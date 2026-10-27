Ο Κώστας Σλούκας επιστρέφει στην Euroleague μετά από 189 ημέρες

Ο Κώστας Σλούκας βρίσκεται ξανά στην 12άδα του Παναθηναϊκού για αγώνα της Euroleague, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά από μία απουσία που διήρκεσε έξι μήνες. Η επανεμφάνιση του έμπειρου γκαρντ έρχεται στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, όπου οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Αρμάνι Μιλάνο στο T-Center, αναζητώντας την έβδομη νίκη τους στη φετινή σεζόν.

Η μεγάλη επιστροφή μετά από έξι μήνες

Η παρουσία του Κώστα Σλούκα στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της Euroleague αποτελεί σημαντική είδηση, καθώς ο διεθνής αθλητής επιστρέφει στην αγωνιστική δράση της διοργάνωσης ύστερα από 189 ολόκληρες ημέρες. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στο T-Center απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, σε ένα παιχνίδι που αποτελεί την όγδοη αναμέτρηση της ομάδας στη φετινή Euroleague, με στόχο να κατακτήσει την έβδομη νίκη της.

Η μακρά περίοδος απουσίας του Σλούκα από τα παρκέ της Euroleague ολοκληρώνεται, με τα φώτα της δημοσιότητας να αναμένεται να στραφούν πάνω του. Η επιστροφή του στην 12άδα των «πρασίνων» είναι ένα γεγονός που σηματοδοτεί την επανένταξή του στην ομάδα, προσθέτοντας μία σημαντική επιλογή στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για τις επόμενες προκλήσεις.

Η τελευταία του εμφάνιση στην κορυφαία διοργάνωση

Η τελευταία φορά που ο Κώστας Σλούκας αγωνίστηκε σε παιχνίδι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν στις 21 Απριλίου του 2026. Τότε, είχε συμμετάσχει στην αναμέτρηση του play-in, όπου ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει τη Μονακό. Σε εκείνο τον αγώνα, οι «πράσινοι» είχαν καταφέρει να επικρατήσουν της γαλλικής ομάδας με σκορ 87-79, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης.

Στην αναμέτρηση αυτή, ο Κώστας Σλούκας είχε αγωνιστεί για 20 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Η στατιστική του εμφάνιση περιλάμβανε 8 πόντους, οι οποίοι προήλθαν από 2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 1/2 βολές. Επιπλέον, είχε μοιράσει 5 ασίστ στους συμπαίκτες του, ενώ είχε υποπέσει και σε 1 λάθος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, συμβάλλοντας στην πρόκριση της ομάδας του.

Ο τραυματισμός που τον κράτησε εκτός δράσης

Έκτοτε, ο Κώστας Σλούκας δεν μπόρεσε να αγωνιστεί σε κανένα άλλο παιχνίδι της Euroleague. Ο λόγος της απουσίας του ήταν ένας σοβαρός τραυματισμός που υπέστη παραμονές των playoffs. Συγκεκριμένα, είχε διαγνωστεί με ρήξη έξω μηνίσκου, ένα πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο τραυματισμός αυτός είχε ως αποτέλεσμα να χάσει ολόκληρη τη σειρά των playoffs που ακολούθησε, στην οποία ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Βαλένθια. Επιπλέον, ο Κώστας Σλούκας δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί στα επτά πρώτα ματς της φετινής σεζόν της Euroleague, γεγονός που καθιστά την τωρινή του επιστροφή ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα και τους φιλάθλους της.

Η σημασία της επανόδου για τον Παναθηναϊκό

Η επάνοδος του Κώστα Σλούκα στην αγωνιστική δράση και στην 12άδα του Παναθηναϊκού προσθέτει βάθος και εμπειρία στο ρόστερ των «πρασίνων». Η ομάδα, η οποία αναζητά την έβδομη νίκη της στην Euroleague στο όγδοο παιχνίδι της σεζόν, ενισχύεται σημαντικά με την παρουσία ενός παίκτη του δικού του βεληνεκούς.

Η επιστροφή του Σλούκα αναμένεται να επηρεάσει θετικά τη λειτουργία της ομάδας, τόσο στην επίθεση όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού. Μετά από μια απουσία που διήρκεσε πολλούς μήνες, η παρουσία του στο παρκέ είναι ένα γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για την περαιτέρω πορεία του Παναθηναϊκού στην απαιτητική διοργάνωση της Euroleague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta