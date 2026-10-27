Φερστάπεν: «Δεν κάναμε αυτό που είχαμε συμφωνήσει» για τη Red Bull

Ο Μαξ Φερστάπεν αμφισβήτησε τη στρατηγική της ομάδας του, Red Bull, στο Grand Prix των ΗΠΑ, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τις επιλογές των pit stop. Ο Ολλανδός οδηγός, ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση στο Όστιν, περιέγραψε επίσης σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του κινητήρα του μονοθεσίου του. Η επίδοση αυτή δεν ήταν αρκετή για να τον ικανοποιήσει, καθώς θεωρεί ότι πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Δυσαρέσκεια για τη στρατηγική των pit stop

Η τρίτη θέση στο Grand Prix των ΗΠΑ δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη στρατηγική που ακολουθήθηκε. Ο οδηγός της Red Bull υποστήριξε ότι οι επιλογές ελαστικών της ομάδας δεν αντιστοιχούσαν σε όσα είχαν συμφωνηθεί πριν από την έναρξη του αγώνα στο Όστιν.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Έχω περάσει και πιο ευχάριστους αγώνες. Δεν πήγαν πολλά πράγματα καλά. Η εκκίνηση δεν ήταν καλή, ούτε και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκαμε την επιλογή ελαστικών». Ο Φερστάπεν εκκίνησε δεύτερος, ωστόσο δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του νικητή Κίμι Αντονέλι. Η στρατηγική των δύο στάσεων, με διαδοχική χρήση μαλακής, μαλακής και μέσης γόμας, τον έφερε υπό πίεση από τις Ferrari στο τέλος του αγώνα.

Οι επιλογές ελαστικών και η αποκάλυψη της στρατηγικής

Ένα από τα βασικά σημεία της κριτικής του Φερστάπεν αφορούσε τη δεύτερη διαδοχική τοποθέτηση μαλακών ελαστικών. Ο Ολλανδός οδηγός εξήγησε ότι αυτή η συγκεκριμένη επιλογή αποκάλυψε αμέσως στους αντιπάλους την πρόθεση της Red Bull να ακολουθήσει στρατηγική δύο στάσεων. «Μαλακή, μαλακή, μέση — αυτό δεν είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί συνέβη», τόνισε.

Ο Φερστάπεν ξεκαθάρισε την αρχική συμφωνία, δηλώνοντας: «Όλοι ξέρουν αμέσως ότι κάνεις δύο στάσεις όταν βάζεις ξανά τη μαλακή γόμα. Είχαμε συμφωνήσει στη μέση, αλλά πρέπει να το συζητήσω μαζί τους. Δεν έχω ιδέα γιατί έγινε έτσι». Επιπλέον, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής αναφέρθηκε και στη σκληρή γόμα, την οποία δεν χρησιμοποίησε καθόλου στον αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές επιλογές δεν ανταποκρίνονταν στο αρχικό πλάνο της ομάδας.

Προβλήματα στον κινητήρα από τις κατατακτήριες δοκιμές

Πέρα από τη στρατηγική των ελαστικών, ο Μαξ Φερστάπεν περιέγραψε και σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισε με τον κινητήρα του μονοθεσίου του. Τα προβλήματα αυτά, όπως ανέφερε, είχαν εντοπιστεί ήδη από τις κατατακτήριες δοκιμές. «Είχα επίσης πάρα πολλά προβλήματα με τον κινητήρα, αλλά αυτό συνέβαινε ήδη από τις κατατακτήριες. Ήταν πραγματικά ασυνεπής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο οδηγός της Red Bull έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα της αστάθειας του κινητήρα. Εξήγησε ότι «σε μία στροφή δεν υπήρχε αρκετή πέδηση από τον κινητήρα, οπότε το αυτοκίνητο συνέχιζε προς τα εμπρός, και στην επόμενη γινόταν ξαφνικά πολύ επιθετική». Επιπλέον, σημείωσε ότι «κάποια άλλη στιγμή δεν άλλαζε σωστά ταχύτητες», προσθέτοντας «Δεν μπορώ να το εξηγήσω» για την απρόβλεπτη συμπεριφορά.

Η έλλειψη σταθερότητας στην οδήγηση

Η απουσία σταθερής συμπεριφοράς του κινητήρα δυσκόλεψε σημαντικά την προσπάθεια του Φερστάπεν να διατηρήσει έναν ανταγωνιστικό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ολλανδός τόνισε ότι δεν ήταν μόνο η ισορροπία του μονοθεσίου που δεν βρισκόταν στο επιθυμητό επίπεδο, αλλά και οι διαφορετικές αντιδράσεις που συναντούσε από στροφή σε στροφή. «Δεν μπορείς να οδηγήσεις με συνέπεια όταν κάθε φορά κάτι είναι διαφορετικό. Σε κάθε γύρο, σε κάθε στροφή, απλώς δεν υπάρχει σταθερότητα», υπογράμμισε.

Στο τελευταίο μέρος του αγώνα, ο Φερστάπεν βρέθηκε υπό πίεση, καθώς έχασε τη δεύτερη θέση από τον Σαρλ Λεκλέρ. Κατάφερε ωστόσο να κρατήσει πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον, με τη βοήθεια και της καθυστερημένης περιόδου εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, εξασφαλίζοντας τελικά την τρίτη θέση στο Grand Prix των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta