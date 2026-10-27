Ο Νίκος Παπαδογιάννης για το Basket Gate: «Δεν είναι σκάνδαλο Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού»

Το σκάνδαλο που έχει προκύψει στο ελληνικό μπάσκετ, γνωστό ως «Basket Gate», βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας, με τον Νίκο Παπαδογιάννη να τοποθετείται επί του θέματος στην εκπομπή «Gazzetta Magazino». Ο δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν θα έπρεπε να χρωματίζεται με κόκκινο ή πράσινο χρώμα, καθώς δεν αποτελεί ένα σκάνδαλο που αφορά αποκλειστικά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αντιθέτως, τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα με πολλαπλές διαστάσεις που εκτείνεται σε διάφορα επίπεδα του αθλήματος.

Η φύση του «Basket Gate» και οι διαστάσεις του

Ο Νίκος Παπαδογιάννης περιέγραψε το «Basket Gate» ως ένα σκάνδαλο που έχει διάφορες διαστάσεις και δεν περιορίζεται στην αντιπαλότητα των δύο μεγάλων συλλόγων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το να χρωματίζεται η υπόθεση με κόκκινο και πράσινο είναι «ολοκληρωτικά στρεβλό και λάθος». Το σκάνδαλο αφορά την πιθανή χειραγώγηση αγώνων, ξεκινώντας από το επίπεδο της GBL και φτάνοντας μέχρι και τις σχολικές αναμετρήσεις.

Πέραν των αγώνων, το «Basket Gate» περιλαμβάνει και ζητήματα που σχετίζονται με παράνομο στοιχηματισμό. Ο Παπαδογιάννης διευκρίνισε ότι πρόκειται για «παράνομο στοιχηματισμό», όχι για νόμιμο ή ρυθμισμένο, και ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να συγχέεται με τον στοιχηματισμό που θρέφει τον ελληνικό αθλητισμό. Επιπλέον, τόνισε ότι το σκάνδαλο αγγίζει και θέματα ευνοιοκρατίας στα σχολεία, τα οποία συνδέονται με μοριοδοτήσεις και άλλα παρόμοια ζητήματα.

Σύνδεση με διοικήσεις και ισορροπίες δυνάμεων

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο το σκάνδαλο συνδέθηκε με τις διοικήσεις του ελληνικού μπάσκετ. Εξήγησε ότι ο Ολυμπιακός, σε μεγάλο βαθμό, συνέδεσε ανεπίσημα το πρόσωπο του Βαγγέλη Λιόλιου με την αλλαγή των ισορροπιών δυνάμεων και τη ρητορική του «μέχρι τέλους». Αυτή η σύνδεση, όπως είπε, έδωσε αυτομάτως μία συγκεκριμένη διάσταση στη θητεία του Λιόλιου και, εξ αντανακλάσεως, και στη θητεία του Γιώργου Βασιλακόπουλου που προηγήθηκε.

Ωστόσο, ο Νίκος Παπαδογιάννης επισήμανε ότι, στην πραγματική ζωή, κατά τη διάρκεια τόσο της θητείας του κ. Λιόλιου όσο και της θητείας του κ. Βασιλακόπουλου, πρωταθλήματα έχουν κατακτήσει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αυτό, κατά την άποψή του, δείχνει ότι δεν υπήρξε ένα καθεστώς απόλυτης κυριαρχίας που να εμποδίζει την άλλη ομάδα να αναπνεύσει ή να κερδίσει τίτλους, ακόμα και αν θεωρητικά είχε καλύτερη ομάδα.

Η κριτική για την «αδικία» και την ευθύνη

Ο Νίκος Παπαδογιάννης εξέφρασε την άποψη ότι όταν υπάρχει ένα καθεστώς «δυναστείας» ή «παντοκρατορίας», ο αντίπαλος δεν προλαβαίνει να ανασάνει και δεν είναι δυνατόν να παίρνει τα μισά πρωταθλήματα. Αναγνώρισε, βέβαια, ότι οι υποστηρικτές της άλλης πλευράς θα μπορούσαν να απαντήσουν ότι «νικήσαμε και τη διετία, όταν το πήγαμε» και «νικήσαμε και το καθεστώς», υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει σωτηρία από αυτή τη λογική.

Για τον ίδιο, το ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να λογοδοτήσει ο κ. Λιόλιος είναι ότι παρέδωσαν και παραδίδουν το μπάσκετ «βορά σε όλους αυτούς που παριστάνουν τους αδικημένους». Ο Παπαδογιάννης περιέγραψε την κατάσταση όπου «τώρα πια όλοι είναι αδικημένοι», χωρίς να υπάρχει κανένας ευνοημένος. Χαρακτήρισε αυτό το φαινόμενο, της «αδικίας χωρίς ευνοημένους», ως παγκόσμιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta