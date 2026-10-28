Γαλλικό ρεσιτάλ ανευθυνότητας και ανοργανωσιάς για δεύτερη φορά σε αγώνα του Ολυμπιακού

Για δεύτερη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, οι γαλλικές Αρχές και η Αστυνομία λειτουργούν με τρόπο που δημιουργεί προβλήματα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε ταλαιπωρία και αλλαγές στον προγραμματισμό των Πειραιωτών, τόσο για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ όσο και για την επικείμενη αναμέτρηση με τη Ρεν. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο «και πέντε», παρά τις προηγούμενες πληροφορίες και τις γνωστές συνθήκες στη χώρα.

Τα προβλήματα που προηγήθηκαν στη Μασσαλία

Η αναμέτρηση Μαρσέιγ - Ολυμπιακός είχε ήδη αποτελέσει παράδειγμα ανευθυνότητας και ανοργανωσιάς από τις γαλλικές Αρχές και την αστυνομία. Μάλιστα, η στάση αυτή είχε καυτηριαστεί και από τα γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης. Η παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού πέρασε από «χίλια μύρια κύματα», με τις Αρχές να δηλώνουν ότι δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα της Μασσαλίας υπό τις τότε παρούσες συνθήκες.

Η οριστική ακύρωση της παρουσίας των οπαδών του Ολυμπιακού στο γήπεδο Βελοντρόμ επιβεβαιώθηκε στην τελευταία χρονικά σύσκεψη πριν από το ματς. Αυτό συνέβη παρόλο που η απόφαση φαινόταν να είχε παρθεί μέρες πριν, και ενώ στη Γαλλία γνώριζαν καλά τις ταραχές και τις εντάσεις που υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν.

Επανάληψη σκηνικού στη Ρεν

Ανάλογη κατάσταση παρατηρήθηκε και για τον αγώνα Ρεν - Ολυμπιακός. Οι αποφάσεις ελήφθησαν και πάλι στο «πόδι» και την τελευταία στιγμή. Παρόλο που υπήρχαν πληροφορίες για μεγάλη κινητοποίηση στις 5 Νοεμβρίου εδώ και μέρες, η οριστική αλλαγή ημέρας ανακοινώθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Η UEFA ενημερώθηκε από τις γαλλικές Αρχές ότι δεν μπορούσαν να διασφαλίσουν ή να εγγυηθούν την απαιτούμενη ασφάλεια για τις συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα του Europa League μεταξύ Ρεν και Ολυμπιακού, ο οποίος είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου. Ο λόγος ήταν οι απεργίες και οι διαδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί εκείνη την ημέρα στη Γαλλία. Έπειτα από συζητήσεις με τις Αρχές και τις δύο ομάδες, το παιχνίδι επαναπρογραμματίστηκε για τις 4 Νοεμβρίου.

Η ταλαιπωρία των φιλάθλων και το οικονομικό κόστος

Και στις δύο περιπτώσεις, ένας μεγάλος αριθμός φιλάθλων είχε ήδη πληρώσει αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια αγώνων, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθεί ξανά και να αναγκαστεί να αλλάξει τον προγραμματισμό του. Ενώ τα χρήματα από τα εισιτήρια για το Μαρσέιγ - Ολυμπιακός επιστράφηκαν στους φίλους του συλλόγου, χάρη στις κινήσεις των «ερυθρόλευκων», οι οπαδοί έχουν ακόμα να διεκδικήσουν ποσά που αφορούν το ταξίδι και τη διαμονή τους.

Η ταλαιπωρία αυτή προκύπτει για λόγους για τους οποίους οι φίλαθλοι δεν ευθύνονται φυσικά. Ο προγραμματισμός τους και τα χρήματα που είχαν δώσει για τα ταξίδια και τη διαμονή τους επηρεάστηκαν σημαντικά από τις καθυστερημένες αποφάσεις.

Η αναμενόμενη στάση των γαλλικών αρχών

Θα περίμενε κανείς μια πιο σωστή, υπεύθυνη και ξεκάθαρη στάση από τις γαλλικές Αρχές, κάτι που δεν συνέβη ούτε αυτή τη φορά. Είναι απόλυτα σεβαστό το γεγονός ότι μια χώρα μπορεί να περνάει δύσκολες στιγμές, ωστόσο τέτοιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όχι την τελευταία στιγμή.

Η καθυστέρηση στην ενημέρωση και τη λήψη αποφάσεων έχει ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία ενός μεγάλου πλήθους κόσμου που είχε ήδη οργανώσει το ταξίδι του και είχε προβεί σε οικονομικές δεσμεύσεις για την παρακολούθηση των αγώνων.

Η στήριξη του Ολυμπιακού στους φιλάθλους

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να βοηθήσει τους φιλάθλους του στην περίπτωση του αγώνα με τη Μαρσέιγ. Ανάλογες κινήσεις αναμένεται να γίνουν και για την αναμέτρηση με τη Ρεν, προκειμένου να στηριχθεί ο κόσμος των Πειραιωτών που βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με προβλήματα στον προγραμματισμό του ταξιδιού του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta