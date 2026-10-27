Αντρέα Τρινκιέρι: «Στα άσχημα διαστήματά μας, παίξαμε πραγματικά άσχημα»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, μίλησε για την ήττα της ομάδας του από τη Μπαχτσεσεχίρ με σκορ 84-81, εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν στο αρνητικό αποτέλεσμα. Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του ΠΑΟΚ, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του είχε τόσο εκπληκτικά διαστήματα μπάσκετ όσο και περιόδους με πραγματικά κακή εικόνα. Παρά τη μεγάλη επιστροφή στο τέλος, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Η αναμέτρηση με τη Μπαχτσεσεχίρ

Ο Αντρέα Τρινκιέρι ξεκίνησε τις δηλώσεις του συγχαίροντας τη Μπαχτσεσεχίρ για τη νίκη της. Χαρακτήρισε τον αγώνα ως ένα πολύ όμορφο θέαμα για τους φιλάθλους, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να επικρατήσει. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε ότι, παρόλο που ο ΠΑΟΚ έφτασε σε απόσταση μόλις μιας κατοχής από την αντίπαλη ομάδα στο τέλος, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Σύμφωνα με τον Τρινκιέρι, η Μπαχτσεσεχίρ έπαιξε συνολικά καλύτερα και σε ορισμένες στιγμές πιο έξυπνα. Αναφέρθηκε στην ικανότητα της τουρκικής ομάδας, σημειώνοντας ότι είχε κερδίσει τη Φενέρμπαχτσε και, 72 ώρες πριν, είχε νικήσει και την Μπεσίκτας. Ο ίδιος υπογράμμισε τη δυσκολία να πραγματοποιηθούν δύο μεγάλες επιστροφές σε έναν αγώνα, ειδικά απέναντι σε έναν τόσο δυνατό αντίπαλο.

Τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση

Ο Ιταλός τεχνικός περιέγραψε την απόδοση του ΠΑΟΚ ως γεμάτη αντιθέσεις. «Είχαμε πολύ καλά διαστήματα, στα οποία παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «όταν ήμασταν κακοί, ήμασταν πραγματικά πάρα πολύ κακοί». Αυτή η αστάθεια αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία της ανάλυσής του για την ήττα.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο Τρινκιέρι βρήκε πολλά θετικά στοιχεία στην εμφάνιση της ομάδας του. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πνεύμα που επέδειξαν οι παίκτες στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στο παιχνίδι, δηλώνοντας: «Δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ζητάω από τις ομάδες μου. Να μην εγκαταλείπουν ποτέ, σε καμία περίπτωση. Και εμείς δεν εγκαταλείψαμε». Ο προπονητής τόνισε ότι υπάρχουν σημεία προς βελτίωση, στα οποία η ομάδα θα δουλέψει.

Η ομαδική νοοτροπία έναντι των ατομικών εμφανίσεων

Ερωτηθείς για την εμφάνιση του Μάρκους Φόστερ παρά την ήττα, ο Αντρέα Τρινκιέρι απάντησε ότι το να μιλάμε για ατομικές εμφανίσεις όταν η ομάδα χάνει δεν συμβαδίζει με τη νοοτροπία που επιθυμεί να καλλιεργήσει. Επεσήμανε ότι η ομάδα πάλεψε συνολικά, με κάποιους παίκτες να έχουν καλές εμφανίσεις και άλλους όχι.

Ο προπονητής υπογράμμισε τη φιλοσοφία του, δηλώνοντας: «Κερδίζουμε ως ομάδα και χάνουμε ως ομάδα. Και όταν χάνουμε, καμία ατομική εμφάνιση δεν μπορεί να μας σώσει». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την έμφαση που δίνει στην ενότητα και τη συλλογική προσπάθεια, πάνω από την ατομική διάκριση.

Τα αίτια των κακών διαστημάτων

Αναλύοντας τι πήγε λάθος στα άσχημα διαστήματα του ΠΑΟΚ, ο Τρινκιέρι εξήγησε ότι οι παίκτες άφησαν τα αρνητικά συναισθήματα να τους κυριεύσουν. «Είναι σε αυτές τις στιγμές που καταλαβαίνω πόσο άπειροι είμαστε ακόμη ως ομάδα», είπε χαρακτηριστικά. Περιέγραψε την κατάσταση όπου η ομάδα μπορεί να κάνει τρεις ή τέσσερις απίστευτες, εξαιρετικές ενέργειες, και αμέσως μετά να ακολουθήσουν πέντε ενέργειες, η μία χειρότερη από την άλλη.

Αρχικά, ο προπονητής πίστευε ότι αυτό οφειλόταν στην έλλειψη της αίσθησης του επείγοντος, όμως πλέον δεν το πιστεύει, καθώς η επιστροφή που πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι υπήρχε η σωστή αίσθηση. Αντίθετα, απέδωσε τα προβλήματα σε θέμα πειθαρχίας, συγκεκριμένα πνευματικής πειθαρχίας, και στο να κάνουν οι παίκτες αυτά που πρέπει να κάνουν.

Η πορεία προς τη βελτίωση

Ο Αντρέα Τρινκιέρι επεσήμανε ότι μερικές φορές οι παίκτες, ανεξαρτήτως επιπέδου, ξεχνούν ότι αυτό που πρέπει να κάνουν μπορεί να μην είναι το καλύτερο για τους ίδιους ατομικά, αλλά είναι το καλύτερο για την ομάδα. «Και εμείς βρισκόμαστε ακόμη σε μια γκρίζα ζώνη σε αυτό το κομμάτι», δήλωσε. Αυτή η έλλειψη ομαδικής συνείδησης, όπως τόνισε, κοστίζει στην ομάδα.

Ο προπονητής αναγνώρισε ότι αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι ακόμη μια πολύ άπειρη ομάδα. Κατέληξε λέγοντας ότι η ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία μάθησης, υποδηλώνοντας ότι η βελτίωση σε αυτούς τους τομείς αποτελεί στόχο για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta