Η σημαντική συμβολή των ακραίων μπακ του Ολυμπιακού στον αγώνα με την Καλαμάτα

Σημαντική ήταν η συμβολή των ακραίων μπακ του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα, καθώς οι παίκτες αυτοί έδειξαν ιδιαίτερη δραστηριότητα τόσο στον ανασταλτικό όσο και στον δημιουργικό τομέα. Από τα πέντε τέρματα που σημείωσε η ομάδα, τα τρία προήλθαν από σέντρες των ακραίων αμυντικών της, αναδεικνύοντας τον κομβικό τους ρόλο στην επιθετική ανάπτυξη.

Η άμεση συνεισφορά στα γκολ

Η παρουσία των ακραίων μπακ ήταν καθοριστική στην επίτευξη των τερμάτων. Ο Τικνιζιάν, ο Αρμένιος αμυντικός, κατέγραψε μία ασίστ για το τρίτο γκολ του Ζότα, δείχνοντας την ικανότητά του να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Αντίστοιχα, ο Πέντερσεν, ο Δανός παίκτης, προσέφερε την ασίστ για το γκολ του Μάριους, ενώ είχε και μία ακόμα καθοριστική σέντρα.

Συγκεκριμένα, η σέντρα του Πέντερσεν οδήγησε στη φάση του πρώτου γκολ του Ζότα. Σε αυτή τη φάση, ο Σα πήρε την κεφαλιά, την έστειλε προς τον Ρόκα, ο οποίος με τη σειρά του γύρισε την μπάλα στον Ζότα. Ο Πορτογάλος επιθετικός σκόραρε με κεφαλιά, ολοκληρώνοντας μία οργανωμένη επίθεση που ξεκίνησε από τα πλάγια.

Εντυπωσιακός αριθμός ευκαιριών

Πέρα από τα γκολ που προήλθαν άμεσα από τις ενέργειές τους, οι ακραίοι μπακ δημιούργησαν και άλλες σημαντικές ευκαιρίες. Από δύο επιπλέον σέντρες του Τικνιζιάν και μία ακόμα του Πέντερσεν, θα μπορούσαν να είχαν προκύψει άλλα τρία γκολ για τον Ολυμπιακό. Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο Ζότα αστόχησε σε μία «πάρε βάλε» πάσα του Δανού αμυντικού.

Επιπλέον, από πάσες του Αρμένιου, ο Τσικίνιο αστόχησε από καλή θέση μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ενώ σε μία άλλη περίπτωση ο Ζότα πλάσαρε από ακόμα καλύτερη θέση, αλλά ένας αμυντικός της Καλαμάτας έδιωξε σωτήρια την μπάλα. Το γεγονός ότι οι ακραίοι αμυντικοί δημιούργησαν συνολικά έξι φάσεις για γκολ μέσα σε ενενήντα λεπτά, θεωρείται ένα σούπερ εντυπωσιακό δεδομένο και όχι τόσο συνηθισμένο.

Η συνολική εικόνα και η εμφάνιση στο Αγρίνιο

Η γενική εικόνα των δύο μπακ του Ολυμπιακού στον αγώνα με την Καλαμάτα αποτέλεσε συνέχεια της καλής τους εμφάνισης στο Αγρίνιο. Η απόδοσή τους χαρακτηρίστηκε από πειστική έως πραγματικά καλή, δείχνοντας σταθερότητα και συνέπεια. Ειδικότερα, ο Τικνιζιάν είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας, συνεισφέροντας σε κάθε πτυχή του αγώνα.

Ο Αρμένιος αμυντικός ξεχώρισε τόσο στον ανασταλτικό όσο και στον δημιουργικό τομέα. Επέδειξε ενέργεια και πάθος, όπως φάνηκε μόλις στο τρίτο λεπτό, όταν όρμησε πάνω στον αντίπαλο εξτρέμ και του έκανε φάουλ, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του.

Οι ενέργειες του Τικνιζιάν

Ο Τικνιζιάν ήταν ο πρώτος σε μπάλες, κέρδισε κεφαλιές, κάλυψε χώρους, έκοψε επιθέσεις και έδιωξε επικίνδυνες μπάλες. Παράλληλα, πέρασε τις τρεις μπαλιές που οδήγησαν σε γκολ ή φάσεις για γκολ, συμμετείχε σε πολύ καλές επιθέσεις και πραγματοποίησε ορισμένες εξαιρετικές ενέργειες. Αποκορύφωμα ήταν φυσικά η ασίστ που έδωσε, η οποία προήλθε από μία πολύ καλή προσωπική του προσπάθεια.

Στη συγκεκριμένη φάση, ο Αρμένιος παίκτης βγήκε πρώτος στην μπάλα, την πήρε, μπούκαρε στην περιοχή και γύρισε σωστά για τον σέντερ φορ της ομάδας. Παρόλο που ο Γκονζάλες μπερδεύτηκε και δεν σκόραρε εξ επαφής, ο Ζότα βρέθηκε εκεί και ολοκλήρωσε τη φάση με γκολ. Ο Τικνιζιάν έδειξε να παίρνει αέρα και αυτοπεποίθηση, πραγματοποιώντας ωραίες ενέργειες, όπως όταν έκλεψε μία μπάλα, ντρίμπλαρε και πάσαρε τέλεια.

Πάθος και σημεία βελτίωσης

Ο Τικνιζιάν επέδειξε και πείσμα, όταν μετά από μία όχι καλή συνεργασία του με τον Ρόκα, διόρθωσε την κατάσταση. Ακόμα και όταν έχασε ξανά την μπάλα, έσπευσε αμέσως και την ξανακέρδισε, υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του στο παιχνίδι. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο αμυντικό του κομμάτι, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός.

Για παράδειγμα, στη φάση του ακυρωθέντος γκολ της Καλαμάτας, ο Βάργκας πήγε πολύ πιο επιθετικά στην μπάλα και κατάφερε να τον βάλει στα δίκτυα, υποδεικνύοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη σταθερότητα στις αμυντικές του αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta