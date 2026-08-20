Ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για το κύπελλο Ελλάδας: Η ΕΠΟ θα αποφασίσει για το ματς με τον Λεβαδειακό

Ο Αστέρας Τρίπολης κατέθεσε ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού στην αναμέτρησή τους στο Κύπελλο Ελλάδας. Οι Αρκάδες ηττήθηκαν με 2-0 από τους Βοιωτούς, οι οποίοι πήραν τη νίκη και την πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης. Ωστόσο, ο Αστέρας αμφισβητεί τη νομιμότητα της συμμετοχής του παίκτη, οδηγώντας την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες.

Η ένσταση του Αστέρα Τρίπολης

Ο Αστέρας Τρίπολης, ή Αστέρας AKTOR όπως αναφέρεται, προχώρησε στην κατάθεση ένστασης μετά την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας εναντίον του Λεβαδειακού. Το παιχνίδι διεξήχθη στη Λιβαδειά, όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με σκορ 2-0, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα της Τρίπολης θεωρεί πως ο Λεβαδειακός χρησιμοποίησε ποδοσφαιριστή που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα. Αυτή η παράτυπη συμμετοχή, κατά τους Αρκάδες, καθιστά την πρόκριση των Βοιωτών αμφισβητήσιμη ως προς τη νομιμότητά της και γι' αυτό αποφάσισαν να καταθέσουν ένσταση.

Το αντικείμενο της διαφωνίας

Το κύριο σημείο της ένστασης του Αστέρα Τρίπολης επικεντρώνεται στην υποτιθέμενη αντικανονική συμμετοχή ενός παίκτη του Λεβαδειακού. Οι Αρκάδες υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να αγωνιστεί στην εν λόγω αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η νίκη με 2-0 που πέτυχε ο Λεβαδειακός του έδωσε την πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης. Ωστόσο, η ένσταση του Αστέρα θέτει εν αμφιβόλω την εγκυρότητα αυτού του αποτελέσματος και, κατ' επέκταση, την πρόκριση των Βοιωτών, καθώς αμφισβητούν το κατά πόσο έγιναν όλα νόμιμα.

Η διαδικασία στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ

Μετά την κατάθεση της ένστασης από τον Αστέρα Τρίπολης, η υπόθεση έχει πλέον περάσει στην αρμοδιότητα της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ). Το εν λόγω όργανο καλείται να εξετάσει όλα τα σχετικά έγγραφα και το φύλλο αγώνα.

Σκοπός της εξέτασης είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε πράγματι παράβαση των κανονισμών περί συμμετοχής ποδοσφαιριστών. Η Επιτροπή θα αποφασίσει αν η ομάδα της Τρίπολης έχει δίκιο στην ένστασή της και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, ποια θα είναι η ανάλογη τιμωρία, η οποία ενδέχεται να κρίνει μια θέση στη League Phase του Κυπέλλου.

Η σημασία της απόφασης και η κλήρωση

Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ αναμένεται να είναι καθοριστική, καθώς ενδέχεται να κρίνει μία θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η εκδίκαση της υπόθεσης θα πρέπει να γίνει άμεσα, λόγω των χρονικών περιορισμών που υπάρχουν.

Η κλήρωση για τη League Phase της διοργάνωσης έχει ήδη προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 25 Αυγούστου. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη για ταχεία εξέταση της υπόθεσης, ώστε να μην επηρεαστεί το πρόγραμμα της διοργάνωσης και να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν.

Με πληροφορίες από: Newsbeast, Gazzetta