Τα καυστικά σχόλια Νασρί και Μπενατιά για τη θέση του Μέσι στη Χρυσή Μπάλα

Σφοδρή κριτική δέχτηκε η 5η θέση που κατέλαβε ο Λιονέλ Μέσι στην ψηφοφορία για τη φετινή Χρυσή Μπάλα, με τους Σαμίρ Νασρί και Μεχντί Μπενατιά να εκφράζουν δημόσια την έντονη διαφωνία τους. Οι δύο πρώην ποδοσφαιριστές βρέθηκαν καλεσμένοι σε ένα vidcast, όπου δεν δίστασαν να σχολιάσουν με «φαρμάκι» την κατάταξη του Αργεντίνου σταρ, προκαλώντας έτσι ένα κύμα συζητήσεων και αντιδράσεων.

Οι καυστικές δηλώσεις των Νασρί και Μπενατιά

Ο Σαμίρ Νασρί, γνωστός για τις απόψεις του, ήταν ιδιαίτερα καυστικός αναφορικά με την παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην πεντάδα της Χρυσής Μπάλας. Ο Γάλλος πρώην μέσος δήλωσε με σαφήνεια πως, κατά την προσωπική του εκτίμηση, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ δεν θα έπρεπε να βρίσκεται ούτε καν στη δεκάδα των κορυφαίων παικτών για το συγκεκριμένο ατομικό βραβείο. Η δήλωσή του αυτή υπογράμμισε την έκπληξη και τη διαφωνία του με την τελική κατάταξη.

Από την πλευρά του, ο Μεχντί Μπενατιά επέλεξε ένα άκρως ειρωνικό ύφος για να εκφράσει την άποψή του. «Τον έβαλαν 5ο μόνο για τις τρεις βδομάδες του Μουντιάλ; Εννέα μήνες είναι στο Μαϊάμι», τόνισε χαρακτηριστικά. Το σχόλιο του Μπενατιά αμφισβήτησε ευθέως την αξιολόγηση, υπονοώντας ότι η πρόσφατη απόδοση του Μέσι σε μια συγκεκριμένη διοργάνωση δεν θα έπρεπε να επισκιάζει την υπόλοιπη αγωνιστική του παρουσία, η οποία περιλαμβάνει εννέα μήνες στο Μαϊάμι.

Η 5η θέση του Μέσι και οι επιδόσεις του

Ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κατάγεται από το Ροσάριο και διανύει το 39ο έτος της ηλικίας του, κατέλαβε την 5η θέση στην ψηφοφορία για τη φετινή Χρυσή Μπάλα. Η κατάταξή του στην πεντάδα του κορυφαίου ατομικού βραβείου, σύμφωνα με τις αναφορές, βασίστηκε κυρίως στις εξαιρετικές του εμφανίσεις κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου Μουντιάλ. Αυτές οι επιδόσεις φέρεται να ήταν καθοριστικές για την ανάδειξή του σε τόσο υψηλή θέση, παρά τα σχόλια των Νασρί και Μπενατιά.

Οι αντιδράσεις των δύο πρώην ποδοσφαιριστών δείχνουν ότι η συγκεκριμένη κατάταξη του Αργεντίνου δεν έτυχε καθολικής αποδοχής στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η συζήτηση γύρω από τα κριτήρια και την αξιολόγηση των παικτών για τη Χρυσή Μπάλα συνεχίζεται, με τις δηλώσεις αυτές να προσθέτουν μια νέα και έντονη διάσταση στον διάλογο.

Η πορεία της Αργεντινής στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής

Ο Αργεντίνος σταρ πραγματοποίησε ένα πραγματικά εξαιρετικό Μουντιάλ, το οποίο διεξήχθη στη Βόρεια Αμερική. Κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, ο Μέσι ξεχώρισε με την εντυπωσιακή του συμβολή, σημειώνοντας συνολικά 8 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ στους συμπαίκτες του. Οι επιδόσεις του αυτές ήταν καθοριστικές και τον ανέδειξαν σε έναν από τους πρωταγωνιστές του τουρνουά.

Χάρη στις εμφανίσεις του, οδήγησε την εθνική ομάδα της πατρίδας του, την Αργεντινή, μέχρι τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Εκεί, η ομάδα βρέθηκε πολύ κοντά στο να πετύχει το back to back, δηλαδή να κατακτήσει το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ωστόμως, στην παράταση του τελικού, η Αργεντινή «υποκλίθηκε» στην ανωτερότητα της νέας Παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας, χάνοντας με τελικό σκορ 1-0.

Ο «χαμός» στα social media

Το άκρως ειρωνικό ύφος του Μεχντί Μπενατιά, ειδικά κατά την αναφορά του στις «τρεις βδομάδες του Μουντιάλ» σε αντιδιαστολή με τους «εννέα μήνες στο Μαϊάμι», δεν πέρασε απαρατήρητο και προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις. Η συγκεκριμένη δήλωση του πρώην ποδοσφαιριστή αναπαράχθηκε και σχολιάστηκε εκτενώς.

Η ειρωνεία του Μπενατιά, σε συνδυασμό με την κριτική του Νασρί, οδήγησε σε έναν «χαμό» στα σχόλια των χρηστών των social media. Πολλοί εξέφρασαν τις δικές τους απόψεις και θέσεις για το θέμα, δημιουργώντας ένα έντονο κύμα συζητήσεων και αντιπαραθέσεων στις διαδικτυακές πλατφόρμες, όπου το θέμα της 5ης θέσης του Μέσι στη Χρυσή Μπάλα έγινε αντικείμενο εκτενούς σχολιασμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta