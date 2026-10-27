Η ΑΕΚ επικράτησε της Φόρντε και πλησιάζει την πρόκριση στο Challenge Cup

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ επικράτησε της Φόρντε με 3-0 σετ, στον πρώτο αγώνα για τους «64» του Challenge Cup. Η νίκη αυτή φέρνει την «Ένωση» μια ανάσα από την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης, όπου αναμένεται να αντιμετωπίσει την Βαλεφόλια. Ο αγώνας διεξήχθη στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, με την ΑΕΚ να αγωνίζεται ως τυπικά φιλοξενούμενη.

Η άνετη επικράτηση της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μετέτρεψε τον πρώτο αγώνα κόντρα στην Φόρντε σε έναν υγιεινό περίπατο, χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα. Οι «κιτρινόμαυρες» επιβλήθηκαν με χαρακτηριστική άνεση της νορβηγικής ομάδας, κατακτώντας τη νίκη με 3-0 σετ. Τα επιμέρους σκορ των σετ ήταν 10-25, 14-25 και 13-25, αποτυπώνοντας την ξεκάθαρη ανωτερότητα της ελληνικής ομάδας.

Η αναμέτρηση, η οποία έλαβε χώρα στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στις αντιπάλους. Η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις της, κυριαρχώντας σε όλα τα σετ και εξασφαλίζοντας μια εύκολη επικράτηση. Η εμφάνιση της ΑΕΚ ήταν τέτοια που, σύμφωνα με τις περιγραφές, το ματς δεν χρήζει της παραμικρής ανάλυσης.

Ένα βήμα πριν τους «32»

Μετά από αυτή τη νίκη, η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον σε πλεονεκτική θέση για την πρόκριση στους «32» του Challenge Cup. Ο φετινός τρόπος πρόκρισης έχει αλλάξει, με τις νίκες να μετρούν πλέον και όχι τα σετ. Αυτό σημαίνει ότι η «Ένωση» χρειάζεται μία ακόμα νίκη για να σφραγίσει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο επαναληπτικός αγώνας με την Φόρντε έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη, στο ίδιο γήπεδο του Ολυμπιακού Χωριού. Λαμβάνοντας υπόψη την εμφανή διαφορά δυναμικότητας που παρατηρήθηκε στον πρώτο αγώνα, η ΑΕΚ αναμένεται να πάρει εύκολα και τη δεύτερη νίκη που θα της εξασφαλίσει την παρουσία της στους «32» του ευρωπαϊκού θεσμού.

Η Βαλεφόλια ο επόμενος πιθανός αντίπαλος

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ επιβεβαιώσει την πρόκρισή της, ο επόμενος αντίπαλός της στους «32» του Challenge Cup θα είναι η Βαλεφόλια. Η Βαλεφόλια είναι μια ομάδα με σημαντική παρουσία στη διοργάνωση, καθώς αναφέρεται ως η περσινή κάτοχος του Challenge Cup. Η αναμέτρηση με μια τόσο ισχυρή ομάδα αναμένεται να είναι μια μεγάλη πρόκληση για την ελληνική ομάδα.

Η προοπτική της αντιμετώπισης της περσινής κατόχου του τροπαίου προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην πορεία της ΑΕΚ στον θεσμό. Πριν από αυτό, ωστόσο, η προσοχή της ομάδας του Κώστα Ταμπουρατζή είναι στραμμένη στον επαναληπτικό αγώνα με την Φόρντε, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρώτο βήμα της ευρωπαϊκής της διαδρομής.

Η αγωνιστική εικόνα της «Ένωσης»

Η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή παρουσίασε μια εξαιρετική αγωνιστική εικόνα στον πρώτο αγώνα με την Φόρντε. Οι παίκτριες της ΑΕΚ δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στις αντιπάλους τους, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους από την αρχή μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Η επικράτηση με 3-0 σετ και τα χαμηλά σκορ που δέχτηκε η «Ένωση» σε κάθε σετ, υπογραμμίζουν την κυριαρχία της στο γήπεδο.

Η άνεση με την οποία επιτεύχθηκε η νίκη, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ αγωνίστηκε ως φιλοξενούμενη στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, δείχνει την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα. Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων ήταν εμφανής, με την ΑΕΚ να εκμεταλλεύεται πλήρως τις αδυναμίες της αντιπάλου της και να παίρνει μια καθαρή νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta