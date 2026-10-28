Τα μπακ του Ολυμπιακού «μοιράζονται» τους αριθμούς του Ροντινέι

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει βρει επιθετικές λύσεις από τους πλάγιους αμυντικούς του, οι οποίοι έχουν αναλάβει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή γκολ και ασίστ. Η συνεισφορά τους θυμίζει την παρουσία του Ροντινέι τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο οποίος είχε προσφέρει πολλά στο επιθετικό κομμάτι των «ερυθρόλευκων». Συγκεκριμένα, από τα 24 γκολ που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα σε 15 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, στα 7 έχουν άμεση εμπλοκή τα πλάγια μπακ της ομάδας του Πειραιά. Αυτή η τάση παρατηρείται στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, δείχνοντας μια νέα δυναμική για την ομάδα.

Η επιθετική συνεισφορά των μπακ

Ο Ροντινέι είχε προσφέρει στον Ολυμπιακό πολλά στο επιθετικό κομμάτι κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε δώσει στην επίθεση γκολ και ασίστ, καθώς αγωνίστηκε σε αρκετά παιχνίδια ως εξτρέμ. Ακόμη και από τη φυσική του θέση, αυτή του μπακ, προσπαθούσε πάντα να βρίσκεται στην επίθεση και να προσφέρει και σε αυτόν τον τομέα.

Φαίνεται πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν υστερούν έως τώρα στη βοήθεια που λαμβάνουν από τα μπακ τους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως από τα συνολικά 24 γκολ που έχουν σημειώσει μέχρι τώρα στην αγωνιστική περίοδο, σε 15 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, τα 7 έχουν προκύψει με εμπλοκή των πλάγιων αμυντικών της ομάδας του Πειραιά. Αυτό υπογραμμίζει την αυξημένη επιθετική τους δράση.

Οι αριθμοί του Πέντερσεν και του Τικνιζάν

Ο Πέντερσεν έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς συντελεστές στην επιθετική ανάπτυξη του Ολυμπιακού. Σε 11 αγώνες με την ερυθρόλευκη φανέλα, έχει καταγράψει συνολικά τρεις ασίστ. Μία από αυτές δόθηκε στο γκολ του Μουαντιλμαντζί στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα για το πρωτάθλημα.

Οι άλλες δύο ασίστ του Πέντερσεν σημειώθηκαν σε σημαντικές διοργανώσεις. Μία δόθηκε στο παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας για το Europa League, ενώ η τρίτη καταγράφηκε στον αγώνα Κυπέλλου εναντίον του Βόλου. Από την πλευρά του, ο Τικνιζάν έχει αγωνιστεί σε 13 ματς και έχει προσφέρει μία ασίστ, την οποία έδωσε στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα την περασμένη Κυριακή.

Η συνεισφορά των Σάλιακα και Μπρούνο

Ο Σάλιακας έχει επίσης συμβάλει ενεργά στην επιθετική παραγωγή της ομάδας. Σε 8 αγώνες που έχει λάβει μέρος, έχει καταγράψει μία ασίστ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης. Η παρουσία του δεν περιορίζεται μόνο στις ασίστ, καθώς έχει σκοράρει και ένα δικό του γκολ.

Το γκολ του Σάλιακα σημειώθηκε εκτός έδρας κόντρα στον Λεβαδειακό και ήταν καθοριστικό, καθώς χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό. Τέλος, ο Μπρούνο έχει λάβει μέρος σε 9 αγώνες μέχρι στιγμής. Έχει σκοράρει ένα γκολ στο παιχνίδι του Κυπέλλου με την ΑΕΛ, το οποίο επίσης επιτεύχθηκε εκτός έδρας.

Αμυντική σταθερότητα και συνολική εικόνα

Παρόλο που μπορεί να έχει φανεί έως τώρα πως τα μπακ του Ολυμπιακού δεν είναι πάντα τόσο αποτελεσματικά στην άμυνα, ιδιαίτερα στην αριστερή πλευρά, η συνολική εικόνα της ομάδας παρουσιάζει βελτίωση. Η ομάδα του Πειραιά έχει διατηρήσει το μηδέν στην άμυνά της σε έξι συνεχόμενα ματς.

Αυτή η αμυντική σταθερότητα έχει επιτευχθεί τόσο σε αγώνες στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κρατάει ανέπαφη την εστία του σε τόσα παιχνίδια είναι σίγουρα αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας και της ομαδικής λειτουργίας, πέρα από την ατομική απόδοση των παικτών.

Με πληροφορίες από: Athletiko