Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μαρκό με σκορ 2-0 στο δημοτικό στάδιο του Μαρκόπουλου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Πειραιώτες σημείωσαν την τρίτη τους νίκη σε ισάριθμους αγώνες στη διοργάνωση, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση των νοκ άουτ. Τα γκολ που «υπέγραψαν» το «τρίποντο» για την ομάδα του Αλγκουαθίλ πέτυχαν οι Σάλιακας και Κάρμο.

Το προβάδισμα του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ασκώντας πίεση στην εστία της Μαρκό με στόχο το γκολ. Στο 6ο λεπτό, ο Τουφάκης δοκίμασε ένα σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων. Ένα λεπτό αργότερα, στο 7ο λεπτό, ο Έξαρχος επενέβη ξανά, αποκρούοντας σουτ του Πουέρτα.

Το πρώτο τέρμα για τους «ερυθρόλευκους» ήρθε στο 15ο λεπτό. Από πλάγιο άουτ του Μπρούνο, η μπάλα στρώθηκε στον Φίλη, έπειτα από επαφή του Μάριους. Ο Σάλιακας, με ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, νίκησε τον Έξαρχο, διαμορφώνοντας το 0-1. Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Έλληνα ακραίου μπακ με την ερυθρόλευκη φανέλα, μετά από αυτό κόντρα στον Λεβαδειακό.

Η Μαρκό προσπάθησε να αντιδράσει και να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, επιδιώκοντας να γίνει πιο επιθετική. Στο 24ο λεπτό, οι γηπεδούχοι είχαν μια σημαντική ευκαιρία, όταν μετά από λάθος του Σμαΐλοβιτς, βγήκε κάθετη πάσα για τον Ελ Αραμπί. Ο επιθετικός βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά νικήθηκε από τον Πόποβιτς. Ο Ελ Αραμπί αγωνίστηκε για πρώτη φορά απέναντι στην πρώην του ομάδα.

Ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες πριν το δεύτερο γκολ

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, με τον Τουφάκη να είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Στο 34ο λεπτό, ο Φίλης επιχείρησε ένα φαλτσαριστό σουτ από μακρινή απόσταση, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ από την εστία του Έξαρχου. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 40ό λεπτό, ο Μάριους πήρε κεφαλιά, η οποία όμως έφυγε εκτός εστίας.

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, η Μαρκό έδειξε σημάδια αντίδρασης. Στο 55ο λεπτό, ο Νεκούλ, ο οποίος είχε απειλήσει και νωρίτερα, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Η προσπάθειά του αποκρούστηκε από τον Πόποβιτς, ενώ στη συνέχεια η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και στο κεφάλι του Κάρμο, απομακρυνόμενη τελικά σε κόρνερ. Η επέμβαση του Κάρμο κρίθηκε σωτήρια, καθώς η μπάλα είχε πορεία προς την εστία.

Στο 63ο λεπτό, ο Τουφάκης έχασε μια ακόμα καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, με ένα σουτ που έφυγε λίγο εκτός εστίας.

Ο Κάρμο «κλείδωσε» τη νίκη των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός «καθάρισε» ουσιαστικά το παιχνίδι στο 71ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Πουέρτα, ο Κάρμο σηκώθηκε ψηλότερα από όλους τους αμυντικούς των γηπεδούχων στην καρδιά της άμυνας και σκόραρε με κεφαλιά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Το γκολ αυτό ήρθε λίγη ώρα μετά την κρίσιμη επέμβασή του στη φάση του Νεκούλ.

Μετά το δεύτερο γκολ, οι δύο ομάδες έριξαν τους ρυθμούς τους, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Οι Πειραιώτες διατήρησαν έτσι το απόλυτο στη διοργάνωση, φτάνοντας τις οκτώ συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας στη League Stage του Κυπέλλου.

Η συνέχεια στη διοργάνωση και οι συνθέσεις

Από την πλευρά της, η Μαρκό, παρά την αξιόμαχη εμφάνισή της και τις δύο σημαντικές ευκαιρίες που δημιούργησε, παρέμεινε εκτός της δωδεκάδας των ομάδων που εξασφαλίζουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Για την επόμενη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα εντός έδρας ντέρμπι των αιωνίων με τον Παναθηναϊκό. Η Μαρκό, αντίστοιχα, θα αντιμετωπίσει τη Νίκη Βόλου.

Οι συνθέσεις των ομάδων ήταν οι εξής:

Μαρκό: Έξαρχος, Μπουσάι, Σμάλης, Στάμου, Τσάκνης (71' Μπετσίροβιτς), Κωνσταντακόπουλος, Φατιόν, Οικονομίδης, Νεκούλ (59' Μεντόσα), Αλεξόπουλος (71' Κοπανίδης) και Ελ Αραμπί (59' Γιόχανσον).

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης (76' Μπακούλας), Έσε (87' Σιπιόνι), Πουέρτα (87' Φορτούνης), Ζέλσον (61' Μπέιλι), Τουφάκης και Μάριους (61' Γιάρεμτσουκ).

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta