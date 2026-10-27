Ο Γιώργος Μαυραγάνης στοιχημάτισε για την εκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ το 2021

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον προφυλακισθέντα Γιώργο Μαυραγάνη, ο οποίος φέρεται να είχε στοιχηματίσει στην εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου ως προέδρου της ΕΟΚ το 2021. Η αποκάλυψη προκύπτει από την κατάθεση του διαιτητή Φώτη Καλογερόπουλου στη Δικαιοσύνη, όπου ο ίδιος ο Μαυραγάνης του μετέφερε την πληροφορία. Οι δύο άνδρες διατηρούσαν στενή και επαγγελματική σχέση.

Ο στοιχηματισμός για την ΕΟΚ

Σύμφωνα με την κατάθεση του Φώτη Καλογερόπουλου, ο Γιώργος Μαυραγάνης του είχε μεταφέρει ότι είχε παίξει στοίχημα για την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ. Μάλιστα, ο Μαυραγάνης φέρεται να έβγαλε χρήματα από αυτή την ενέργεια, καθώς το στοίχημά του είχε υψηλή απόδοση.

Ο διαιτητής Καλογερόπουλος αναφέρει στο υπόμνημά του ότι στις 9 Φεβρουαρίου του 2021 έστειλε στον Μαυραγάνη ένα screenshot με τη στοιχηματική απόδοση για την εκλογή του Λιόλιου, η οποία είχε πέσει στο 1.25. Ο Μαυραγάνης του είχε πει μήνες πριν το πλάνο του και ότι είχε παίξει το στοίχημα με απόδοση 2.20. Φέρεται μάλιστα να του είπε «βάλε και το σπίτι σου τότε… Ήταν τόσο σίγουρος…», με τον Μαυραγάνη να απαντάει με σαρκαστικό ύφος «-Εμ…, ότι δεν άκουσα τότε και θα είχα βγάλει λεφτά όπως αυτός…».

Η σχέση με τον Βαγγέλη Λιόλιο

Στο ίδιο υπόμνημα, ο Φώτης Καλογερόπουλος καταθέτει ότι ο Γιώργος Μαυραγάνης του μετέφερε πως στο παρελθόν ήταν ιδιοκτήτης στοιχηματικής εταιρείας. Επιπλέον, ο Μαυραγάνης φέρεται να του εκμυστηρεύθηκε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος τον βοήθησε να κλείσει εκκρεμότητες που είχε με τα στοιχήματα.

Ο Μαυραγάνης εξήγησε στον Καλογερόπουλο ότι είχαν έρθει πολύ κοντά με τον Λιόλιο, ότι έκλεισε τη στοιχηματική εταιρεία που είχε και ότι ο Λιόλιος του «άλλαξε τη ζωή». Τον βοήθησε να κλείσει κάποιες εκκρεμότητες που είχε με τα στοιχήματα και πλέον θα ήταν δίπλα του.

Το όραμα για τον Ιωνικό ΝΦ και η στήριξη

Ο Γιώργος Μαυραγάνης εξήγησε επίσης στον Φώτη Καλογερόπουλο το όραμά του για τον Ιωνικό ΝΦ, δηλώνοντας ότι θέλει να τον πάει στην Α1 κατηγορία. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από τον Καλογερόπουλο να είναι κοντά και να βοηθήσουν όλοι «δίπλα σ΄ έναν ισχυρό άντρα».

Νέα στοιχεία από την κατάθεση

Το υπόμνημα του διαιτητή Φώτη Καλογερόπουλου κατατέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών την 1η Οκτωβρίου 2026. Στο υπόμνημα υπάρχει και μια αναφορά στις εκλογές της ΕΟΚ του 2021. Συγκεκριμένα, μετά τον ορισμό του ως διαιτητή στον αγώνα μπάσκετ ΑΕΚ – Μεσολόγγι, ο Καλογερόπουλος επικοινώνησε στις 6 Μαρτίου 2021 με τον Γιώργο Μαυραγάνη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr