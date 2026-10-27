Η Κηφισιά πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα Τρίπολης με σκορ 2-0, στο πλαίσιο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η εκτός έδρας επιτυχία της ομάδας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι Εμπουλά και Θεοδωρίδης ήταν οι παίκτες που σημείωσαν τα τέρματα για την Κηφισιά.

Η πορεία της Κηφισιάς και οι σκόρερ

Η ομάδα της Κηφισιάς πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό Superbet Κύπελλο Ελλάδας, δείχνοντας αποφασιστικότητα στον αγώνα της Τρίπολης. Το τελικό σκορ 2-0 διαμορφώθηκε από τους Εμπουλά και Θεοδωρίδη, οι οποίοι ήταν οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Με αυτή την επικράτηση, η Κηφισιά έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στη βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου, ισοβαθμώντας με τον Αστέρα Τρίπολης. Η νίκη αυτή της δίνει γερές βάσεις για τη συνέχεια της διοργάνωσης και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Συνέχεια στις εκτός έδρας επιτυχίες

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την εξαιρετική της φόρμα στους εκτός έδρας αγώνες. Μετά το διπλό που είχε πετύχει στην έδρα του Ηρακλή για το πρωτάθλημα, η Κηφισιά κατάφερε να «αλώσει» και την Τρίπολη.

Οι παίκτες της Κηφισιάς έδειξαν συνέπεια στην απόδοσή τους μακριά από την έδρα τους, γεγονός που τους επιτρέπει να συλλέγουν πολύτιμους βαθμούς και να διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες τους για τους στόχους τους τόσο στο Κύπελλο όσο και στο πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Για τον Αστέρα ΑΚΤΟR, η ενδεκάδα που παρέταξε ο Αντωνόπουλος αποτελούνταν από τους Κακαδιάρη, Χρυσόπουλο, Μπρόρσον, Λάσκαρη, Καλτσά, Γκέζο, Τσίκο, Έντερ, Ορόθκο, Κιμπιόκα και Ρικαρντίνιο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, έγιναν οι εξής αλλαγές: ο Μακέντα πέρασε στη θέση του Λάσκαρη στο 70ο λεπτό, ο Κουρμπέλης αντικατέστησε τον Τσίκο στο 61ο λεπτό, ο Κέτου μπήκε στη θέση του Ορόθκο επίσης στο 61ο λεπτό, και ο Παπακανέλλος αντικατέστησε τον Κιμπιόκα, επίσης στο 61ο λεπτό.

Από την πλευρά της Κηφισιάς, ο προπονητής Λέτο επέλεξε τους Αναγνωστόπουλο, Αποστολάκη, Πέτκοφ, Καλοσκάμη, Σόουζα, Πολυκράτη, Γιάγκνε, Μπένι, Μαγγανά, Εμπουλά και Θεοδωρίδη. Οι αλλαγές για την Κηφισιά ήταν οι εξής: ο Κυρίοπουλος πέρασε στη θέση του Αποστολάκη στο 46ο λεπτό, ο φαν Άιμα αντικατέστησε τον Σόουζα στο 70ο λεπτό, ο Αμπάντα μπήκε στη θέση του Πολυκράτη στο 52ο λεπτό, και ο Χριστόπουλος αντικατέστησε τον Θεοδωρίδη στο 63ο λεπτό.

Η εικόνα της βαθμολογίας στη League Phase

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στην Τρίπολη, η βαθμολογία της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας διαμορφώνεται ως εξής: Η ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και τέρματα 10-1. Ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και τέρματα 7-2, και ο Παναθηναϊκός επίσης με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και τέρματα 3-0. Ο ΟΦΗ έχει 4 βαθμούς σε 2 αγώνες με τέρματα 3-0.

Ο Αστέρας Τρίπολης AKTOR και η Κηφισιά ισοβαθμούν στους 4 βαθμούς. Ο Αστέρας έχει 4-3 τέρματα σε 3 αγώνες, ενώ η Κηφισιά έχει 3-4 τέρματα σε 3 αγώνες. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν επίσης 4 βαθμούς σε 2 αγώνες, με τέρματα 2-1 και 1-0 αντίστοιχα. Ο Ατρόμητος έχει 3 βαθμούς σε 2 αγώνες με τέρματα 1-1, ενώ η Νίκη Βόλου έχει 3 βαθμούς σε 3 αγώνες με τέρματα 1-4. Η Καλαμάτα έχει 2 βαθμούς σε 2 αγώνες, ο Βόλος 1 βαθμό σε 2 αγώνες με τέρματα 4-5, το Μαρκό 1 βαθμό σε 2 αγώνες με τέρματα 2-3, και η ΑΕΛ Novibet 1 βαθμό σε 2 αγώνες. Τέλος, ο Νέστος Χρυσούπολης και ο Πανσερραϊκός βρίσκονται χωρίς βαθμούς, με 0-5 τέρματα σε 2 αγώνες και 1-9 τέρματα σε 3 αγώνες αντίστοιχα.

Τα επόμενα παιχνίδια του Κυπέλλου

Το πρόγραμμα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας περιλαμβάνει και άλλες αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, στις 28 Οκτωβρίου, στις 15:00, θα διεξαχθούν οι αγώνες Μαρκό – Ολυμπιακός και Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα. Την ίδια ημέρα, στις 17:30, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Άρη, ενώ στις 19:30 η ΑΕΛ Novibet θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ. Το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου, στις 20:30, θα γίνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ.

Τέλος, την επόμενη ημέρα, στις 29 Οκτωβρίου, στις 18:00, θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Βόλος – Ατρόμητος, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα των συγκεκριμένων ημερών για τη διοργάνωση του Κυπέλλου.

Με πληροφορίες από: Newsit