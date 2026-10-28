Το Περιστέρι εντυπωσιάζει με έξι νίκες σε επτά ματς

Το Περιστέρι αποτελεί τη φετινή σεζόν την έκπληξη της χρονιάς μέχρι στιγμής, έχοντας καταγράψει έξι νίκες στα τελευταία επτά ματς. Η ομάδα δείχνει με την πορεία της πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, έχοντας ήδη επιδείξει αξιοσημείωτη δυναμική. Για ακόμη ένα βράδυ, το Περιστέρι απέδειξε ότι πρέπει να το υπολογίζουν οι αντίπαλοι.

Η εντυπωσιακή πορεία στο Basketball Champions League

Οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» κατάφεραν να «αλώσουν» το «σπίτι» της Μούρθια στην Ισπανία, επικρατώντας με σκορ 80-72. Με αυτή τη νίκη, το Περιστέρι διατήρησε το αήττητο στο Basketball Champions League, ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει την εξαιρετική του κατάσταση.

Παρότι δεν ήταν το φαβορί στην αναμέτρηση, η ομάδα έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ. Με ένα δυνατό ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο, κατάφερε να πανηγυρίσει μία από τις μεγαλύτερες νίκες των τελευταίων ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Περιστέρι δεν είχε κερδίσει ποτέ τη Μούρθια στο παρελθόν, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά χθες, 27 Οκτωβρίου.

Ο ρόλος του Βασίλη Ξανθόπουλου

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος αναγνωρίζεται ως ο «αρχιτέκτονας» πίσω από την επιτυχία της ομάδας. Ο προπονητής δίνει πάντα τα εύσημα στους υπόλοιπους, κυρίως στους παίκτες, τονίζοντας πολλάκις ότι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές στο παρκέ. Η φιλοσοφία του φαίνεται να έχει αποδώσει καρπούς, δημιουργώντας ένα σύνολο που λειτουργεί αποτελεσματικά.

Η ομάδα του Περιστερίου δείχνει πως μπορεί να φτάσει πολύ μακριά τη φετινή σεζόν, αναδεικνυόμενη σε μία υπολογίσιμη δύναμη κόντρα σε όλες τις ομάδες. Η μοναδική ήττα της στα τελευταία επτά ματς ήταν από τον Παναθηναϊκό, γεγονός που επιβεβαιώνει την υψηλή της απόδοση.

Ο ηγέτης Τάι Νίκολς

Κάθε ομάδα έχει έναν ηγέτη, και στο Περιστέρι αυτός είναι ο Τάι Νίκολς. Ο Αμερικανός γκαρντ συγκαταλέγεται στους παίκτες που έχουν παραμείνει από την περασμένη σεζόν και σε κάθε δύσκολη στιγμή, βγαίνει μπροστά για να ηγηθεί των προσπαθειών της ομάδας.

Τη τρέχουσα σεζόν, ο Νίκολς μετράει μέχρι στιγμής μέσο όρο 18.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ σε τέσσερα παιχνίδια στην GBL. Ο ίδιος έχει αγαπηθεί όσο λίγοι από τον κόσμο του Περιστερίου και γνωρίζει την αποθέωση μετά το τέλος από κάθε αγώνα στο κλειστό του «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η καθοριστική εμφάνιση του Νίκολς στη Μούρθια

Κόντρα στη Μούρθια, ο Τάι Νίκολς έκανε για ακόμη ένα βράδυ αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα, οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη. Η εμφάνισή του ήταν καθοριστική για την επικράτηση του Περιστερίου στην Ισπανία και την διατήρηση του αήττητου στο Basketball Champions League.

Η συνεισφορά του Νίκολς είναι εμφανής σε κάθε παιχνίδι, αναδεικνύοντάς τον σε βασικό πυλώνα της φετινής επιτυχημένης πορείας του Περιστερίου. Η ικανότητά του να ξεχωρίζει στις κρίσιμες στιγμές τον καθιστά αναντικατάστατο για το σύνολο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta