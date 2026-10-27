Ο Φίλιππος Δάρλας θυμάται τις αναμετρήσεις με την Μπαρτσελόνα και τον Μέσι

Ο Φίλιππος Δάρλας, πρώην αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού, επέστρεψε νοητά στο 2005, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Gazzetta Magazino». Εκεί, αφηγήθηκε ιστορίες από τις δύο αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, όπου είχε αντιμετωπίσει τον τότε 18χρονο Λιονέλ Μέσι. Ο 43χρονος πλέον Δάρλας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Αγρίνιο, μοιράστηκε λεπτομέρειες από τα παιχνίδια σε ΟΑΚΑ και «Καμπ Νου», καθώς και από την εποχή του Αλμπέρτο Μαλεζάνι στον πάγκο των «πρασίνων».

Η πρώτη συνάντηση με τον Μέσι και η άρνηση για φανέλα

Ο Φίλιππος Δάρλας θυμήθηκε την πρώτη του επαφή με τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος τότε έκανε τα πρώτα του βήματα. Όπως αποκάλυψε, ο αδερφός του τον είχε προτρέψει να ζητήσει τη φανέλα του Αργεντινού άσου. Ωστόσο, η απάντηση του Δάρλα ήταν αρνητική, λέγοντας χαρακτηριστικά: «όχι ρε, απ' αυτόν τον κοντό θα πάρω;».

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι πέρασε ένα δύσκολο βράδυ τότε. Στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ, όπου ο Μέσι αγωνίστηκε για περίπου 30 λεπτά, ο Δάρλας δήλωσε ότι ο Αργεντινός δεν τον πέρασε ούτε μία φορά. Η πρώτη αυτή αναμέτρηση έμεινε χαραγμένη στη μνήμη του, καθώς ο Δάρλας ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στο πρώτο γκολ του Λιονέλ Μέσι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ως φιλοξενούμενος.

Οι αναμετρήσεις σε ΟΑΚΑ και «Καμπ Νου»

Οι δύο αγώνες του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα το 2005, δηλαδή πριν από 21 χρόνια, αποτέλεσαν το επίκεντρο της αφήγησης του Φίλιππου Δάρλα. Στο ΟΑΚΑ, όπου ο Μέσι είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, ο Δάρλας υποστήριξε ότι τον αντιμετώπισε αποτελεσματικά.

Η κατάσταση ήταν διαφορετική στο «Καμπ Νου», όπου ο πρώην μπακ του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι κατάφερε να κόψει τον Μέσι μόνο μία φορά, με τον διαιτητή να σφυρίζει φάουλ υπέρ του Αργεντινού. Οι αναμετρήσεις αυτές ήταν σημαντικές για την καριέρα του Μέσι, καθώς ήταν η εποχή που ο νεαρός τότε ποδοσφαιριστής έκανε τα πρώτα του βήματα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η «περίεργη» τακτική του Μαλεζάνι

Ο Φίλιππος Δάρλας αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό από το παιχνίδι στο «Καμπ Νου», το οποίο χαρακτήρισε «κάπως περίεργο». Συγκεκριμένα, θυμήθηκε την ομιλία του προπονητή Αλμπέρτο Μαλεζάνι πριν από την αναμέτρηση. Ο Μαλεζάνι είχε ζητήσει από τους παίκτες να αγωνιστούν ψηλά, με σχηματισμό 4-4-2, με στόχο να βγάζουν τους αντιπάλους τους οφσάιντ.

Ο Δάρλας, που καθόταν πίσω πίσω κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίας, μαζί με τον Γιάννη Γκούμα, περιέγραψε την αντίδραση του συμπαίκτη του. Ο Γκούμα, έκπληκτος, ρώτησε τον Δάρλα: «Πωω πωωω, τώρα;». Ο Δάρλας τότε προέτρεψε τον Γκούμα να μιλήσει στον προπονητή, καθώς η συγκεκριμένη τακτική φάνηκε να προκαλεί προβληματισμό.

Ο διάλογος Γκούμα – Μαλεζάνι

Ο Γιάννης Γκούμας, ακούγοντας την τακτική του Μαλεζάνι, πήρε την πρωτοβουλία να εκφράσει την άποψή του στον προπονητή. «Μίστερ, μπορώ να πω κάτι; Επειδή έχω ξαναπαίξει εδώ και έχουμε περάσει δύσκολα, μήπως να παίξουμε με πέντε πίσω;» ρώτησε ο Γκούμας, βασιζόμενος στην προηγούμενη εμπειρία του από αγώνες στο «Καμπ Νου» και τις δυσκολίες που είχαν αντιμετωπίσει.

Η απάντηση του Αλμπέρτο Μαλεζάνι ήταν χαρακτηριστική: «Ε, Γιάννη, εδώ ήρθαμε να ευχαριστηθούμε το ποδόσφαιρο, παίζουμε με την Μπαρτσελόνα...». Ο διάλογος αυτός αποτυπώνει το κλίμα και τις διαφορετικές προσεγγίσεις ενόψει ενός τόσο δύσκολου αγώνα, όπως τον αφηγήθηκε ο Φίλιππος Δάρλας στο «Gazzetta Magazino».

Με πληροφορίες από: Gazzetta