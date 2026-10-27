Οι Μιλγουόκι Μπακς πείραξαν τους Μαϊάμι Χιτ μετά τις πρώτες νίκες και ήττες

Οι Μιλγουόκι Μπακς προχώρησαν σε ένα «πικάρισμα» προς τους Μαϊάμι Χιτ, μετά την πρώτη τους νίκη στο φετινό NBA. Η ενέργεια αυτή ήρθε σε αντίθεση με την πορεία των Χιτ, οι οποίοι αγνοούν ακόμα τη λέξη νίκη μετά τα πρώτα τέσσερα ματς της σεζόν. Ο οργανισμός του Ουισκόνσιν, στον οποίο ανήκουν τα «Ελάφια», επέλεξε να σχολιάσει την κατάσταση με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέοντας τα αθλητικά αποτελέσματα της Φλόριντα.

Η πρώτη νίκη των Μπακς και οι συνεχόμενες ήττες των Χιτ

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν των Ιντιάνα Πέισερς με σκορ 110-102, καταγράφοντας έτσι την παρθενική τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα του NBA. Το θετικό αυτό αποτέλεσμα ήρθε σε μια στιγμή που η ομάδα αναζητούσε την πρώτη της επιτυχία στη νέα αγωνιστική περίοδο, δίνοντας ώθηση και αυτοπεποίθηση στους παίκτες.

Από την άλλη πλευρά, οι Μαϊάμι Χιτ συνέχισαν την αρνητική τους πορεία, γνωρίζοντας ακόμα μία ήττα. Η ομάδα της Φλόριντα ηττήθηκε από τους Ντάλας Μάβερικς με τελικό σκορ 113-109, προσθέτοντας μια ακόμα απώλεια στο ξεκίνημα της σεζόν. Οι Χιτ αγνοούν ακόμα τη νίκη μετά τα πρώτα τέσσερα ματς του NBA, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό.

Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Στον αγώνα των Μαϊάμι Χιτ εναντίον των Ντάλας Μάβερικς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ατομική εμφάνιση. Ο Έλληνας σούπερ σταρ, ο οποίος υπήρξε παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, σημείωσε triple-double, καταγράφοντας 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Παρά την εξαιρετική του επίδοση και την προσπάθειά του, η ομάδα του δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Η ήττα των Χιτ, παρά το triple-double του Αντετοκούνμπο, υπογραμμίζει την δύσκολη αρχή που έχει η ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα.

Το «τρολάρισμα» από τον οργανισμό του Ουισκόνσιν

Τα «Ελάφια», όπως είναι γνωστοί οι Μιλγουόκι Μπακς, έδειξαν διάθεση να «τρολάρουν» τον σύλλογο της Φλόριντα, τους Μαϊάμι Χιτ. Αυτή η ενέργεια δεν περιορίστηκε μόνο στο μπάσκετ, αλλά επεκτάθηκε και σε ένα άλλο άθλημα, ενισχύοντας το μήνυμα που θέλησε να περάσει ο οργανισμός.

Την ίδια χρονική περίοδο, οι Μιλγουόκι Μπρούερς, που ανήκουν επίσης στον οργανισμό του Ουισκόνσιν, σημείωσαν νίκη και στο baseball. Επικράτησαν των Τάμπα Μπέι Ρέις με σκορ 3-0, προσθέτοντας ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα για την πολιτεία του Ουισκόνσιν και δημιουργώντας μια αντίθεση με τα αποτελέσματα των ομάδων της Φλόριντα.

Η ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο X

Ο οργανισμός του Ουισκόνσιν επέλεξε να εκφράσει το «πικάρισμά» του μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο X (πρώην Twitter). Η ανάρτηση ήταν σύντομη και περιεκτική, απευθυνόμενη στους φιλάθλους της Φλόριντα, συνδυάζοντας τα αρνητικά αθλητικά νέα της περιοχής.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα που αναρτήθηκε έγραφε χαρακτηριστικά: «Κακή ημέρα να είσαι φίλαθλος στη Φλόριντα». Αυτή η δήλωση συνέδεε τις ήττες των Μαϊάμι Χιτ στο μπάσκετ με την ήττα των Τάμπα Μπέι Ρέις στο baseball, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο για τα αρνητικά αποτελέσματα των ομάδων που εδρεύουν στην πολιτεία της Φλόριντα.

Η κίνηση αυτή των Μιλγουόκι Μπακς, ως πρώην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, προσέθεσε μια επιπλέον διάσταση στην αθλητική αντιπαλότητα, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει την ικανοποίηση για τα δικά τους αποτελέσματα και να σχολιάσει την πορεία των αντιπάλων τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta