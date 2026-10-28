Ο δισέγγονος του Μουσολίνι σκόραρε το πρώτο του γκολ στη Serie A

Ο Ρομάνο Φλοριάνι Μουσολίνι, δισέγγονος του Ιταλού δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι, πέτυχε το πρώτο του γκολ στη Serie A. Ο 23χρονος δεξιός μπακ σκόραρε κατά τη διάρκεια της επιβλητικής εκτός έδρας νίκης της Λάτσιο με 6-2 επί της Σασουόλο. Η ομάδα της Ρώμης συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στο πρωτάθλημα, παραμένοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και επιβεβαιώνοντας την επιθετική της δυναμική.

Η πρώτη φορά στη Serie A

Ο Ρομάνο Φλοριάνι Μουσολίνι, σε ηλικία 23 ετών, σημείωσε το παρθενικό του γκολ στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, τη Serie A. Ο νεαρός δεξιός μπακ της Λάτσιο βρήκε δίχτυα αξιοποιώντας τη σέντρα του Τέιλορ στο δεύτερο δοκάρι, σε έναν αγώνα που η ομάδα του επικράτησε εντυπωσιακά.

Η Λάτσιο διέλυσε τη Σασουόλο με σκορ 6-2 εκτός έδρας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της επιθετική κατάσταση. Με αυτή τη νίκη, οι «Ρωμαίοι» παρέμειναν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή τους πορεία στο πρωτάθλημα.

Η κληρονομιά του ονόματος

Η πορεία του Ρομάνο Φλοριάνι Μουσολίνι έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Ιταλία, καθώς φέρει ένα όνομα με βαρύ ιστορικό φορτίο. Είναι ο δισέγγονος του Μπενίτο Μουσολίνι, του Ιταλού δικτάτορα που ίδρυσε τον φασισμό και κυβέρνησε την Ιταλία από το 1922 έως το 1943. Η μητέρα του, Αλεσάντρα, είναι εγγονή του Μπενίτο Μουσολίνι και έχει διατελέσει πρώην βουλευτής και ευρωβουλευτής.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η επίτευξη του πρώτου του γκολ στη Serie A συνέπεσε με την ίδια ημερομηνία, την 27η Οκτωβρίου, κατά την οποία ο «Ντούτσε» ξεκίνησε την πορεία του προς τη Ρώμη. Ο νεαρός αμυντικός, ωστόσο, προσπαθούσε πάντα να κρατήσει την καριέρα του ξεχωριστή από την κληρονομιά του προπάππου του.

Δηλώσεις και φιλοσοφία προπονητή

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ρομάνο Φλοριάνι Μουσολίνι εξέφρασε την ικανοποίησή του στην πλατφόρμα DAZN. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ, αλλά ακόμη περισσότερο για αυτή τη νίκη, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής εξήγησε επίσης το μυστικό πίσω από την επιτυχία της φετινής Λάτσιο, αναφερόμενος στη φιλοσοφία του προπονητή Τζενάρο Γκατούζο. «Ο προπονητής μάς λέει συνεχώς ότι πρέπει να τα δίνουμε όλα. Δεν πρέπει ποτέ να παίζουμε στο 80%, αλλά στο 110%», τόνισε ο Μουσολίνι, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση που ζητά ο τεχνικός από τους παίκτες του.

Η πορεία του Ρομάνο και η πορεία της Λάτσιο

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Ρομάνο Φλοριάνι Μουσολίνι ξεκίνησε από την ακαδημία νέων της Ρόμα. Το 2016 εντάχθηκε στη Λάτσιο, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε δανεικός σε διάφορες ομάδες, όπως οι Γιούβε Στάμπια και Κρεμονέζε, πριν επιστρέψει στην ομάδα της Ρώμης και καθιερωθεί ως βασική επιλογή του Τζενάρο Γκατούζο από την έναρξη της σεζόν.

Παρά την εντυπωσιακή πορεία της Λάτσιο, η οποία πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της σε αυτό το σημείο της σεζόν, ο προπονητής Γκατούζο κάλεσε τους ποδοσφαιριστές του να παραμείνουν προσγειωμένοι. «Δεν πρέπει να κοιτάμε τη βαθμολογία, γιατί διαφορετικά θα μας πιάσει πονοκέφαλος και θα αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί. Δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από τον δρόμο μας, που είναι η σκληρή δουλειά και η προσέγγιση κάθε αγώνα ξεχωριστά», τόνισε ο Ιταλός τεχνικός, διατηρώντας την ομάδα σε εγρήγορση.

Με πληροφορίες από: Athletiko