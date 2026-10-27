Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος καταγγέλλει πιέσεις και απαντά σε μέλος της ΕΟΚ και τον ΕΣΑΚΕ

Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Λάζαρος Παπαδόπουλος προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, κάνοντας λόγο για πιέσεις που δέχθηκε τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του, με σκοπό να σταματήσει η λειτουργία του Low Post Ref στο κανάλι του στο Youtube. Ο Παπαδόπουλος, μέσω της πλατφόρμας του Low Post Media, πήρε θέση για τις εξελίξεις, περιγράφοντας λεπτομερώς τα γεγονότα και τις αντιδράσεις του απέναντι σε όσους, όπως υποστηρίζει, επιχείρησαν να τον φιμώσουν.

Το τηλεφώνημα από την Ομοσπονδία

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ένα περιστατικό που, όπως είπε, δεν είχε δημοσιοποιήσει ποτέ μέχρι τώρα. Λίγες ημέρες πριν λάβει το πρώτο εξώδικο, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από έναν παλιό του συμπαίκτη, ο οποίος πλέον κατέχει θέση στην Ομοσπονδία. Ο συγκεκριμένος του ζήτησε να κατεβάσει τα βίντεο και να κλείσει την πλατφόρμα του Low Post.

Η απάντηση του Παπαδόπουλου ήταν άμεση και ξεκάθαρη. Όπως δήλωσε ο ίδιος, είπε «ευγενικά να πάει να γαμη@@@» στον πρώην συμπαίκτη του. Αυτό το τηλεφώνημα, μαζί με τα εξώδικα που ακολούθησαν, εντάσσονται, σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο, σε μια διαδικασία πιέσεων με στόχο να διακοπεί η λειτουργία του καναλιού του Low Post.

Εξώδικα από ΟΔΚΕ και ΕΣΑΚΕ

Οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν στο τηλεφώνημα. Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι αρχικά η ΟΔΚΕ του απέστειλε εξώδικο προσωπικά. Λίγες ημέρες αργότερα, εμφανίστηκε και ο ΕΣΑΚΕ, στέλνοντας ένα δεύτερο εξώδικο, αυτή τη φορά απευθυνόμενο σε έναν συνεργάτη του καναλιού. Ο Παπαδόπουλος τόνισε πως όλα αυτά τα βήματα, τόσο τα τηλεφωνήματα όσο και τα εξώδικα, είχαν ως στόχο την άσκηση πίεσης για να κατεβάσει την πλατφόρμα και να σταματήσει το κανάλι του Low Post.

Ο πρώην καλαθοσφαιριστής έθεσε το ζήτημα της ηθικής διάστασης, αναρωτώμενος εάν είναι λογικό να κινούνται νομικά εναντίον ενός διεθνούς παίκτη επειδή εξέφρασε μια μπασκετική άποψη, ανεξάρτητα από το αν έχει δίκιο ή άδικο. «Είστε με τα καλά σας;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Υπεράσπιση των συνεργατών και ανάληψη ευθύνης

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην προστασία των συνεργατών του, οι οποίοι, όπως περιέγραψε, είναι κυρίως παιδιά που μόλις έκλεισαν τα 18 τους χρόνια. Αυτά τα παιδιά αγαπούν το μπάσκετ, θέλουν να μάθουν, να αποκτήσουν εμπειρία και να δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Ο Παπαδόπουλος εξέφρασε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι αυτοί οι νέοι άνθρωποι αποτελούν στόχο απειλών. «Αυτούς πάτε να απειλήσετε; Δεν ντρέπεστε λίγο;» είπε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη λειτουργία του Low Post. «Εγώ είμαι εδώ. Εγώ δημιούργησα το Low Post. Εγώ αποφάσισα να φτιάξουμε την πλατφόρμα. Και εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και τις αποφάσεις του καναλιού», δήλωσε εμφατικά. Απηύθυνε επίσης μια σαφή προειδοποίηση: «Μην τολμήσετε να ξαναπειράξετε κανέναν από τους συνεργάτες μου. Αν έχετε πρόβλημα με το Low Post, ελάτε κατευθείαν σε μένα. Αν θέλετε να κυνηγήσετε κάποιον, κυνηγήστε εμένα. Αφήστε τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους».

Εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ

Οι καταγγελίες του Λάζαρου Παπαδόπουλου έρχονται σε μια περίοδο όπου το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο εξελίξεων σχετικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων. Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου, Ηλίας Κορομηλάς και Γιώργος Μαυραγάνης.

Επιπλέον, στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα και στον πρώην διαιτητή και μέλος της ΚΕΔ Τάσο Πηλοΐδη, έχει επιβληθεί κατ' οίκον περιορισμός με βραχιολάκια. Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, μέσω της πλατφόρμας του Low Post Media, πήρε θέση για «τα όσα γίνονται», συνδέοντας τις δικές του καταγγελίες με το ευρύτερο κλίμα που επικρατεί στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta