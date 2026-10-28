Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο

Η μοίρα έφερε τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί αντιμέτωπο με τον Ολυμπιακό, την ομάδα με την οποία "μάτωσε" τα αντίπαλα δίχτυα και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μαροκινός επιθετικός αγωνίστηκε κόντρα στους «ερυθρόλευκους» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδότησε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον παίκτη, ο οποίος επέστρεψε ως αντίπαλος στην ομάδα που υπηρέτησε με επιτυχία για πέντε χρόνια, αποτελώντας μία από τις πιο αγαπητές μορφές της σύγχρονης ιστορίας των Πειραιωτών.

Η επιστροφή του Γιουσέφ Ελ Αραμπί

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί βρέθηκε στην αντίπαλη πλευρά του Ολυμπιακού, με τον προπονητή Σούλη Παπαδόπουλο να τον χρησιμοποιεί στην αναμέτρηση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτή η συνάντηση είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς ο Μαροκινός επιθετικός αγωνίστηκε απέναντι στην πρώην ομάδα του, για την οποία είχε «ματώσει» τα αντίπαλα δίχτυα σε προηγούμενες σεζόν.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του θεσμού, φέρνοντας ξανά τον Ελ Αραμπί στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως αντίπαλο των Πειραιωτών, σε ένα παιχνίδι που είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο για τον ίδιο και τους φιλάθλους.

Η πενταετής παρουσία στον Ολυμπιακό

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί αγωνίστηκε για μία πενταετία στο μεγάλο λιμάνι, διάστημα κατά το οποίο εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την επιθετική γραμμή του Ολυμπιακού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με τα πολλά γκολ και τις σημαντικές εμφανίσεις του, οι οποίες συνέβαλαν στις επιτυχίες της ομάδας.

Ο Μαροκινός επιθετικός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές μορφές της σύγχρονης ιστορίας των Πειραιωτών. Η προσφορά του αναγνωρίζεται ευρέως, καθώς με την παρουσία του συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές και επιτυχίες του συλλόγου.

Η θερμή υποδοχή και τα πειράγματα

Πριν από τη «σέντρα» του αγώνα, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί είχε κάποια πειράγματα με μέλη του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια του ζεστάματος, δείχνοντας τις καλές σχέσεις που διατηρεί. Αυτή η φιλική ατμόσφαιρα υπογράμμισε τους δεσμούς που τον συνδέουν ακόμα με την πρώην ομάδα του και τους ανθρώπους της.

Οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» που βρέθηκαν στις εξέδρες, αναγνωρίζοντας την προσφορά του, αποθέωσαν τον Μαροκινό επιθετικό. Ο Ελ Αραμπί ανταπέδωσε την αγάπη του κόσμου με ένα αυθόρμητο χειροκρότημα προς την ερυθρόλευκη εξέδρα, δημιουργώντας μια συγκινητική στιγμή αναγνώρισης και σεβασμού.

Τα επιτεύγματα με την ερυθρόλευκη φανέλα

Ο Ελ Αραμπί αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2019 και πολύ γρήγορα καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της επιθετικής γραμμής. Κατέγραψε συνολικά 225 συμμετοχές με την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 94 γκολ και μοιράζοντας 25 ασίστ στους συμπαίκτες του.

Η επιθετική του δεινότητα τον οδήγησε να αναδειχθεί δύο συνεχόμενες φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Τη σεζόν 2019-20 σημείωσε 20 τέρματα, ενώ την επόμενη σεζόν ανέβασε ακόμη περισσότερο την επίδοσή του, φτάνοντας τα 22 γκολ. Επιπλέον, το 2021 αναδείχθηκε και πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της Super League, αναγνωρίζοντας την καθοριστική του συμβολή.

Οι τίτλοι που κατέκτησε

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί πανηγύρισε την κατάκτηση σημαντικών τίτλων, εμπλουτίζοντας την τροπαιοθήκη του συλλόγου. Συγκεκριμένα, κέρδισε τρία πρωταθλήματα Ελλάδας, τις σεζόν 2020, 2021 και 2022, συμβάλλοντας καθοριστικά στις εγχώριες επιτυχίες της ομάδας.

Επίσης, κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2020, ολοκληρώνοντας ένα νταμπλ εκείνη τη χρονιά. Η κορυφαία στιγμή της θητείας του ήρθε με την ιστορική κατάκτηση του Conference League το 2024, ένα επίτευγμα που επισφράγισε την επιτυχημένη του πορεία με τους «ερυθρόλευκους» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά.

Με πληροφορίες από: Newsit