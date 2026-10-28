Μπεσίκτας – Ολυμπιακός: Η ώρα του αγώνα και η τηλεοπτική μετάδοση για την Euroleague

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μια εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπεσίκτας, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague. Αυτός ο αγώνας αποτελεί το πρώτο βήμα για τους «ερυθρόλευκους» σε μια νέα «διαβολοβδομάδα» που περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις για τη διοργάνωση. Η ομάδα του Πειραιά καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες σε αυτό το παιχνίδι.

Η αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπεσίκτας και τον Ολυμπιακό έχει οριστεί να ξεκινήσει με τζάμπολ στις 19:30. Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα μέσα από τη συχνότητα του Novasports Prime. Παράλληλα, το Newsit.gr θα παρέχει ζωντανή κάλυψη για την εξέλιξη του παιχνιδιού, ενημερώνοντας συνεχώς για το σκορ και τις σημαντικότερες στιγμές.

Ο Ολυμπιακός, έχοντας μπροστά του μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα», στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα στην Τουρκία. Το παιχνίδι αυτό είναι κομβικό για την πορεία του στην Euroleague, καθώς η διοργάνωση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κάθε νίκη μετράει σημαντικά για την κατάταξη.

Η βαθμολογική εικόνα των ομάδων

Οι δύο ομάδες παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα στη φετινή Euroleague μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια θέση με ρεκόρ 5 νικών και 2 ηττών. Αυτό το ρεκόρ διαμορφώθηκε μετά και την πρόσφατη εντός έδρας ήττα που γνώρισε η πειραϊκή ομάδα από τη Φενέρμπαχτσε.

Από την άλλη πλευρά, η Μπεσίκτας έχει καταγράψει ένα ρεκόρ 3 νικών και 4 ηττών στη διοργάνωση. Η τουρκική ομάδα θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να βελτιώσει τη βαθμολογική της θέση και να πλησιάσει τις ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη οκτάδα της Euroleague.

Σημαντικές απουσίες για Ολυμπιακό και Μπεσίκτας

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από σημαντικές απουσίες παικτών. Συγκεκριμένα, εκτός αγώνα βρίσκονται οι Μιλουτίνοβ, Φουρνιέ και Μοντέρο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Επιπλέον, εκτός αποστολής παραμένει ο Ντόρσεϊ, λόγω της τιμωρίας που του έχει επιβληθεί από το κλαμπ του Πειραιά.

Αντίστοιχα, και η Μπεσίκτας θα παραταχθεί με ελλείψεις στην αναμέτρηση. Η τουρκική ομάδα δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Τζέφρις και Σισοκό. Παράλληλα, υπάρχει αμφιβολία για τη συμμετοχή δύο ακόμη παικτών, των Κορκμάζ και Γουόκερ, η κατάσταση των οποίων θα κριθεί λίγο πριν τον αγώνα.

Οι επόμενες αναμετρήσεις της Euroleague

Μετά το παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής, οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη «μάχη» της 9ης αγωνιστικής της Euroleague την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026. Ο Παναθηναϊκός θα αναζητήσει ένα «διπλό» στην έδρα της Αναντολού Εφές, με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 19:30.

Την ίδια ημέρα, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena. Η αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με την ιταλική ομάδα θα ξεκινήσει στις 21:15. Και οι δύο αγώνες είναι κρίσιμοι για την πορεία των ελληνικών ομάδων στη διοργάνωση, καθώς προσπαθούν να διατηρηθούν σε τροχιά πρόκρισης για τα playoffs.

Με πληροφορίες από: Newsit