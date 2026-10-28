Νίκες για Μπλέιζερς, Σέλτικς, Σπερς και τους πρωταθλητές στο NBA

Σε μια σειρά από συναρπαστικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν στο NBA, οι Μπλέιζερς κατάφεραν να επικρατήσουν των Λέικερς με σκορ 136-129, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς. Παράλληλα, οι Σέλτικς πήραν τη νίκη επί των Νετς στην παράταση, ενώ οι πρωταθλητές της φετινής σεζόν σημείωσαν την πρώτη τους επικράτηση. Τέλος, οι Σπερς κέρδισαν τους Κινγκς, ολοκληρώνοντας μια βραδιά γεμάτη δράση στα παρκέ.

Αναμέτρηση θρίλερ για Λέικερς και Μπλέιζερς

Μία πραγματική ματσάρα παρακολούθησαν οι φίλοι του μπάσκετ στην αναμέτρηση ανάμεσα στους Λέικερς και τους Μπλέιζερς. Οι φιλοξενούμενοι από το Πόρτλαντ κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη, επικρατώντας με τελικό σκορ 136-129.

Η ομάδα των Μπλέιζερς έδειξε μεγάλη δύναμη στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, μια επίδοση που τους επέτρεψε να «κλέψουν» τη νίκη από τους «λιμνανθρώπους» των Λέικερς. Η επικράτηση αυτή ήρθε παρά την ασύλληπτη εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς για τους ηττημένους.

Ο Σλοβένος σταρ των Λέικερς ήταν πραγματικά ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 41 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από την πλευρά των νικητών, ξεχώρισαν ο Αβντίγια με 23 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Μοράντ που πέτυχε επίσης 23 πόντους, καθώς και ο Λίλαρντ ο οποίος συνέβαλε με 21 πόντους στην επικράτηση της ομάδας του.

Ο Τέιτουμ οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη

Σε ένα άλλο παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, οι Σέλτικς κατάφεραν να πάρουν μια δύσκολη νίκη επί των Νετς με σκορ 125-124, έπειτα από παράταση. Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα της Βοστώνης, βάζοντας την «υπογραφή» του στην επικράτηση.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε μια εντυπωσιακή βραδιά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 40 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την έκβαση της αναμέτρησης που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Για τους Νετς, παρά την ήττα, ξεχώρισε ο Πόρτερ, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους και μάζεψε 12 ριμπάουντ. Η δική του συνεισφορά ήταν σημαντική στην προσπάθεια της ομάδας του να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στους Σέλτικς.

Πρώτη νίκη για τους πρωταθλητές της σεζόν

Οι πρωταθλητές της φετινής σεζόν πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη, επικρατώντας των Πίστονς με τελικό σκορ 111-97. Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί την έναρξη των επιτυχιών τους για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, δίνοντας ώθηση στην ομάδα.

Κορυφαίος σκόρερ για τους νικητές αναδείχθηκε ο φανταστικός Καρλ Άντονι-Τάουνς. Ο παίκτης των πρωταθλητών πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 27 πόντους και 20 ριμπάουντ, κυριαρχώντας κάτω από τα καλάθια.

Από την πλευρά των Πίστονς, ο Ριντ ήταν αυτός που ξεχώρισε, σημειώνοντας 22 πόντους και προσθέτοντας 9 ριμπάουντ στο ενεργητικό του. Η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση του αγώνα, αλλά αποτέλεσε ένα φωτεινό σημείο για την ομάδα του.

Επικράτηση των Σπερς με τον Γουεμπανιάμα

Σε μια ακόμα αναμέτρηση της βραδιάς, οι Σπερς κατάφεραν να επικρατήσουν των Κινγκς με το επιβλητικό σκορ 130-103. Η νίκη αυτή ήρθε με ένα «διπλό» για την ομάδα του Σαν Αντόνιο, προσθέτοντας ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Γουεμπανιάμα, του οποίου η παρουσία ήταν καθοριστική, συνέβαλε στην επικράτηση των Σπερς. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο έδειξε δυναμισμό και αποτελεσματικότητα, εξασφαλίζοντας μια άνετη νίκη μακριά από την έδρα της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta