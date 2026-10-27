Αντιμέτωπος με σάλο στην Κίνα ο Κιλιάν Μπαπέ: Τρεις εταιρείες διέκοψαν τις συνεργασίες τους

Έντονες αντιδράσεις στην Κίνα έχει προκαλέσει ο Κιλιάν Μπαπέ, μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο φέρεται να σχολιάζει με χιουμοριστική διάθεση ένα διαδικτυακό μοντάζ που συνδέεται με τον ιστορικό ηγέτη της χώρας, Μάο Τσετούνγκ. Η υπόθεση αυτή προκάλεσε κύμα δυσαρέσκειας στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγώντας τρεις εταιρείες στην ανακοίνωση της διακοπής των εμπορικών τους συνεργασιών με τον Γάλλο ποδοσφαιριστή.

Διακοπή συνεργασιών από κινεζικές εταιρείες

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες Dongpeng, Mengniu και Milkground, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους κλάδους των ποτών και των γαλακτοκομικών προϊόντων, γνωστοποίησαν ότι τερματίζουν τις συμφωνίες τους με τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Στις ανακοινώσεις τους, οι εταιρείες επικαλέστηκαν την ανάγκη σεβασμού των εθνικών αισθημάτων.

Τόνισαν επίσης ότι δεν αποδέχονται συμπεριφορές ή δηλώσεις που προσβάλλουν τα εθνικά αισθήματα. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την ευαισθησία της κινεζικής αγοράς σε θέματα που αφορούν την ιστορία και τις εθνικές αξίες της χώρας.

Το επίμαχο βίντεο και η αναφορά στον Μάο Τσετούνγκ

Το επίμαχο βίντεο φέρεται να δείχνει τον Μπαπέ να αναφέρεται σε διαδικτυακά memes με το πρόσωπό του. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για ένα φωτομοντάζ στο οποίο τα χαρακτηριστικά του είχαν τοποθετηθεί πάνω σε φωτογραφία ενός άνδρα που, όπως είπε, θεωρούσε Κινέζο δικτάτορα.

Η αναφορά αυτή εκτιμάται ότι αφορά τον Μάο Τσετούνγκ, ο οποίος υπήρξε ηγετική μορφή της κομμουνιστικής επανάστασης και ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949. Ο Μάο, παρά τον θάνατό του το 1976, εξακολουθεί να κατέχει εξέχουσα θέση στην ιστορική μνήμη της χώρας και να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο σεβασμό από σημαντικό μέρος της κινεζικής κοινωνίας. Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) έχει διευκρινίσει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του βίντεο.

Εκτεταμένες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η υπόθεση απέκτησε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις στο Weibo, μία από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στην Κίνα. Το θέμα της διακοπής της συνεργασίας της Dongpeng με τον Μπαπέ συγκέντρωσε εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση της δυσαρέσκειας.

Αρκετοί χρήστες εξέφρασαν την οργή τους για τα σχόλια που αποδίδονται στον ποδοσφαιριστή. Ορισμένοι χαρακτήρισαν την υπόθεση ως προσβολή προς την κινεζική ιστορία και τις εθνικές αξίες, ενώ άλλοι ζήτησαν να υπάρξουν νομικές ενέργειες σε βάρος του Γάλλου διεθνή, προκειμένου να διεκδικηθούν αποζημιώσεις.

Τοποθέτηση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών και τηλεοπτικές μεταδόσεις

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών τοποθετήθηκε επίσης επί του θέματος, σημειώνοντας ότι είναι φυσικό να υπάρχει κοινή αντίδραση απέναντι σε δηλώσεις που προκαλούν αισθήματα προσβολής στους πολίτες της χώρας. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την επίσημη στάση της Κίνας απέναντι σε τέτοιου είδους ζητήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης The Paper, το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV φέρεται να αποφάσισε την αναστολή των μεταδόσεων αγώνων της ισπανικής La Liga στους οποίους συμμετέχει ο Μπαπέ, καθώς και την απόσυρση διαφημίσεων με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Ωστόσο, το AFP διευκρίνισε ότι δεν είχε καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τη συγκεκριμένη πληροφορία.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr