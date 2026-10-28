Η αντίδραση του Μικέλ Αρτέτα στον 16χρονο Ντάουμαν μετά την αποβολή του

Ένα απρόσμενο σκηνικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Άρσεναλ με τη Φλίτγουντ για τα προημιτελικά του Carabao Cup, όταν ο 16χρονος ποδοσφαιριστής των «κανονιέρηδων», Μαξ Ντάουμαν, αποβλήθηκε. Η αντίδραση του προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, ήταν έντονη, με την κάμερα να καταγράφει τη στιγμή που επέπληττε δημόσια τον νεαρό παίκτη. Παρά τις προσπάθειες του Αρτέτα να μην δώσει λεπτομέρειες στους δημοσιογράφους, μια ειδικός στην ανάγνωση χειλιών αποκάλυψε τα λόγια που ειπώθηκαν στον Ντάουμαν.

Η επική πρόκριση της Φλίτγουντ στο Carabao Cup

Η αναμέτρηση της Άρσεναλ με τη Φλίτγουντ για τα προημιτελικά του Carabao Cup εξελίχθηκε σε μία επική ματσάρα, προσφέροντας όλα όσα θα περίμενε κανείς από έναν αγώνα. Η Φλίτγουντ κατάφερε να πετύχει μία αδιανόητη πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού, αποκλείοντας την πρωταθλήτρια Αγγλίας και δευτεραθλήτρια κόσμου, Άρσεναλ. Αυτή η επιτυχία είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς η Φλίτγουντ αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, όπου βρίσκεται στην 18η θέση, μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η ομάδα της Φλίτγουντ εξασφάλισε έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Carabao Cup, σε μία αναμέτρηση που είχε όλα τα στοιχεία ενός δραματικού αγώνα, με την πρόκριση να αποτελεί μία μεγάλη έκπληξη δεδομένων των διαφορών δυναμικότητας μεταξύ των δύο συλλόγων.

Το απρόσμενο σκηνικό με την αποβολή του Μαξ Ντάουμαν

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένα απρόσμενο σκηνικό εκτυλίχθηκε με πρωταγωνιστές τον προπονητή Μικέλ Αρτέτα και τον 16χρονο Μαξ Ντάουμαν. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 85ο λεπτό, έχοντας αντικρίσει την κόκκινη κάρτα. Η αποβολή του Ντάουμαν προέκυψε επειδή αντέδρασε σε ένα σκληρό μαρκάρισμα που δέχθηκε, γεγονός που προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του προπονητή του.

Η δημόσια επίπληξη του Μικέλ Αρτέτα στον νεαρό παίκτη

Ο τεχνικός των «κανονιέρηδων» φάνηκε να επιπλήττει δημόσια τον 16χρονο Μαξ Ντάουμαν, την ώρα που ο νεαρός ποδοσφαιριστής κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια μετά την αποβολή του. Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Μικέλ Αρτέτα για όσα είπε στον Ντάουμαν, ο Ισπανός προπονητής απάντησε λιτά: «Ήταν κάτι που είχαμε συζητήσει πριν από το παιχνίδι». Ο Αρτέτα απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης ή της επίπληξης που έκανε στον νεαρό παίκτη.

Η ειδικός στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τα λόγια του Αρτέτα

Παρά την απροθυμία του Μικέλ Αρτέτα να αποκαλύψει τα λόγια του, η ειδικός στην ανάγνωση χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ, υποστήριξε ότι ο Ισπανός τεχνικός είπε στον 16χρονο ποδοσφαιριστή: «Πήγαινε στα αποδυτήρια τώρα». Η Χίκλινγκ εξήγησε την εκτίμησή της, αναφέροντας ότι ο Αρτέτα φαινόταν να μιλά καθαρά, αρθρώνοντας ευδιάκριτα τις λέξεις. Οι κινήσεις των χειλιών και του στόματός του ήταν συμβατές με τη δική της ερμηνεία των όσων ειπώθηκαν, ενισχύοντας την ακρίβεια της αποκρυπτογράφησης.

Η Νίκολα Χίκλινγκ περιέγραψε επίσης τη γλώσσα του σώματος του Αρτέτα, σημειώνοντας ότι είχε εμφανώς συνοφρυωμένο πρόσωπο και έγερνε ελαφρώς προς τα εμπρός καθώς απευθυνόταν στον Ντάουμαν. Η έκφραση του προσώπου του και η στάση του σώματός του υποδήλωναν εκνευρισμό ή ενόχληση, αν και η ακριβής συναισθηματική του κατάσταση δεν μπορούσε να εξακριβωθεί πλήρως μόνο από την παρακολούθηση του βίντεο του περιστατικού.

Κριτική προς τον Αρτέτα από φιλάθλους και τον Πολ Μέρσον

Η αντίδραση του Μικέλ Αρτέτα στην αποβολή του Μαξ Ντάουμαν δέχθηκε έντονη κριτική από φιλάθλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τη δημόσια επίπληξη του νεαρού παίκτη. Παράλληλα, ο πρώην μέσος της Άρσεναλ, Πολ Μέρσον, κάλεσε τον Ισπανό προπονητή να λάβει υπόψη του τη νεαρή ηλικία του ποδοσφαιριστή κατά την αξιολόγηση της κατάστασης.

Μιλώντας στο Sky Sports, ο Μέρσον δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι μόλις 16 ετών. Είναι ένα παιδί. Δεν έκανε και το καλύτερο παιχνίδι του, οπότε είναι λογικό να απογοητευτεί. Έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί με την Άρσεναλ μόνο περιστασιακά». Τα σχόλια του Μέρσον υπογράμμισαν την ανάγκη για κατανόηση προς τους νεαρούς αθλητές που βρίσκονται υπό πίεση σε σημαντικούς αγώνες.

Με πληροφορίες από: Athletiko