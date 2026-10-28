Οι ευρωπαϊκές μάχες των ελληνικών ομάδων στο europe cup: ώρες και στόχοι

Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους στο FIBA Europe Cup, με μοναδικό στόχο την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. Η συνέχεια των υψηλών πτήσεων εκτός συνόρων αποτελεί βασική επιδίωξη για τους συλλόγους. Κολοσσός Ρόδου, Προμηθέας, Μύκονος και Ηρακλής ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις τους, διεκδικώντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η αναμέτρηση του Κολοσσού Ρόδου

Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται την Εσενλέρ Ερόκσπορ σε μια αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 18:00. Η ομάδα της Ρόδου επιδιώκει να εκμεταλλευτεί πλήρως το πλεονέκτημα της έδρας της, ώστε να εξασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό της. Οι Ροδίτες έχουν θέσει ως στόχο να αφήσουν πίσω τους την οριακή ήττα που γνώρισαν από τη Σπόρτινγκ, κατά την προηγούμενη αναμέτρησή τους στη Λισαβόνα.

Η νίκη σε αυτό τον αγώνα είναι ζωτικής σημασίας για τον Κολοσσό, καθώς θα του δώσει την απαραίτητη ώθηση για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Η ομάδα θα προσπαθήσει να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό πρόσωπο, διεκδικώντας ένα αποτέλεσμα που θα την κρατήσει σε τροχιά πρόκρισης και θα ενισχύσει την ψυχολογία της.

Η δοκιμασία του Προμηθέα στην Κροατία

Ο Προμηθέας ταξιδεύει στην Κροατία, όπου θα δοκιμαστεί απέναντι στην ΚΚ Σπλιτ, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:00. Η ομάδα της Πάτρας έχει θέσει ως στόχο μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, η οποία θα τη διατηρήσει σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup. Η αναμέτρηση στην Κροατία αναμένεται να είναι απαιτητική, αλλά ο Προμηθέας είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι παίκτες του Προμηθέα έχουν προετοιμαστεί εντατικά για αυτή τη δύσκολη αποστολή, γνωρίζοντας τη σημασία της νίκης μακριά από την έδρα τους. Η επιτυχία σε αυτό το παιχνίδι θα ενισχύσει σημαντικά τις ελπίδες της ομάδας για την πρόκριση και θα της προσφέρει αυτοπεποίθηση για τις επόμενες αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Δύσκολη αποστολή για τη Μύκονο στη Λετονία

Η Μύκονος αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή στη Λετονία, όπου θα αναμετρηθεί με τη δυνατή Ρίγα στις 19:00. Οι Κυκλαδίτες καλούνται να παρουσιάσουν το καλό τους πρόσωπο σε ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι. Στόχος τους είναι να διεκδικήσουν ένα μεγάλο «διπλό», το οποίο θα τους επιτρέψει να διευρύνουν το σερί των νικών τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η αναμέτρηση με τη Ρίγα αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τη Μύκονο, καθώς η λετονική ομάδα θεωρείται ισχυρός αντίπαλος. Η ελληνική ομάδα θα προσπαθήσει να επιδείξει σταθερότητα και συγκέντρωση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, προκειμένου να φτάσει στην επιτυχία. Ένα θετικό αποτέλεσμα στη Λετονία θα έχει μεγάλη σημασία για την πορεία της Μυκόνου στο FIBA Europe Cup.

Ο Ηρακλής στην Εσθονία για αντίδραση

Ο Ηρακλής ταξιδεύει στην Εσθονία, όπου θα αντιμετωπίσει την Τάρτου στις 19:00. Ο «Γηραιός» αναζητά αντίδραση μετά την πρόσφατη ήττα που υπέστη στις λεπτομέρειες από την Ντζίκι Βαρσοβίας. Επιπλέον, η ομάδα θέλει να αφήσει πίσω της και την ήττα από τη Δόξα Λευκάδας στην Stoiximan GBL, επιστρέφοντας στις νίκες.

Η αποστολή στην Εσθονία προσφέρει στον Ηρακλή την ευκαιρία να ανακάμψει και να δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες. Οι παίκτες του «Γηραιού» είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν με πάθος και να διεκδικήσουν τη νίκη, η οποία θα τους δώσει την απαραίτητη ώθηση για τη συνέχεια των υποχρεώσεών τους, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko