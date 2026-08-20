Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην αποστολή της Ντόρτμουντ για τον τελικό του Super Cup

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται πλέον επίσημα στη Γερμανία, έχοντας ενσωματωθεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο προπονητής των Βεστφαλών, Νίκο Κόβατς, ανακοίνωσε ότι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της ομάδας για τον τελικό του Super Cup Γερμανίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου.

Η άφιξη στο Ντόρτμουντ

Η νέα ζωή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ αρχίζει ουσιαστικά από την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός αναχώρησε το μεσημέρι της συγκεκριμένης ημέρας από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, με τελικό προορισμό το Ντόρτμουντ, προκειμένου να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα. Κατά την αναχώρησή του, τον συνόδευε ο προσωπικός του γυμναστής, Βασίλης Τολούδης.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής είχε εξασφαλίσει άδεια από τη νέα του ομάδα, προκειμένου να παραμείνει για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον ΠΑΟΚ. Αυτή η παραμονή στην πατρίδα του έγινε για οικογενειακούς λόγους, πριν από την οριστική του μετάβαση στη Γερμανία.

Οι τελευταίες στιγμές στην Ελλάδα

Πριν την αναχώρησή του για τη Γερμανία, ο Κωνσταντέλιας είχε βρεθεί για τελευταία φορά στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας το πρωί της Τρίτης, 18 Αυγούστου. Εκεί, είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του και όλους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, με τους οποίους συνεργάστηκε. Επίσης, πραγματοποίησε ένα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, φορώντας για τελευταία φορά την ασπρόμαυρη προπονητική φανέλα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Αυγούστου 2026, ήρθε η ώρα της αναχώρησης. Πλέον, ο «Ντέλιας» πηγαίνει στη Γερμανία για να ενσωματωθεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και να τεθεί για πρώτη φορά στη διάθεση του προπονητή Νίκο Κόβατς. Από αυτή την ημέρα, ο 23χρονος διεθνής αφήνει οριστικά πίσω του τη Θεσσαλονίκη και αρχίζει την καθημερινότητά του ως ποδοσφαιριστής της γερμανικής ομάδας.

Η δήλωση του Νίκο Κόβατς

Ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς, επιβεβαίωσε την άφιξη του Έλληνα μεσοεπιθετικού, δηλώνοντας πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναμενόταν να φτάσει στη Γερμανία το απόγευμα της 20ης Αυγούστου 2026. Ο Κροάτης τεχνικός τόνισε ότι ο Κωνσταντέλιας, μαζί με τον Τζόι Φέερμαν, βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα και είναι αμφότεροι έτοιμοι να αγωνιστούν.

Ο Κόβατς αποκάλυψε πως δεν βρίσκει λόγο να μην συμπεριλάβει τον Κωνσταντέλια στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγερν. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Ο Γιάννης φτάνει σήμερα το απόγευμα. Εκείνος και ο Τζόι Φέερμαν βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Αμφότεροι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν. Δεν βρίσκω λόγο να μην είναι στην αποστολή για το παιχνίδι με την Μπάγερν».

Επίσης, ο προπονητής των Βεστφαλών ανέφερε ότι λόγω της προετοιμασίας που έχει κάνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τον ΠΑΟΚ, αλλά και του γεγονότος πως έχει παίσει ήδη επίσημα ματς στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, το ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ δεν αναμένεται να καθυστερήσει.

Ο τελικός του Franz Beckenbauer Super Cup

Το πρώτο μεγάλο ραντεβού για τον Γιάννη Κωνσταντέλια με τη νέα του ομάδα είναι ο τελικός του Franz Beckenbauer Super Cup Γερμανίας. Η Ντόρτμουντ θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου το Σάββατο, 22 Αυγούστου 2026, στις 21:30. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Signal Iduna Park, δύο ημέρες μετά την άφιξη του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Παρά το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας θα έχει ελάχιστες προπονήσεις με τους νέους συμπαίκτες του μέχρι το παιχνίδι, ο Νίκο Κόβατς έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να τον συμπεριλάβει στις επιλογές του για τον αγώνα που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Μένει να φανεί η ακριβής συμμετοχή του στον σημαντικό αυτόν αγώνα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta