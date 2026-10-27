Ο Αντεμπάγιο απαντά στα ΜΜΕ: «Θα προσπαθήσουν να σε θάψουν»

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς σταρ των Μαϊάμι Χιτ, βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των ΗΠΑ. Η απόδοσή του στο ξεκίνημα της σεζόν του NBA δεν έχει φτάσει στα συνηθισμένα του στάνταρ, κάτι που συμπίπτει με την αρνητική πορεία της ομάδας του. Μετά την τέταρτη συνεχόμενη ήττα των Χιτ, αυτή τη φορά από τους Ντάλας Μάβερικς, ο Αντεμπάγιο ξέσπασε εναντίον των ΜΜΕ, εκφράζοντας την άποψή του για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους αθλητές στις δύσκολες στιγμές.

Η δύσκολη αρχή των Μαϊάμι Χιτ και η κριτική

Οι Μαϊάμι Χιτ έχουν ξεκινήσει τη σεζόν του NBA με ένα σερί τεσσάρων αρνητικών αποτελεσμάτων σε ισάριθμα ματς, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας και συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, κινείται σε «ρηχά νερά» για τα δικά του δεδομένα, με αποτέλεσμα να έχει γίνει «στόχος» των ΜΜΕ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ειδικότερα, στον πρόσφατο αγώνα ενάντια στους Ντάλας Μάβερικς, ο σταρ των Χιτ κατέγραψε μόλις 8 πόντους, έχοντας 0/5 προσπάθειες από τη γραμμή του τριπόντου. Αυτή η εμφάνιση διεύρυνε το σερί των κακών εμφανίσεων του παίκτη, τροφοδοτώντας περαιτέρω την κριτική γύρω από το όνομά του.

Το ξέσπασμα του Αντεμπάγιο κατά των ΜΜΕ

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Μάβερικς, ο Μπαμ Αντεμπάγιο δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον τρόπο που λειτουργούν τα Μέσα. Τόνισε πως τα ΜΜΕ «περιμένουν στη γωνία» για να «θάψουν» τους αθλητές όταν βρίσκονται σε μια περίοδο κάμψης, υπογραμμίζοντας την τάση τους να αναζητούν έναν «αποδιοπομπαίο τράγο».

Ο Αμερικανός φόργουορντ-σέντερ αναρωτήθηκε ανοιχτά τι θα συμβεί όταν οι συνθήκες αλλάξουν και ο «τροχός γυρίσει», προειδοποιώντας ότι οι αντιδράσεις θα είναι διαφορετικές. Η δήλωσή του αντικατοπτρίζει την πίεση που δέχεται, αλλά και την πεποίθησή του ότι η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί.

Προσδοκίες και προσωπική στάση

Ο Αντεμπάγιο εξήγησε ότι τα σουτ του δεν μπαίνουν, αλλά αρνείται να το αναλύσει υπερβολικά. «Τα σουτ μου δεν μπαίνουν. Δεν πρόκειται να το αναλύσω υπερβολικά αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι θεωρεί αστείο το πώς ο «εξωτερικός θόρυβος» επιθυμεί να τον μετατρέψει σε αποδιοπομπαίο τράγο, δηλώνοντας έτοιμος για την αλλαγή της «ενέργειας».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι έχει τις δικές του προσδοκίες από τον εαυτό του, αλλά αναγνωρίζει πως υπάρχουν και προσδοκίες από τον εξωτερικό του περίγυρο. «Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω», είπε, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Προτιμά μάλιστα η παρούσα δύσκολη κατάσταση να συμβαίνει τώρα, παρά στα μέσα της σεζόν ή τον Απρίλιο, όταν οι αγώνες έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Η αναμενόμενη συμπεριφορά των ΜΜΕ

Ο σταρ των Μαϊάμι Χιτ έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα σχετικά με το πώς θα αντιδράσουν τα ΜΜΕ σε ένα ενδεχόμενο σερί 10 νικών της ομάδας του. «Τι θα γίνει αν κάνουμε ένα σερί 10 νικών; Πώς θα αλλάξει τότε ο θόρυβος;» αναρωτήθηκε, υπονοώντας την αστάθεια στην κάλυψη και την κριτική.

Σύμφωνα με τον Αντεμπάγιο, η συμπεριφορά των ΜΜΕ είναι προβλέψιμη και σταθερή. «Τα ΜΜΕ θα είναι πάντα έτσι. Θα προσπαθήσουν να σε "θάψουν" όταν είσαι στα κάτω σου, αλλά όταν είσαι στα πάνω σου, επικρατεί σιωπή. Οπότε, είναι κάτι που το περιμένεις», κατέληξε, περιγράφοντας μια κατάσταση που έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει ως επαγγελματίας αθλητής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta