Παναθηναϊκός: Ντεμπούτο Σλούκα στη φετινή Euroleague, εκτός ο Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κώστα Σλούκα να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στη φετινή διοργάνωση. Ο Έλληνας γκαρντ επιστρέφει σε παιχνίδι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μετά την περσινή αναμέτρηση play in κόντρα στη Μονακό. Από την αποστολή απουσιάζουν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος λόγω τραυματισμού, ενώ εκτός επιλογών του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έμειναν και οι Μήτογλου και Μαντζούκας, στο πλαίσιο της διαχείρισης του ρόστερ.

Η επιστροφή του Σλούκα και οι απουσίες

Ο Κώστας Σλούκας αποτελεί το πρόσωπο της βραδιάς για τους «πράσινους», καθώς σηματοδοτεί την επανεμφάνισή του στα παρκέ της φετινής Euroleague. Η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο είναι η πρώτη του στη διοργάνωση για την τρέχουσα σεζόν, ενώ η τελευταία του παρουσία σε αγώνα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν πέρυσι, στο παιχνίδι play in απέναντι στη Μονακό. Η επιστροφή του αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στην ομάδα.

Στο κομμάτι των απουσιών, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι, καθώς παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε σε περαιτέρω αλλαγές στο ρόστερ, αφήνοντας εκτός για την συγκεκριμένη αναμέτρηση και τους Μήτογλου και Μαντζούκα. Αυτή η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο του προπονητή για τη διαχείριση των παικτών του.

Ο στόχος των «πράσινων» και η διαχείριση του Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ιταλική ομάδα με έναν ξεκάθαρο στόχο: να φτάσει τις επτά νίκες ύστερα από τα οκτώ πρώτα παιχνίδια της Euroleague. Η αναμέτρηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της ομάδας στον πίνακα της βαθμολογίας και στην επίτευξη ενός θετικού ρεκόρ στην αρχή της διοργάνωσης.

Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς, λαμβάνοντας υπόψη το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα, επέλεξε να κρατήσει «φρέσκους» ορισμένους παίκτες. Η απόφαση να αφήσει εκτός τους Μήτογλου και Μαντζούκα για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι ακολουθεί και ένα δεύτερο παιχνίδι μέσα στην ίδια αγωνιστική εβδομάδα. Οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στην Πόλη για να αντιμετωπίσουν την Εφές, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη σωστή διαχείριση του έμψυχου δυναμικού.

Το βαρύ πρόγραμμα και το ντέρμπι με τον Άρη

Το αγωνιστικό ημερολόγιο του Παναθηναϊκού περιλαμβάνει αρκετές και απαιτητικές αναμετρήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πέρα από τις δύο ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της τρέχουσας εβδομάδας, η ομάδα έχει να αντιμετωπίσει και ένα σημαντικό ντέρμπι για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει στον νου του και την αναμέτρηση με τον Άρη, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Κυριακή, 1η Νοεμβρίου. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδρειο και ο Σέρβος τεχνικός επιθυμεί να έχει διαθέσιμους και σε καλή κατάσταση τους Έλληνες παίκτες του για αυτή την αναμέτρηση, καθώς θεωρεί ότι θα χρειαστούν ιδιαίτερα.

Η σύνθεση της 12άδας για την αναμέτρηση

Για την αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, η δωδεκάδα που επέλεξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς διαμορφώνεται ως εξής: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ και Φαλ. Αυτή η σύνθεση περιλαμβάνει τους παίκτες που κρίθηκαν κατάλληλοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα.

Η επιλογή των συγκεκριμένων παικτών αντικατοπτρίζει τη στρατηγική του προπονητή ενόψει του αγώνα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις διαθέσιμες δυνάμεις όσο και την ανάγκη για διαχείριση του ρόστερ σε μια απαιτητική περίοδο. Η ομάδα θα παραταχθεί με αυτή τη σύνθεση με στόχο τη νίκη και την επίτευξη του αγωνιστικού της στόχου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta