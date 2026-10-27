Οι αθλητικές ακαδημίες Allwyn στο 8ο KIDOT Festival: Μια ξεχωριστή εμπειρία για παιδιά και γονείς

Για ένα Σαββατοκύριακο, μπάλες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, challenges, παιχνίδι και αμέτρητα χαμόγελα κυριάρχησαν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Παιδιά, γονείς και προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού βρέθηκαν στην ίδια ομάδα, στο πλαίσιο του 8ου Thessaloniki KIDOT Festival 2026. Οι Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn συμμετείχαν δυναμικά στη διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη ΔΕΘ-Helexpo.

Η δυναμική παρουσία των Αθλητικών Ακαδημιών Allwyn

Οι Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn βρέθηκαν στο επίκεντρο της δράσης, δημιουργώντας μια Fan Zone γεμάτη σύγχρονα διαδραστικά παιχνίδια, challenges και αθλητικές δραστηριότητες. Η ζώνη αυτή προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες, προσφέροντας μια μοναδική αθλητική εμπειρία.

Το Thessaloniki KIDOT Festival, το οποίο επέστρεψε για 8η φορά στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί το μεγαλύτερο family festival της χώρας. Δημιούργησε έναν μεγάλο χώρο παιχνιδιού, βιωματικής μάθησης και δημιουργίας, απευθυνόμενο τόσο σε παιδιά όσο και σε γονείς.

Κορυφαίοι αθλητές στο πλευρό των παιδιών

Παιδιά και γονείς είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τέσσερις σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, οι οποίοι είναι πρεσβευτές του προγράμματος των Αθλητικών Ακαδημιών. Πρόκειται για τον Άγγελο Χαριστέα, τον Τάκη Φύσσα, τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη και τον Γιώργο Καλαϊτζή.

Η εμπειρία τους στο φεστιβάλ δεν περιορίστηκε μόνο στο παιχνίδι. Οι τέσσερις διακεκριμένοι αθλητές συμμετείχαν ενεργά σε διαδραστικές συζητήσεις με τις οικογένειες που επισκέφθηκαν τη διοργάνωση. Επιπλέον, δοκίμασαν και οι ίδιοι τις δυνάμεις τους στα challenges που είχαν στηθεί στον χώρο.

Συμμετοχή ακαδημιών και το μήνυμα του φεστιβάλ

Στις δράσεις που φιλοξενήθηκαν στα ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, τα οποία στήθηκαν στον χώρο του Φεστιβάλ, πήραν μέρος συγκεκριμένες αθλητικές ακαδημίες. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι Αθλητικές Ακαδημίες του Μακεδονικού στο ποδόσφαιρο και του ΓΑΣ Κουφαλίων στην καλαθοσφαίριση.

Το φετινό KIDOT είχε ως κεντρικό μήνυμα το «Beyond the Limits». Με αυτό το μήνυμα, καλούσε μικρούς και μεγάλους να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Ταυτόχρονα, αναδείκνυε τη σημασία της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της ενεργής εμπλοκής ολόκληρης της οικογένειας στις δραστηριότητες.

Η διαχρονική στήριξη της Allwyn στον ελληνικό αθλητισμό

Οι Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn στηρίζουν έμπρακτα τη νέα γενιά και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού από το 2014. Αποτελούν μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας της Allwyn, με διαρκή παρουσία στον χώρο.

Σήμερα, το πρόγραμμα βρίσκεται στο πλευρό 200 ερασιτεχνικών ακαδημιών ποδοσφαίρου και μπάσκετ σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, υποστηρίζει 25.000 παιδιά ηλικίας έως 13 ετών, με στόχο να τους προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια για την εξέλιψή τους, τόσο μέσα όσο και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους.

Καλλιεργώντας αξίες και το μέλλον του αθλητισμού

Μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση παιδιών, προπονητών και γονέων, οι Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn αναδεικνύουν την εκπαιδευτική και ψυχαγωγική διάσταση του αθλητισμού. Παράλληλα, καλλιεργούν τις διαχρονικές αξίες που συνδέονται με αυτόν, συμβάλλοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη των συμμετεχόντων.

Ο απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει ώστε οι μικροί αθλητές του σήμερα να εξελιχθούν σε καλύτερους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο, φιλοδοξούν να αποτελέσουν τις γερές βάσεις για το αύριο του ελληνικού αθλητισμού, διαμορφώνοντας ένα θετικό μέλλον για τον χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki