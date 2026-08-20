Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε για Ντόρτμουντ και ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο 23χρονος επιθετικός μέσος, αναχώρησε για τη Ντόρτμουντ, αφήνοντας πίσω του τον ΠΑΟΚ και ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Η μεταγραφή του στην Μπορούσια ολοκληρώθηκε έναντι ποσού που φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, και ο Έλληνας διεθνής ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του. Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, επιβεβαίωσε πως ο Κωνσταντέλιας θα είναι στην αποστολή για τον τελικό του γερμανικού Σούπερ Καπ απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου.

Η αναχώρηση και η νέα πρόκληση

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε για τη Γερμανία το απόγευμα της Πέμπτης (20/8), αφού πρώτα αποχαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ. Ο 23χρονος επιθετικός μέσος αφήνει πίσω του την ελληνική ομάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας και σημαντικής πρόκλησης στην ποδοσφαιρική του πορεία με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Η μετακίνησή του στην γερμανική ομάδα επισφραγίστηκε με μια συμφωνία που ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αντικατοπτρίζει τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν από τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του. Ο «Ντέλιας» αναμένεται να αρχίσει άμεσα προπονήσεις με τη νέα του ομάδα, προετοιμαζόμενος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που τον περιμένουν.

Δηλώσεις Κόβατς για το ντεμπούτο

Ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, ρωτήθηκε σχετικά με το πότε αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στις δηλώσεις του, ο Κόβατς τόνισε πως ο Κωνσταντέλιας θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για τον επερχόμενο τελικό του γερμανικού Σούπερ Καπ, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του παίκτη.

«Ο Γιάννης φτάνει σήμερα (20/8) το απόγευμα. Εκείνος και ο Τζόι Φέρμαν βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Αμφότεροι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν. Δεν βρίσκω λόγο να μην είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγερν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκο Κόβατς. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την άμεση ετοιμότητα του Κωνσταντέλια να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη νέα του ομάδα.

Ο τελικός του γερμανικού Σούπερ Καπ

Η Ντόρτμουντ θα αντιμετωπίσει τη Μπάγερν Μονάχου στον τελικό του γερμανικού Σούπερ Καπ. Ενώ μία πηγή αναφέρει πως ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο (22/8), μία άλλη τοποθετεί τον τελικό την Κυριακή (23/8). Το παιχνίδι αυτό αποτελεί τον πρώτο τίτλο της χρονιάς και είναι μονός, χωρίς ρεβάνς, ενώ θα φιλοξενηθεί στην έδρα της Μπορούσια, προσφέροντας ένα σημαντικό ξεκίνημα στη σεζόν.

Όλα δείχνουν πως αυτό το παιχνίδι θα σηματοδοτήσει το επίσημο ντεμπούτο όχι μόνο του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά και του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος επίσης αναμένεται να αγωνιστεί. Η παρουσία του Έλληνα διεθνή στον τελικό υποδηλώνει την άμεση ενσωμάτωσή του στα αγωνιστικά σχέδια της νέας του ομάδας και την πρόθεση του προπονητή να τον χρησιμοποιήσει από νωρίς.

Η ιστορία του Σούπερ Καπ

Το γερμανικό Σούπερ Καπ, το οποίο θα διεκδικήσει η Ντόρτμουντ με τον Κωνσταντέλια στην αποστολή, φέρει από πέρυσι το όνομα του Φραντς Μπεκενμπάουερ. Η ονομασία αυτή δόθηκε στη μνήμη του κορυφαίου Γερμανού ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2024, τιμώντας έτσι την προσφορά του στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Η διοργάνωση αυτή αποτελεί παραδοσιακά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου στη Γερμανία, φέρνοντας αντιμέτωπες τις κορυφαίες ομάδες της χώρας για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Η συμμετοχή του Κωνσταντέλια σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο όπως η Μπάγερν, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη που δείχνει η Ντόρτμουντ στις δυνατότητές του και την άμεση αξιοποίησή του.

Με πληροφορίες από: Newsbeast, Topontiki