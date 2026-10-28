Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Λέλαντ Γουόκερ και τον παραχωρεί δανεικό στην Κλούζ-Ναπόκα

Ο Λέλαντ Γουόκερ αποτελεί πλέον παίκτη του ΠΑΟΚ, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με τον «δικέφαλο του βορρά» έως το 2029. Παρόλα αυτά, δεν θα ενταχθεί άμεσα στο δυναμικό της ομάδας, καθώς θα αγωνιστεί δανεικός στην Κλούζ-Ναπόκα για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Λέλαντ Γουόκερ, τονίζοντας ότι ο παίκτης εντάσσεται στο πλάνο της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Η υπογραφή του συμβολαίου του 23χρονου Αμερικανού γκαρντ θα τον κρατήσει στη Θεσσαλονίκη έως το 2029. Η απόκτηση αυτή χαρακτηρίζεται ως στρατηγική κίνηση για την ομάδα, η οποία τον έκανε δικό της με ελεύθερη μεταγραφή από την Salon Vilpas.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γουόκερ θα ενταχθεί πλήρως στο δυναμικό του ΠΑΟΚ από την επόμενη σεζόν. Για τους επόμενους μήνες, συγκεκριμένα για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου (2026-27), ο παίκτης θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στην U-BT Cluj-Napoca.

Η πορεία του Γουόκερ και οι επιδόσεις του

Ο Λέλαντ Γουόκερ εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν φορώντας τη φανέλα της Salon Vilpas. Οι επιδόσεις του ήταν ιδιαίτερα υψηλές, καθώς σημείωσε 30,6 πόντους μέσο όρο σε πέντε αγώνες στο Basketball Champions League. Παράλληλα, στο πρωτάθλημα Φινλανδίας, είχε μέσο όρο 25,7 πόντους σε έξι αναμετρήσεις.

Ο Αμερικανός γκαρντ έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από την αναμέτρηση της Salon Vilpas κόντρα στην ΑΕΚ, όπου ξεχώρισε πετυχαίνοντας 28 πόντους. Αυτές οι εμφανίσεις φαίνεται πως τράβηξαν το ενδιαφέρον της ελληνικής ομάδας, οδηγώντας στην απόκτησή του.

Τα χαρακτηριστικά του νέου αποκτήματος

Ο Λέλαντ Γουόκερ είναι γεννημένος στις 12 Απριλίου του 2003 στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει ύψος 1,85 μέτρα και αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ. Τον περασμένο Απρίλιο, ολοκλήρωσε τις σπουδές του, αποφοιτώντας από το πανεπιστήμιο του Wisconsin.

Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα τα έκανε στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, όταν εντάχθηκε στην Salon Vilpas. Εκεί, όπως προαναφέρθηκε, είχε μια εξαιρετική πορεία, προσελκύοντας τα βλέμματα και οδηγώντας στην υπογραφή του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ.

Ο δανεισμός στην Κλούζ-Ναπόκα

Ο δανεισμός του Λέλαντ Γουόκερ στην U-BT Cluj-Napoca για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 αποτελεί μέρος του σχεδιασμού του ΠΑΟΚ. Με την ομάδα της Ρουμανίας, ο Γουόκερ θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχει στο BKT EuroCup, στην Αδριατική Λίγκα, καθώς και στο πρωτάθλημα Ρουμανίας.

Αυτή η κίνηση επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να εντάξει τον παίκτη στο πλάνο του από την επόμενη σεζόν, ενώ ο ίδιος θα διατηρήσει αγωνιστικό ρυθμό και θα αποκτήσει επιπλέον εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο σε ευρωπαϊκές και περιφερειακές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta