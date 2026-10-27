Η Ελλάδα κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο ΔΕΗ Ironman 70.3 Greece στη Μεσσηνία

Το 7ο ΔΕΗ Ironman 70.3 Greece ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη Μεσσηνία, συγκεντρώνοντας 1.700 τριαθλητές από 85 διαφορετικές χώρες. Η Ελλάδα αναδείχθηκε νικήτρια στη γενική κατάταξη των ανδρών, με τον Παναγιώτη Πολύζο να κατακτά το χρυσό μετάλλιο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η διεθνής διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Costa Navarino, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας του τριάθλου.

Η διεθνής συνάντηση του τριάθλου στη Μεσσηνία

Η παγκόσμια κοινότητα του τριάθλου συναντήθηκε στην Costa Navarino, στην Πελοπόννησο, για τον κορυφαίο αγώνα της Ελλάδας, το ΔΕΗ IRONMAN 70.3 Costa Navarino, Peloponnese, Greece. Η διοργάνωση έλαβε χώρα το τριήμερο από 23 έως 25 Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του αθλήματος. Συμμετείχαν αθλητές από χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Αμερική, η Γερμανία, με την Ελλάδα να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις συμμετοχές από τις 85 χώρες που εκπροσωπήθηκαν.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αθλητές που δοκιμάστηκαν σε μια απαιτητική διαδρομή συνολικής απόστασης 70.3 μιλίων. Η διαδρομή περιελάμβανε 1,9 χιλιόμετρα κολύμβησης, 90 χιλιόμετρα ποδηλασίας και 21,1 χιλιόμετρα τρεξίματος. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διαχειριστούν τις δυνάμεις τους και να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους όρια, με φόντο το φυσικό τοπίο της Μεσσηνίας, διεκδικώντας τον τερματισμό τους.

Οι Έλληνες πρωταγωνιστές στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών

Στη γενική κατάταξη των ανδρών, την πρώτη θέση κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Παναγιώτης Πολύζος, σημειώνοντας χρόνο 3 ώρες, 57 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Richard Balland, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Βασίλης Μητρόπαππας, συμπληρώνοντας το βάθρο των νικητών.

Στην αντίστοιχη κατάταξη των γυναικών, την κορυφή του βάθρου κατέκτησε η Αναστασία Τσουρουκτζή, με χρόνο 4 ώρες, 42 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Σοφία Γαρέφη, ενώ την τρίτη θέση πήρε η Gaia Palumbo. Για κάθε αθλητή που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, η ολοκλήρωση της διαδρομής αποτέλεσε μια προσωπική νίκη.

Οι προσπάθειες των συμμετεχόντων ανέδειξαν τις αξίες της επιμονής, της πειθαρχίας και του σεβασμού, οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα του τριάθλου. Οι αξίες αυτές αποτυπώνονται και στο φετινό μετάλλιο του αγώνα, το οποίο φέρει την επιγραφή Ethos, Pathos, Athlos.

Παράλληλες διοργανώσεις: JYSK Night Run Peloponnese

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διεξήχθη το JYSK Night Run Peloponnese. Αυτός ο ξεχωριστός αγώνας δρόμου έφερε κοντά δρομείς ηλικίας 16 ετών και άνω, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων. Η αφετηρία του αγώνα δόθηκε από τη Navarino Agora, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους συμμετέχοντες.

Για πρώτη φορά, οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να διασχίσουν το γήπεδο γκολφ The Bay Course. Έτρεξαν μέσα στο μεσσηνιακό τοπίο κατά τη «χρυσή ώρα» πριν από τη δύση του ήλιου, σε μια διαδρομή που σχεδιάστηκε για να είναι προσβάσιμη σε δρομείς διαφορετικών επιπέδων, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος.

Το μέλλον του αθλητισμού με το ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese

Το πρωί του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, τη σκυτάλη των αθλητικών εκδηλώσεων πήραν οι μικροί αθλητές. Το ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στο W Costa Navarino, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον αθλητισμό σε ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης και διασκέδασης. Η δράση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της κίνησης, της συμμετοχής και της ευγενούς άμιλλας από μικρή ηλικία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας υγιούς αθλητικής κουλτούρας μεταξύ των νέων.

Δηλώσεις για τον αθλητικό τουρισμό

Ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της διοργανώτριας εταιρείας ευΖΗΝ feelόsophy, κ. Θανάσης Παπαδημητρίου, προέβη σε δήλωση σχετικά με τη φετινή διοργάνωση. Ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι «Η φετινή διοργάνωση του ΔΕΗ IRONMAN 70.3 Costa Navarino Peloponnese, Greece αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον ελληνικό αθλητικό τουρισμό, με ρεκόρ συμμετοχών».

Στη δήλωσή του, ο κ. Παπαδημητρίου εξέφρασε την υπερηφάνεια της εταιρείας, αναφέροντας: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε στην ανάδειξη μιας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας που ενισχύε». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τον ρόλο της διοργάνωσης στην προβολή της Ελλάδας ως αθλητικού προορισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta