Ο ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους για την προσέλευση στο Παγκρήτιο στάδιο

Η ΠΑΕ ΟΦΗ προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση του κόσμου της σχετικά με τις οδηγίες προσέλευσης στο Παγκρήτιο στάδιο. Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση των φιλάθλων ενόψει της ιστορικής αναμέτρησης που ακολουθεί. Σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, οι Κρητικοί επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αντιμετωπίζοντας την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η κρητική ΠΑΕ έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες στον κόσμο της ομάδας, όσον αφορά την προσέλευσή τους στο γήπεδο, με στόχο την αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας και καθυστέρησης.

Η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον ΟΦΗ, καθώς η ομάδα επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από καιρό. Η αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα διεξαχθεί στις 21:00, σε μια σημαντική στιγμή για τον σύλλογο.

Το παιχνίδι αποτελεί τον πρώτο αγώνα για τα Play Off του Europa League, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται την CSKA Sofia στο Παγκρήτιο Στάδιο. Αυτή η αναμέτρηση σηματοδοτεί την επανεμφάνιση του συλλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεμίζοντας προσδοκίες τους φιλάθλους.

Οδηγίες για την προσέλευση και την αποφυγή ταλαιπωρίας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των φιλάθλων και προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία, αλλά και καθυστέρηση κατά την είσοδο στο γήπεδο, η ΠΑΕ ΟΦΗ καλεί τον κόσμο να προσέλθει έγκαιρα. Η έγκαιρη προσέλευση κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας εισόδου.

Οι θύρες του Παγκρήτιου Σταδίου θα ανοίξουν στις 18:30, τρεισήμισι ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Η τήρηση αυτής της οδηγίας θα συμβάλει σημαντικά στην αποφυγή συνωστισμού και στην ταχύτερη είσοδο των θεατών στις θέσεις τους.

Αλλαγές στο πάρκινγκ και μέτρα ασφαλείας

Σημαντική ενημέρωση αφορά τη λειτουργία του πάρκινγκ του σταδίου. Μετά από απόφαση της αστυνομίας, το parking P3 του γηπέδου δεν θα λειτουργήσει καθόλου για την ημέρα του αγώνα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφαλείας, με στόχο την προστασία όλων των παρευρισκομένων στον χώρο του σταδίου και την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης. Οι φίλαθλοι καλούνται να λάβουν υπόψη αυτή την αλλαγή στον σχεδιασμό της προσέλευσής τους.

Γραφεία εξυπηρέτησης φιλάθλων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων, θα λειτουργήσουν ειδικά γραφεία εξυπηρέτησης, τα οποία αναφέρονται ως Help desk. Ένα από αυτά θα βρίσκεται στη νότια πλευρά του Παγκρήτιου Σταδίου, ακριβώς έξω από την Θύρα 17, προσφέροντας άμεση βοήθεια.

Ένα δεύτερο Help desk θα είναι διαθέσιμο στη δυτική πλευρά του σταδίου. Αυτό το σημείο εξυπηρέτησης θα βρίσκεται έξω από τις Θύρες 1 και 20, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των φιλάθλων.

Τα γραφεία εξυπηρέτησης φιλάθλων θα παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι τις 20:30, μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. Οι φίλαθλοι μπορούν να απευθύνονται σε αυτά για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια χρειαστούν πριν από την είσοδό τους στο γήπεδο.

Κάλεσμα για δυναμική στήριξη

Η ΠΑΕ ΟΦΗ απηύθυνε ένα θερμό κάλεσμα στους φιλάθλους της ομάδας να στηρίξουν δυναμικά την προσπάθεια. Το μήνυμα είναι σαφές και ενθαρρυντικό: «Ερχόμαστε νωρίς. Γεμίζουμε το γήπεδο. Στηρίζουμε την ομάδα μας με την φωνή και τα συνθήματά μας!».

Η παρουσία και η φωνή του κόσμου θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την ψυχολογική ώθηση της ομάδας στην ευρωπαϊκή της αναμέτρηση. Η ΠΑΕ προσδοκά σε μια δυναμική ατμόσφαιρα που θα ενισχύσει τους παίκτες.

Πηγή: sdna.gr