Τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου έφτασαν στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού, καθώς τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου έφτασαν στον χώρο του έργου. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η άφιξη των συγκεκριμένων τμημάτων σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο έχει προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί τον Μάιο του 2027.

Η ανακοίνωση του δημάρχου Αθηναίων

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ενημέρωσε το κοινό για την πρόοδο των εργασιών, τονίζοντας τη σημασία της άφιξης των πρώτων τμημάτων του στεγάστρου. Στην ανάρτησή του, ο κ. Δούκας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου έφτασαν στον Βοτανικό! Μια κατασκευή ιδιαίτερων τεχνικών προδιαγραφών, με ξεχωριστή αρχιτεκτονική και αισθητική. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Συνεχίζουμε δυνατά!».

Η δήλωση του δημάρχου υπογραμμίζει όχι μόνο την υλική πρόοδο του έργου, αλλά και την ποιότητα των κατασκευών. Το στέγαστρο περιγράφεται ως μια κατασκευή με ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές, η οποία συνδυάζει ξεχωριστή αρχιτεκτονική και αισθητική. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η κατασκευή του νέου γηπέδου βρίσκεται πλέον σε μια κρίσιμη φάση, πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωσή της.

Το χρονοδιάγραμμα και η πορεία των εργασιών

Το έργο της κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό ακολουθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, τα εγκαίνια του γηπέδου έχουν οριστεί για τον Μάιο του 2027. Η άφιξη των πρώτων τμημάτων του στεγάστρου αποτελεί ένα απτό δείγμα ότι οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο την τήρηση αυτής της προθεσμίας.

Η είσοδος στην «τελική ευθεία» για την κατασκευή του γηπέδου, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, υποδηλώνει ότι οι κύριες φάσεις των εργασιών έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Η τοποθέτηση του στεγάστρου είναι ένα από τα τελευταία και πιο ορατά στάδια ενός τέτοιου μεγάλου κατασκευαστικού έργου, φέρνοντας πιο κοντά την ημέρα που το γήπεδο θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους φιλάθλους.

Χωρητικότητα και υψηλές προδιαγραφές

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει σχεδιαστεί για να πληροί υψηλές προδιαγραφές και να προσφέρει σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η προβλεπόμενη χωρητικότητα για αγώνες ποδοσφαίρου ανέρχεται στις 39.074 θέσεις. Επιπλέον, με τη συνεκτίμηση των επιπλέον εγκαταστάσεων, η συνολική δυνατότητα φιλοξενίας θεατών φτάνει τις 42.674.

Οι προδιαγραφές του γηπέδου το κατατάσσουν στην κατηγορία 4 της FIFA/UEFA. Αυτή η κατηγοριοποίηση σημαίνει ότι το γήπεδο είναι κατάλληλο για τη διεξαγωγή αγώνων εθνικών ομάδων, καθώς και για σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις. Η επίτευξη αυτού του επιπέδου προδιαγραφών διασφαλίζει ότι το νέο γήπεδο θα μπορεί να φιλοξενήσει κορυφαία αθλητικά γεγονότα.

Πρόσθετες εγκαταστάσεις και παροχές

Πέρα από την κύρια αθλητική του λειτουργία, το νέο γήπεδο στον Βοτανικό θα διαθέτει και μια σειρά από πρόσθετες υποδομές και παροχές. Συγκεκριμένα, προβλέπονται 1.294 θέσεις σε σουίτες πολυτελείας, οι οποίες θα προσφέρουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης στους φιλάθλους.

Επιπλέον, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει 325 υπόγειες θέσεις στάθμευσης, λύνοντας ένα σημαντικό πρόβλημα για τους επισκέπτες του γηπέδου. Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία επτά εμπορικών καταστημάτων εντός των εγκαταστάσεων, τα οποία θα προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες και επιλογές στους θεατές πριν και μετά τους αγώνες, ενισχύοντας την εμπειρία τους στο νέο αθλητικό κέντρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki