Παναθηναϊκός: Υποβλήθηκαν στις ιατρικές εξετάσεις Σλούκας, Λεσόρ, Χέιζ-Ντέιβις και Μαντζούκας

Οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας, τέσσερις σημαντικοί αθλητές του Παναθηναϊκού, υποβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 20 Αυγούστου, στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή έλαβε χώρα στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Οι παίκτες είναι πλέον έτοιμοι να ενταχθούν στους ρυθμούς των προπονήσεων, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν έχει ήδη αρχίσει.

Οι προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις

Το πρωί της Πέμπτης, 20 Αυγούστου, οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας επισκέφτηκαν το νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ». Εκεί, οι τέσσερις αθλητές υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες είναι καθιερωμένες και απαραίτητες πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου. Οι εξετάσεις αυτές είναι κρίσιμες για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των παικτών και τη διασφάλιση της ετοιμότητάς τους.

Η διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων αποτελεί ένα θεμελιώδες στάδιο στην προετοιμασία των αθλητών, καθώς επιτρέπει την πλήρη αξιολόγηση της υγείας τους πριν από την επιστροφή τους στις εντατικές προπονήσεις. Ο Παναθηναϊκός AKTOR, ενόψει της σεζόν 2026/27, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές τις διαδικασίες, εξασφαλίζοντας ότι οι παίκτες είναι σε άριστη κατάσταση για τις απαιτήσεις που έρχονται.

Ετοιμότητα για την έναρξη της προετοιμασίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων, οι Κώστας Σλούκας, Λευτέρης Μαντζούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ βρίσκονται πλέον σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού. Η ομάδα μπαίνει σε ρυθμούς προετοιμασίας από την Πέμπτη, 20 Αυγούστου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων της για τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Οι τέσσερις παίκτες έχουν λάβει το «πράσινο φως» από το ιατρικό επιτελείο, γεγονός που τους επιτρέπει να συμμετάσχουν απρόσκοπτα στις προπονήσεις. Η ετοιμότητα αυτή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η νέα σεζόν αναμένεται να είναι απαιτητική, με τη δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα να πλησιάζει.

Η πρώτη συγκέντρωση και οι επόμενοι στόχοι

Η πρώτη επίσημη συγκέντρωση της ομάδας του Παναθηναϊκού έχει οριστεί για τις 24 Αυγούστου. Εκείνη την ημέρα, όλο το σύνολο των αθλητών και του τεχνικού επιτελείου θα συναντηθεί για την έναρξη του προγράμματος προετοιμασίας. Οι ιατρικές εξετάσεις των Σλούκα, Λεσόρ, Χέιζ-Ντέιβις και Μαντζούκα αποτελούν ένα σημαντικό προοίμιο για αυτή τη συγκέντρωση, διασφαλίζοντας την υγεία των παικτών.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της επόμενης αγωνιστικής περιόδου έχει ήδη ξεκινήσει, με τις ομάδες να προετοιμάζονται εντατικά. Πριν οι παίκτες πατήσουν παρκέ και ξεκινήσουν οι πρώτες προπονήσεις, τα εργομετρικά τεστ και οι ιατρικές εξετάσεις είναι απαραίτητα βήματα για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης.

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη σεζόν 2026/27

Οι περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη έχουν ολοκληρώσει τον σχεδιασμό τους και εμφανίζονται απόλυτα έτοιμες να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τη νέα, απαιτητική χρονιά. Ο Παναθηναϊκός AKTOR, με την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων των τεσσάρων παικτών, επιβεβαιώνει ότι κινείται και αυτός σε αυτούς τους ρυθμούς, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Η σεζόν 2026/27 αναμένεται να είναι γεμάτη προκλήσεις και η σωστή προετοιμασία των αθλητών αποτελεί τη βάση για την επίτευξη των στόχων της ομάδας. Οι εξετάσεις διασφαλίζουν ότι οι παίκτες είναι σε άριστη φυσική κατάσταση για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις των προπονήσεων και των αγώνων που θα ακολουθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko