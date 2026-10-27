Η Ατλέτικο Μαδρίτης δικαιώθηκε για τον Άλβαρες – Πρόστιμο στη Μπαρτσελόνα για παράνομη προσέγγιση

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δικαιώθηκε στην υπόθεση που αφορούσε τον Χουλιάν Άλβαρες, καθώς η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο στη Μπαρτσελόνα. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα καταγγελίας των «ροχιμπλάνκος» για παράνομη προσέγγιση του Αργεντινού επιθετικού από τους Καταλανούς.

Παρόλο που το οικονομικό πρόστιμο είναι σχετικά μικρό, η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική ηθική δικαίωση για την Ατλέτικο Μαδρίτης, επιβεβαιώνοντας την παραβίαση των κανονισμών από την πλευρά της Μπαρτσελόνα.

Η διαμάχη για τον Χουλιάν Άλβαρες

Η αντιπαράθεση μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ατλέτικο Μαδρίτης ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, με επίκεντρο τον Χουλιάν Άλβαρες. Ο Αργεντινός επιθετικός είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των Καταλανών, οι οποίοι φέρεται να είχαν εκδηλώσει πρόθεση απόκτησής του.

Ωστόσο, η διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης είχε ξεκαθαρίσει εξαρχής πως δεν υπήρχε κανένα περιθώριο για συζήτηση σχετικά με την παραχώρηση του παίκτη. Παρά την ξεκάθαρη στάση της Ατλέτικο, οι επαφές της Μπαρτσελόνα με τον ποδοσφαιριστή οδήγησαν σε περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά των «ροχιμπλάνκος».

Η Ατλέτικο προχώρησε σε επίσημη καταγγελία κατά της Μπαρτσελόνα, απευθυνόμενη τόσο στην ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία όσο και στη FIFA. Στην καταγγελία της, η ομάδα της Μαδρίτης υποστήριξε ότι οι Καταλανοί είχαν προσεγγίσει τον Άλβαρες με τρόπο που δεν συνάδει με τους ισχύοντες κανονισμούς, παραβιάζοντας τη δεοντολογία.

Η απόφαση της ισπανικής ομοσπονδίας

Μετά την εξέταση της καταγγελίας που υπέβαλε η Ατλέτικο Μαδρίτης, η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο στη Μπαρτσελόνα. Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 602 ευρώ και επιβλήθηκε για παραβίαση κανονισμών και κανόνων δεοντολογίας.

Η οικονομική κύρωση, αν και μικρή σε μέγεθος, έχει σημαντική συμβολική αξία. Η απόφαση της ομοσπονδίας αποτελεί μια ηθική δικαίωση για τους «ροχιμπλάνκος», οι οποίοι είδαν την καταγγελία τους να γίνεται δεκτή. Η Μπαρτσελόνα τιμωρήθηκε βάσει του Άρθρου 133 των κανονισμών, το οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα στη «Μη συμμόρφωση με εντολές, οδηγίες, συμφωνίες ή κανονιστικές υποχρεώσεις».

Η επιβολή του προστίμου επιβεβαιώνει ότι η προσέγγιση της Μπαρτσελόνα προς τον Χουλιάν Άλβαρες δεν ήταν σύμφωνη με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τήρησης των κανόνων στις μεταγραφικές κινήσεις των συλλόγων.

Προηγούμενο ανάλογο περιστατικό

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο μεγάλοι σύλλογοι της Ισπανίας έρχονται σε αντιπαράθεση για ανάλογα ζητήματα σχετικά με την προσέγγιση ποδοσφαιριστών. Υπάρχει ένα προηγούμενο περιστατικό που θυμίζει την τωρινή κατάσταση, το οποίο συνέβη το 2019 και αφορούσε τον Αντουάν Γκριεζμάν.

Τότε, η Μπαρτσελόνα είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 300 ευρώ για την υπόθεση του Γάλλου επιθετικού, τον οποίο είχε αποκτήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Γκριεζμάν αγωνίστηκε για ένα διάστημα στην ομάδα της Βαρκελώνης, προτού επιστρέψει ξανά στη Μαδρίτη, φορώντας τη φανέλα της Ατλέτικο.

Η υπόθεση του Αντουάν Γκριεζμάν είχε προκαλέσει επίσης έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στον ποδοσφαιρικό κόσμο, αναδεικνύοντας την ευαισθησία τέτοιων ζητημάτων και την ανάγκη για διαφάνεια και τήρηση των κανονισμών στις μεταγραφές των παικτών μεταξύ συλλόγων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta