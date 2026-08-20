Στον «αέρα» η κλήρωση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας λόγω ένστασης για τον Λεβαδειακό

Η προγραμματισμένη κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς βρίσκεται στον «αέρα» λόγω μιας εκκρεμοδικίας. Το ζήτημα προέκυψε από το «τρίτο» ημίχρονο του αγώνα Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR, όπου οι Βοιωτοί επικράτησαν με 2-0. Ωστόσο, ο Αστέρας AKTOR κατέθεσε ένσταση, αμφισβητώντας την κανονικότητα της συμμετοχής ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού.

Η ένσταση του Αστέρα AKTOR και οι δικαστικές εξελίξεις

Ο Αστέρας AKTOR υπέβαλε ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού στον αγώνα του β' προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η αναμέτρηση, στην οποία ο Λεβαδειακός επικράτησε με 2-0, οδήγησε τους Βοιωτούς στην πρόκριση για τη League Phase του θεσμού.

Ωστόσο, η ένσταση αυτή ανοίγει ένα δικαστικό μέτωπο, καθώς η τύχη του παιχνιδιού θα κριθεί πλέον στις δικαστικές αίθουσες. Η εκδίκαση αναμένεται να γίνει άμεσα, με την απόφαση να καθορίζει τις περαιτέρω εξελίξεις.

Αναβολή της κλήρωσης και προβλήματα στα γκρουπ δυναμικότητας

Η ΕΠΟ είχε ανακοινώσει πως η κλήρωση της League Phase θα διεξαχθεί την Τρίτη (25/08) στις 19:00 στο Golf Prive. Συνολικά 16 ομάδες επρόκειτο να δώσουν το «παρών» στην κλήρωση.

Η εκκρεμοδικία, ωστόσο, καθιστά αδύνατη την κατάρτιση των γκρουπ δυναμικότητας, καθώς και του προγράμματος της φάσης. Η πιθανή αλλαγή στην ομάδα που θα συμμετάσχει στην League Phase, είτε ο Λεβαδειακός είτε ο Αστέρας AKTOR, επηρεάζει άμεσα τη σύνθεση των γκρουπ.

Τα κριτήρια καθορισμού των γκρουπ

Πριν από την κλήρωση, προβλέπεται η δημιουργία ενός αρχικού πίνακα κατάταξης των 16 ομάδων, ο οποίος θα καθορίσει τη σύνθεση των τεσσάρων γκρουπ δυναμικότητας. Βασικό κριτήριο για την κατάταξη είναι η θέση που κατέλαβε κάθε ομάδα στο πρωτάθλημά της κατά την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Στις πρώτες τέσσερις θέσεις του πίνακα θα τοποθετηθούν οι ομάδες της Super League που συμμετέχουν στην Ευρώπη, βάσει της τελικής τους κατάταξης στο περσινό πρωτάθλημα. Από την 5η έως τη 16η θέση θα ακολουθήσουν ο ΟΦΗ, ο οποίος βρίσκεται απευθείας στη League Phase λόγω της ευρωπαϊκής του συμμετοχής, και οι ομάδες που προκρίθηκαν από την Προκριματική Φάση.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις ομάδες της Super League, ξανά με βάση την περσινής βαθμολογία, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εκείνες της Super League 2. Για τις ομάδες της Super League 2, θα δημιουργηθεί ενιαίος βαθμολογικός πίνακας για να καθοριστεί η μεταξύ τους σειρά.

Πώς επηρεάζονται τα γκρουπ δυναμικότητας

Πριν την παρατυπία του Λεβαδειακού, τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας ήταν συγκεκριμένα. Ωστόσο, η εκκρεμοδικία που ανοίγει, επηρεάζει άμεσα το 2ο και το 3ο γκρουπ.

Εάν αποδειχθεί ότι η ομάδα της Λιβαδειάς χρησιμοποίησε αντικανονικά ποδοσφαιριστή, τότε τη θέση της στο 2ο γκρουπ θα πάρει ο Ατρόμητος. Σε αυτή την περίπτωση, ο Αστέρας AKTOR θα τοποθετηθεί στο 3ο γκρουπ.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta