Ο προπονητής της Μπράιτον μίλησε για την εντυπωσιακή εξέλιξη του Χαράλαμπου Κωστούλα

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιούρτσελερ, αναφέρθηκε στην αξιοσημείωτη σωματική εξέλιξη του Χαράλαμπου Κωστούλα, υπογραμμίζοντας τη μεταμόρφωση του διεθνούς επιθετικού από την πρώτη του ημέρα στην Αγγλία. Ο Γερμανός τεχνικός, μιλώντας στην «Argus», στάθηκε στην πρόοδο του νεαρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος δείχνει να έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του αγγλικού πρωταθλήματος. Η μετακίνηση από τη Stoiximan Super League στην Premier League αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για κάθε παίκτη, ειδικά για έναν νεαρό.

Το μεγάλο βήμα στην Premier League

Η μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή από τη Stoiximan Super League στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League, θεωρείται ένα τεράστιο σκαλοπάτι για την καριέρα του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έναν νεαρό παίκτη, ο οποίος καλείται να προσαρμοστεί σε ένα τόσο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ωστόσο, έχει δείξει σημαντικά βήματα προόδου από την ημέρα που μετακόμισε στην Αγγλία για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπράιτον. Η φετινή σεζόν τον βρίσκει να έχει ξεκινήσει δυναμικά, έχοντας ήδη καταγράψει εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία.

Η φετινή πορεία του Κωστούλα

Ο Έλληνας επιθετικός έχει ξεκινήσει φουριόζος τη φετινή αγωνιστική περίοδο με την ομάδα της Μπράιτον. Σε 11 αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί, σε όλες τις διοργανώσεις, έχει καταφέρει να σκοράρει πέντε τέρματα, δείχνοντας την επιθετική του δεινότητα.

Παράλληλα, ο Κωστούλας έχει μοιράσει και τέσσερις ασίστ στους συμπαίκτες του, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις και να συνεισφέρει στο επιθετικό παιχνίδι των «γλάρων» με πολλαπλούς τρόπους.

Οι δηλώσεις του Φάμπιαν Χιούρτσελερ

Ο Γερμανός τεχνικός της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιούρτσελερ, μίλησε στην «Argus» για την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών του, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην περίπτωση του Μπάμπη Κωστούλα. Ο Χιούρτσελερ αναφέρθηκε στη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται καθημερινά στις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Στόχος αυτής της δουλειάς είναι η σταδιακή προσαρμογή των ποδοσφαιριστών που προέρχονται από διαφορετικά πρωταθλήματα στις υψηλές απαιτήσεις του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο προπονητής τόνισε τη σημασία της εξέλιξης και της προσαρμογής για τους παίκτες του.

Η σωματική μεταμόρφωση του Κωστούλα

Όταν ο Φάμπιαν Χιούρτσελερ κλήθηκε να αναφέρει παραδείγματα ποδοσφαιριστών που έχουν παρουσιάσει σημαντική σωματική πρόοδο, αρχικά αντιμετώπισε την ερώτηση με χιούμορ, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως αυτή είναι δική τους δουλειά να το διαπιστώσουν. Ωστόσο, στη συνέχεια, ξεχώρισε δύο περιπτώσεις: εκείνη του Μαξίμ Ντε Κάιπερ και, κυρίως, του Μπάμπη Κωστούλα.

Ο προπονητής της Μπράιτον ήταν σαφής στις δηλώσεις του για τον Έλληνα επιθετικό: «Αν συγκρίνετε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν ήρθε για πρώτη φορά εδώ με αυτήν που βρίσκεται σήμερα και δείτε πόσο ανθεκτικός είναι πλέον στις προσωπικές μονομαχίες, θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό.» Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Κωστούλα.

Διαφορετικές προσεγγίσεις για κάθε παίκτη

Ο Χιούρτσελερ συμπλήρωσε πως υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που παρουσιάζουν αυτού του είδους την εξέλιξη, τονίζοντας ότι η προσέγγιση είναι εξατομικευμένη. Έφερε ως παράδειγμα και τον άλλοτε αμυντικό του Ολυμπιακού, Κοστίνια, για να αναδείξει τις διαφορετικές ανάγκες των παικτών.

Στην περίπτωση του Κοστίνια, ο οποίος ήρθε στην ομάδα έχοντας ήδη πολύ καλά σωματικά χαρακτηριστικά, η δουλειά επικεντρώνεται περισσότερο σε τεχνικά ζητήματα, στην εκτέλεση των ενεργειών και στην κατανόηση του παιχνιδιού. Ο Φάμπιαν Χιούρτσελερ υπογράμμισε πως αυτό σημαίνει πραγματική προσαρμογή στις ανάγκες κάθε ποδοσφαιριστή, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία του για την ανάπτυξη των παικτών.

Με πληροφορίες από: Athletiko