανουά για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να επανενταχθούν αυτοί οι διαιτητές στους αγώνες του πρωταθλήματος.

Ο κ. Μπέος τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι διαιτητές βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Εισαγγελία. Η διερεύνηση αυτή αφορά σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με παράνομο στοιχηματισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτή η αναφορά ενίσχυσε την κριτική του και την αμφισβήτηση των αποφάσεων της ΚΕΔ.

Το πλήρες μήνυμα του Αχιλλέα Μπέου

Ο Αχιλλέας Μπέος δημοσίευσε το μήνυμά του στα social media, ξεκινώντας με μια αναφορά στην ημέρα της ανάρτησης: «Ημέρα εθνικής επετείου σήμερα και κατόρθωσαν να ασχολούμαστε με τον Τζήλο και τον Πολυχρόνη.» Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι ένα τέτοιο θέμα απασχολεί την επικαιρότητα σε μια εθνική εορτή.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε απευθείας στον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, με έντονο ύφος: «Ρε Λανουά, με ποια κριτήρια επανέφερες αυτούς τους επίορκους διαιτητές οι οποίοι διευρευνώνται από την Εισαγγελία για παράνομο στοιχηματισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος;» Το μήνυμα περιείχε επίσης μια προειδοποίηση προς τον Λανουά, αναφέροντας: «Μη νομίζεις ότι είσαι στο απυρόβλητο.»

Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου ELABET ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με μια σαφή απαίτηση, δηλώνοντας ότι οι εν λόγω διαιτητές «πρέπει να πάνε οριστικά σπίτια τους για παραδειγματισμό». Αυτή η δήλωση εκφράζει την πεποίθησή του ότι η απομάκρυνσή τους είναι απαραίτητη ως παράδειγμα για την ακεραιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko