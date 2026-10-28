Ο Πασχάλης Τουφάκης κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού

Ο Πασχάλης Τουφάκης ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, σε έναν αγώνα που σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός επιλέχθηκε από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για να ξεκινήσει στην αναμέτρηση με τη Μαρκό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η συμμετοχή του έρχεται σε εφαρμογή του νέου κανονισμού της ΕΠΟ, που επιβάλλει την παρουσία δύο συγκεκριμένων παικτών στην ενδεκάδα.

Η πορεία του στην ακαδημία του Ολυμπιακού

Ο Πασχάλης Τουφάκης αποτελεί ένα από τα ταλέντα που αναδείχθηκαν μέσα από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, έχοντας ενταχθεί στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη από το 2021. Η ένταξή του στην ερυθρόλευκη οικογένεια ήρθε μετά από εντυπωσιακές εμφανίσεις σε δοκιμαστικά, όπου ξεχώρισε με τις ικανότητές του. Προηγουμένως, είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις από την παρουσία του στην ακαδημία Νίκης Αττάλο, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 12 Σεπτεμβρίου του 2006, εντάχθηκε στην ακαδημία του Ολυμπιακού σε ηλικία μόλις 15 ετών. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, η προσαρμογή του ήταν άμεση και ενσωματώθηκε αμέσως στην ομάδα της Κ17. Έναν χρόνο αργότερα, η εξέλιξή του τον οδήγησε στην προώθηση στην ομάδα της Κ19, όπου παρέμεινε για μια περίοδο τριών ετών, διαγράφοντας μια αξιόλογη πορεία.

Επιτυχίες στις ομάδες υποδομής

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα της Κ19 του Ολυμπιακού, ο Πασχάλης Τουφάκης συνέβαλε ενεργά στις επιτυχίες του συλλόγου. Συγκεκριμένα, υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα δύο φορές, δείχνοντας την αγωνιστική του συνέπεια και την ικανότητά του να προσφέρει σε υψηλό επίπεδο. Η κορυφαία στιγμή της παρουσίας του στην Κ19 ήταν αναμφίβολα η κατάκτηση του Youth League, όπου είχε έναν βασικό ρόλο.

Στη διοργάνωση του Youth League, ο Τουφάκης κατέγραψε 10 συμμετοχές, συμβάλλοντας με 2 γκολ στην πορεία προς τον τίτλο. Συνολικά, η παρουσία του στις ομάδες υποδομής των Πειραιωτών ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, καθώς μέτρησε 54 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτά τα παιχνίδια, σημείωσε συνολικά 11 τέρματα και μοίρασε 5 ασίστ, επιβεβαιώνοντας το επιθετικό του ταλέντο και την ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις για τους συμπαίκτες του.

Ρόλος στην Β' ομάδα και χαρακτηριστικά

Το 2025, η ανοδική πορεία του Πασχάλη Τουφάκη συνεχίστηκε με την προώθησή του στην Β' ομάδα του Ολυμπιακού. Εκεί, κατάφερε να καθιερωθεί άμεσα ως βασικό και αναντικατάστατο μέλος, δείχνοντας την ωριμότητα και την ποιότητά του στο παιχνίδι. Μέχρι στιγμής, έχει καταγράψει 28 συμμετοχές στη Superleague 2, το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται η Β' ομάδα. Στις εμφανίσεις του αυτές, έχει συνεισφέρει με 2 γκολ και 2 ασίστ, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και την αγωνιστική του αξία.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι η ευελιξία του στις θέσεις που μπορεί να αγωνιστεί. Ο Τουφάκης έχει την ικανότητα να παίζει με την ίδια ευκολία τόσο στα άκρα της επίθεσης, προσφέροντας πλάτος και διεισδυτικότητα, όσο και στον χώρο του κέντρου, αναλαμβάνοντας ρόλους ως 8άρι ή 10άρι. Αυτή η πολλαπλή χρησιμότητα αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε προπονητή, καθώς του λύνει τα χέρια όσον αφορά τις τακτικές επιλογές και τις προσαρμογές κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Η εμπιστοσύνη του Αλγκουαθίλ

Η παρουσία του Πασχάλη Τουφάκη δεν έχει περάσει απαρατήρητη από τον προπονητή της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Ισπανός τεχνικός πιστεύει πολύ στην εξέλιξη του νεαρού ποδοσφαιριστή και για τον λόγο αυτό, τον συμπεριλαμβάνει σχεδόν μόνιμα στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Αυτή η συνεχής επαφή με το υψηλότερο επίπεδο και τους έμπειρους παίκτες συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων του και στην προσαρμογή του στις απαιτήσεις του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Η εμπιστοσύνη του Αλγκουαθίλ στον Τουφάκη φάνηκε και από την επιλογή του να τον συμπεριλάβει στην αποστολή της ομάδας για τον αγώνα του Europa League με την Σπάρτα Πράγας, μια σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Τώρα, ο Ισπανός προπονητής του δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου Ελλάδος απέναντι στη Μαρκό, σηματοδοτώντας την είσοδό του στον κόσμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου σε ανώτερο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta