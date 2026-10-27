Η Νίκη Βόλου κατέκτησε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με σκορ 1-0 σε αναμέτρηση που διεξήχθη στις Σέρρες. Το νικητήριο γκολ για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη σημείωσε ο Μακρυγιάννης στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το αποτέλεσμα δίνει στη Νίκη Βόλου το πρώτο της τρίποντο στη διοργάνωση, διατηρώντας την ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης για την επόμενη φάση. Αντίθετα, ο Πανσερραϊκός παραμένει χωρίς βαθμολογικό κέρδος, στην τελευταία θέση της κατάταξης.

Η εξέλιξη του αγώνα και το καθοριστικό γκολ

Η αναμέτρηση, η οποία ανήκε στην 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, χαρακτηρίστηκε από λίγες καλές στιγμές μπροστά στις δύο εστίες. Οι δύο ομάδες, προερχόμενες από τη Superbet League 2, είχαν προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές στη διάταξή τους, πιθανόν ενόψει των δυνατών παιχνιδιών που ακολουθούν στην επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, η διαφορά έγινε λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Συγκεκριμένα, στο 43ο λεπτό, ο Μακρυγιάννης των φιλοξενούμενων βρήκε δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στη Νίκη Βόλου. Το γκολ αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς το σκορ δεν μεταβλήθηκε καθόλου στο δεύτερο μέρος του αγώνα.

Οι προσπάθειες του Πανσερραϊκού για ισοφάριση

Στην επανάληψη, ο Πανσερραϊκός, υπό την καθοδήγηση του Κώστα Γεωργιάδη, προσπάθησε να αντιδράσει και να φτάσει στην ισοφάριση. Παρά τις προσπάθειες και τις αλλαγές που πραγματοποίησε η ομάδα των Σερρών, δεν κατάφερε να διασπάσει την άμυνα της Νίκης Βόλου.

Έτσι, το τελικό σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τους φιλοξενούμενους να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση, αφήνοντας τον Πανσερραϊκό χωρίς βαθμολογικό κέρδος στην αναμέτρηση.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι αλλαγές

Για τον Πανσερραϊκό, ο προπονητής Κώστας Γεωργιάδης παρέταξε τους Σουλούκο, Καρασαλίδη, Αλιατίδη, Γεωργιάδη, Βασιλάκο, Βαρσάμη, Οικονόμου, Μασκανάκη, Τσέλιο, Βερνάρδο και Κωτσόπουλο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Πανσερραϊκός προχώρησε σε αρκετές αλλαγές: στο 46ο λεπτό, οι Βαρσάμης και Οικονόμου αντικαταστάθηκαν από τους Ζορζίνιο και Ρουμιάντσεβ αντίστοιχα. Αργότερα, στο 69ο λεπτό, οι Αρμουγκόμ και Τεϊσέιρα πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο στη θέση των Βασιλάκου και Μασκανάκη, ενώ στο 83ο λεπτό ο Στεφανίδης αντικατέστησε τον Κωτσόπουλο.

Από την πλευρά της Νίκης Βόλου, ο Αλέκος Βοσνιάδης επέλεξε αρχικά τους Τσέλιο, Σιούτα, Μακρυγιάννη, Βαφέα, Πανικίδη, Χάμοντ, Ομεονγκά, Πολέτο, Παμλίδη, Μαχαίρα και Λουκίνα. Και η Νίκη Βόλου πραγματοποίησε αλλαγές: στο 56ο λεπτό, οι Λίγδας και Τζίμας αντικατέστησαν τους Πολέτο και Μαχαίρα, ενώ στο 60ο λεπτό οι Πασαλίδης και Κιβρακίδης πέρασαν στη θέση των Σιούτα και Πανικίδη αντίστοιχα. Τέλος, στο 75ο λεπτό, ο Πλέγας αντικατέστησε τον Χάμοντ.

Κίτρινες κάρτες και βαθμολογική εικόνα

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο διαιτητής έδειξε κίτρινες κάρτες σε πέντε ποδοσφαιριστές. Από την πλευρά της Νίκης Βόλου, κίτρινη κάρτα δέχθηκαν οι Μακρυγιάννης στο 14ο λεπτό, ο Βαφέας στο 17ο λεπτό και ο Ομεονγκά στο 77ο λεπτό, καθώς και ο Λίγδας στο 80ο λεπτό. Για τον Πανσερραϊκό, κίτρινη κάρτα αντίκρισε ο Βερνάρδος στο 41ο λεπτό.

Με την επικράτησή της, η Νίκη Βόλου εξασφάλισε το πρώτο της τρίποντο στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, διατηρώντας τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ομάδα της Μαγνησίας κατάφερε να περάσει από μια δύσκολη έδρα, παίρνοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, ο Πανσερραϊκός παρέμεινε χωρίς βαθμολογικό κέρδος μετά και την 4η αγωνιστική, ευρισκόμενος στην τελευταία θέση της κατάταξης της League Phase, συνεχίζοντας χωρίς βαθμό.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit