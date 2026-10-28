FIBA Europe Cup: Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων

Τέσσερις ελληνικές ομάδες, ο Ηρακλής, ο Κολοσσός Ρόδου, η Μύκονος και ο Προμηθέας, ρίχνονται στη μάχη της 4ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Οι αναμετρήσεις τους είναι προγραμματισμένες για σήμερα, με τους συλλόγους να επιδιώκουν θετικά αποτελέσματα στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες τόσο τηλεοπτικά όσο και διαδικτυακά.

Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται την Εσενλέρ Εροκσπόρ

Ο Κολοσσός Ρόδου ετοιμάζεται να δώσει τη δική του μάχη στην 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, υποδεχόμενος στην έδρα του την ομάδα της Εσενλέρ Εροκσπόρ. Πρόκειται για μια σημαντική αναμέτρηση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπου η ροδίτικη ομάδα θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα.

Το τζάμπολ για τον αγώνα του Κολοσσού Ρόδου έχει οριστεί για τις 18:00 το απόγευμα. Η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από το Σπορ Fm TV3, προσφέροντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την προσπάθεια της ομάδας. Παράλληλα, ο αγώνας θα είναι διαθέσιμος και για ζωντανή μετάδοση μέσω του επίσημου καναλιού της FIBA στο YouTube, παρέχοντας μια επιπλέον επιλογή για την παρακολούθηση.

Ο Ηρακλής στην Εσθονία απέναντι στην Τάρτου Ουλικολ

Ο Ηρακλής πραγματοποιεί ταξίδι στην Εσθονία για να αντιμετωπίσει την Τάρτου Ουλικολ, στο πλαίσιο της 4ης «στροφής» του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έχει έναν συγκεκριμένο στόχο σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς επιθυμεί να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα που υπέστη από τη Δόξα Λευκάδας Elabet.

Η αναμέτρηση του Ηρακλή με την Τάρτου Ουλικολ είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:00. Οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης από το Σπορ FM TV5. Επιπλέον, όπως και στις άλλες αναμετρήσεις, το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της FIBA στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα για διαδικτυακή παρακολούθηση σε όσους το επιθυμούν.

Ο Προμηθέας φιλοξενείται από τη Σπλίτ

Ο Προμηθέας ταξιδεύει για την Κροατία, όπου θα φιλοξενηθεί από την ομάδα της Σπλίτ, συνεχίζοντας τις υποχρεώσεις του στο FIBA Europe Cup. Η πατρινή ομάδα έχει ως στόχο να διατηρήσει το θετικό της μομέντουμ και να προσθέσει ακόμα μία νίκη στο ενεργητικό της στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, επιδιώκοντας να παραμείνει σε τροχιά επιτυχίας.

Το τζάμπολ για τον αγώνα του Προμηθέα έχει οριστεί για τις 19:00. Η τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης θα γίνει από το Σπορ FM TV 6, προσφέροντας στους φίλους του μπάσκετ τη δυνατότητα να δουν ζωντανά την προσπάθεια της ομάδας. Επιπρόσθετα, ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι της FIBA στο YouTube, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε ένα ευρύτερο κοινό.

Η Μύκονος στη Λετονία για το παιχνίδι με τη Ρίγα

Η Μύκονος αναχωρεί για τη Λετονία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρίγα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Η νησιωτική ομάδα έχει μπροστά της μια απαιτητική αναμέτρηση εκτός έδρας, στην οποία θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Η έναρξη της αναμέτρησης της Μυκόνου με τη Ρίγα έχει προγραμματιστεί για τις 19:00. Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα πραγματοποιηθεί από το Σπορ FM TV 4, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του παιχνιδιού. Όπως και οι υπόλοιποι αγώνες, έτσι και αυτός θα είναι διαθέσιμος για ζωντανή μετάδοση μέσω του καναλιού της FIBA στο YouTube, διευρύνοντας τις επιλογές παρακολούθησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta