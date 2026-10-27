Φινάλε στο Elite Neon Cup με την αύρα του Βαράν και τρόπαια για Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους

Το Elite Neon Cup για τις ηλικίες Κ10 και Κ12 ολοκληρώθηκε, με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Γιουβέντους να αναδεικνύονται νικήτριες στις αντίστοιχες κατηγορίες. Η διοργάνωση, η οποία διεξήχθη από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, συγκέντρωσε πάνω από 2000 νεαρούς αθλητές από 21 διαφορετικές χώρες. Ιδιαίτερη αίγλη προσέδωσε η παρουσία του παγκόσμιου θρύλου του ποδοσφαίρου, Ραφαέλ Βαράν, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά τους αγώνες.

Η παρουσία του Ραφαέλ Βαράν

Ο Ραφαέλ Βαράν, μία εμβληματική μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τίμησε με την παρουσία του το Elite Neon Cup, προσελκύοντας τα βλέμματα μικρών και μεγάλων. Ο Γάλλος αμυντικός, νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 με την εθνική ομάδα της χώρας του και κάτοχος τεσσάρων τίτλων Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρακολούθησε όλες τις ημέρες του τουρνουά.

Η συμμετοχή του Βαράν δεν ήταν τυχαία, καθώς ο γιος του αγωνίστηκε στο τουρνουά φορώντας τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και βρέθηκε ανάμεσα στους νικητές. Ανάλογη επιτυχία σημείωσε και ο γιος του νυν παίκτη των «μερένγκες», Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος επίσης συμμετείχε στη νικήτρια ομάδα. Η παρουσία ενός τόσο αναγνωρισμένου σταρ αποτέλεσε πόλο έλξης καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Οι νικητές και οι διακριθέντες στην κατηγορία Κ12

Στην κατηγορία των αγοριών κάτω των 12 ετών, η Γιουβέντους επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και κατέκτησε το τρόπαιο. Στον τελικό, η ιταλική ομάδα επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν με σκορ 4-0, δείχνοντας την ανωτερότητά της στο γήπεδο.

Την τρίτη θέση στο τουρνουά Κ12 κατέλαβε η Τσέλσι, η οποία νίκησε τη Λίβερπουλ με 2-0 στον μικρό τελικό. Από τις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «κλείσει» την πρώτη δεκάδα της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας.

Οι πρωταγωνιστές στην κατηγορία Κ10

Αντίστοιχα, στην κατηγορία των αγοριών κάτω των 10 ετών, η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε πρωταθλήτρια, επικρατώντας της Μίλαν στον τελικό με σκορ 5-2. Οι νεαροί παίκτες της ισπανικής ομάδας απέδειξαν την αξία τους, φτάνοντας στην κορυφή της διοργάνωσης.

Για την τρίτη θέση, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Τσέλσι στα πέναλτι με 4-3, μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα. Στην ίδια κατηγορία, τρεις ελληνικές ομάδες κατάφεραν να πλασαριστούν στην πρώτη δεκάδα: ο ΠΑΟΚ κατέλαβε την 5η-6η θέση, ενώ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μοιράστηκαν την 7η-8η θέση.

Η διοργάνωση σε αριθμούς και η διεθνής συμμετοχή

Το Elite Neon Cup αποτέλεσε ένα μαγικό τριήμερο ποδοσφαιρικής δράσης, το οποίο διεξήχθη από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου. Συνολικά, πάνω από 2000 νεαροί αθλητές έδωσαν το «παρών» στις έξι εγκαταστάσεις όπου φιλοξενήθηκε το τουρνουά, προσφέροντας πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις.

Η διοργάνωση είχε έντονο διεθνή χαρακτήρα, καθώς συμμετείχαν ομάδες από 21 διαφορετικές χώρες. Οι συνολικά 152 ομάδες, εκ των οποίων 88 στην κατηγορία Κ12 και 64 στην κατηγορία Κ10, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες και να απολαύσουν το παιχνίδι.

Ο ρόλος των διοργανωτών και η συνέχεια

Η ομάδα της «Yellowfields» και όλοι οι συντελεστές της διοργάνωσης εργάστηκαν με αφοσίωση, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό. Στόχος τους ήταν να σταθούν αντάξιοι των προσδοκιών και να προσφέρουν μία «elite» εμπειρία σε όλους τους νεαρούς αθλητές και τους παρευρισκομένους, ακριβώς όπως υποδηλώνει το όνομα του θεσμού.

Πλούσιο υλικό από το τουρνουά, όπως όμορφα γκολ, ωραία στιγμιότυπα, πολλά χαμόγελα, καθώς και συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και παρευρισκομένων, έχει ήδη δημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Elite Neon Cup. Οι διοργανωτές έχουν ανακοινώσει ότι έπεται συνέχεια, καλώντας το κοινό να παραμείνει συντονισμένο για περισσότερο περιεχόμενο και τα επόμενα μεγάλα «ραντεβού» που έρχονται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko