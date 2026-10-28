Ο Παναγιώτης Φασούλας ασκεί δριμεία κριτική στην ΕΟΚ και δηλώνει υποψηφιότητα

Ο Παναγιώτης Φασούλας, παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής, άσκησε δριμεία κριτική στη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ο κ. Φασούλας ζήτησε επιτακτικά αλλαγές στο ελληνικό μπάσκετ, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία στις επερχόμενες εκλογές της Ομοσπονδίας. Υπογράμμισε την ανάγκη για ανατροπή του υφιστάμενου διοικητικού μοντέλου, αναφερόμενος σε μια σειρά σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν το άθλημα.

Σοβαρά σκάνδαλα και η λειτουργία της Ομοσπονδίας

Ο Παναγιώτης Φασούλας αναφέρθηκε στην ύπαρξη τριών μεγάλων σκανδάλων που περιβάλλουν το ελληνικό μπάσκετ. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο από αυτά τα σκάνδαλα έχουν οδηγήσει σε 2.500 ανέργους. Το τρίτο σκάνδαλο αφορά τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τους συνεργάτες του, οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι.

Παρά την προφυλάκιση του προέδρου και των συνεργατών του, η Ομοσπονδία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικότατα. Ο κ. Φασούλας επεσήμανε ότι ο νόμος ορίζει τη δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών εντός 25 ημερών, ωστόσο αυτές θα πραγματοποιηθούν σε 52 ημέρες. Εξέφρασε την εντύπωση ότι όσοι βρίσκονται εκεί «τρώνε το ίδιο παραμύθι» εδώ και χρόνια, γι’ αυτό και παραμένουν στις θέσεις τους.

Ευθύνες και ηθικό ανάστημα

Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής τόνισε ότι καλό θα ήταν κάποιοι να παραιτηθούν, καθώς οι ευθύνες θα αναζητηθούν. Σχολίασε αρνητικά τη στάση όσων δηλώνουν ότι «έχουν πλάτες» και παραμένουν στις θέσεις τους. Αναφορικά με το σκάνδαλο των σχολικών αγώνων, ο κ. Φασούλας έθεσε το ερώτημα για το ηθικό ανάστημα αυτών που τους έστηναν.

Περιέγραψε την κατάσταση ως «κανιβαλισμό» που υπέστησαν ο ίδιος και άλλοι, δηλώνοντας ότι έχουν ακούσει τα πάντα, χαρακτηριζόμενοι ως «ανίδεοι» και «πανίχαζοι». Η κριτική του εστιάστηκε στην έλλειψη αξιοπιστίας και διαφάνειας που, κατά τη γνώμη του, επικρατεί στο χώρο.

Ο ρόλος του υπουργού Αθλητισμού και το ζήτημα της διαιτησίας

Ο Παναγιώτης Φασούλας αναφέρθηκε στις δυνατότητες παρέμβασης του υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Προέβλεψε ότι τα σωματεία θα αντιδράσουν και δεν θα δεχτούν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Διευκρίνισε ότι ο υπουργός δεν μπορεί να αναιρέσει την Ομοσπονδία ούτε να καθαιρέσει τη διοίκησή της.

Ωστόσο, ο κ. Φασούλας υπογράμμισε ότι ο κ. Βρούτσης μπορεί κάλλιστα να επικοινωνήσει με τη FIBA και να εξηγήσει την κατάσταση που επικρατεί. Σχετικά με το ζήτημα της διαιτησίας, ο παλαίμαχος αθλητής έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός «στρατού διαιτητών» με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε σχολικούς αγώνες.

Αξιοπιστία Ελλήνων διαιτητών και η ανάγκη για αλλαγή

Ο κ. Φασούλας υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι διαιτητές απειλούν τα σωματεία ότι, αν δεν ψηφιστούν, την επόμενη αγωνιστική «θα τους σφάξουν». Επιπλέον, τόνισε ότι οι Έλληνες διαιτητές δεν καλούνται σε παγκόσμια τουρνουά και διοργανώσεις λόγω έλλειψης αξιοπιστίας.

Προειδοποίησε ότι, αν δεν υπάρξουν άμεσες αλλαγές, θα αντιμετωπιστούν «χειρότερες καταστάσεις». Ο κ. Φασούλας πρότεινε την εμπλοκή παλιών αθλητών «που το λέει η καρδιά τους», εξάροντας συγκεκριμένα τον Γιώργο Μπόγρη. Επισήμανε επίσης την απουσία αντίδρασης στις «wild cards» και χαρακτήρισε τα όσα έχουν συμβεί ως «απίστευτα κακά πράγματα» για το άθλημα.

Διαφθορά και εθνικές ομάδες

Ο Παναγιώτης Φασούλας κατέληξε στην κριτική του αναφέροντας ότι η επιλογή παικτών για τις εθνικές ομάδες φαίνεται να εξαρτάται από την ύπαρξη «καλού μάνατζερ». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει περαιτέρω προβλήματα διαφάνειας και αξιοκρατίας στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την πεποίθησή του ότι το «οικοδόμημα του μπάσκετ» έχει διαβρωθεί συθέμελα και ότι απαιτούνται ριζικές αλλαγές για την αποκατάσταση της ομαλότητας και της αξιοπιστίας του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko