Το νόημα πίσω από το τατουάζ του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αθλητής του Παναθηναϊκού, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Playmakers» της Nova το βράδυ της Τρίτης, λίγο μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Μιλάνο. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα τατουάζ που κοσμούν το σώμα του, καθώς ο ίδιος δεν φορούσε μπλούζα. Ένα συγκεκριμένο τατουάζ στο στήθος του, ωστόσο, τράβηξε την προσοχή, καθώς φαινόταν ακαταλαβίστικο σε πρώτη ανάγνωση.

Η εμφάνιση στην εκπομπή «Playmakers»

Η παρουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην τηλεοπτική εκπομπή πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της επιτυχίας του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του «τριφυλλιού» είχε επικρατήσει της Μιλάνο σε αγώνα που διεξήχθη το βράδυ της Τρίτης στο T-Center, με τον Ισπανό φόργουορντ να δίνει το στίγμα του για την σημαντική αυτή νίκη.

Η επιλογή του να εμφανιστεί χωρίς μπλούζα είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν ορατά τα διάφορα σχέδια που έχει «χτυπήσει» στο σώμα του. Ανάμεσα σε αυτά, ένα ξεχώρισε για την ιδιαιτερότητά του, καθώς η γραφή του δεν ήταν άμεσα κατανοητή από το ευρύ κοινό και τους τηλεθεατές.

Το «ακαταλαβίστικο» σχέδιο στο στήθος

Το τατουάζ που προκάλεσε ερωτήματα βρίσκεται κάτω από το στήθος του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Η γραφή του είναι μια σύνθεση αγγλικών και ελληνικών γραμμάτων, κάτι που δυσκολεύει την άμεση κατανόηση του περιεχομένου του. Από την κάμερα, το ορατό μέρος του τατουάζ έγραφε «WHU ΛΕΣ ΨΘV WHΣΠ ΠΘ ΘΠΣ’ S».

Η τελευταία λέξη της φράσης δεν ήταν δυνατό να φανεί καθαρά, λόγω της γωνίας λήψης της κάμερας. Αυτή η ιδιαιτερότητα του σχεδίου οδήγησε πολλούς να αναρωτιούνται για το πραγματικό του νόημα και τη γλώσσα στην οποία ήταν γραμμένο, καθώς δεν αντιστοιχούσε σε κάποια κοινή γραφή.

Η τεχνική του Faux Greek

Στην διεθνή κοινότητα των tattoo artists, η συγκεκριμένη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για το τατουάζ του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι γνωστή με την ονομασία Faux Greek ή, εναλλακτικά, Pseudo-Greeking. Πρόκειται για έναν τρόπο γραφής που αξιοποιεί την οπτική ομοιότητα των ελληνικών γραμμάτων με τα λατινικά.

Στόχος αυτής της τεχνικής είναι να σχηματιστούν αγγλικές λέξεις, χρησιμοποιώντας ελληνικούς χαρακτήρες που μοιάζουν με τους λατινικούς. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα οπτικό αποτέλεσμα που είναι μεν αναγνωρίσιμο, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί αποκωδικοποίηση για να γίνει πλήρως κατανοητό το μήνυμα που μεταφέρει.

Η αποκάλυψη της φράσης και η σημασία της

Αν κάποιος προχωρήσει στην αντιστοίχηση των ελληνικών γραμμάτων με τα λατινικά στα οποία αυτά μοιάζουν, μπορεί να διαπιστώσει την κανονική εκδοχή του τατουάζ. Η πλήρης φράση, όπως αποκαλύπτεται, είναι «WHO ARE YOU WHEN NO ONE’S», με την τελευταία λέξη που δεν ήταν ορατή από την κάμερα να είναι το «WATCHING».

Στην ελληνική γλώσσα, η φράση αυτή μεταφράζεται σε «Ποιος είσαι όταν κανείς δεν βλέπει». Το μήνυμα είναι βαθύτερο από μια απλή πρόταση, καθώς θέτει ένα ερώτημα που αφορά την εσωτερική μας υπόσταση και τον πραγματικό μας χαρακτήρα.

Ένα μήνυμα αυτογνωσίας

Η συγκεκριμένη φράση αποτελεί μια πολύ δημοφιλή έκφραση αυτογνωσίας. Ουσιαστικά, καλεί τον αναγνώστη ή τον αποδέκτη της να αναλογιστεί ποιος είναι πραγματικά, όταν δεν βρίσκεται υπό το βλέμμα και την προσοχή των άλλων. Εστιάζει στον αληθινό εαυτό και τον χαρακτήρα ενός ατόμου, μακριά από εξωτερικές προσδοκίες ή κοινωνικούς ρόλους.

Για τον λόγο αυτό, η φράση χρησιμοποιείται συχνά από τον Τζον Σ. Μάξγουελ, ο οποίος θεωρείται ειδικός στους τομείς της ηγεσίας και της προσωπικής ανάπτυξης. Ο Μάξγουελ την ενσωματώνει στις ομιλίες του, αλλά και στο βιβλίο του με τίτλο «Developing the Leader Within You», υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την εσωτερική αναζήτηση και εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Athletiko