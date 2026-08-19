Παναθηναϊκός: Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα με Πάλμερ-Μπράουν αντί Ζαρουρί

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή του λίστα, ενόψει των κρίσιμων παιχνιδιών των πλέι οφ του Conference League. Η ομάδα του «τριφυλλιού» αποφάσισε να συμπεριλάβει τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, ενώ ταυτόχρονα απέκλεισε τον Άνας Ζαρουρί από την εν λόγω λίστα. Αυτή η κίνηση έρχεται λίγο πριν την πρώτη αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβε.

Η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα

Ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση μίας από τις δύο αλλαγές που είχε δικαίωμα να πραγματοποιήσει στην ευρωπαϊκή του λίστα. Η προθεσμία για αυτές τις αλλαγές έληγε τα μεσάνυχτα της ημέρας πριν από το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Conference League. Η απόφαση αφορά τις αναμετρήσεις με την τσεχική ομάδα Χράντετς Κράλοβε.

Πλέον, ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ, ενισχύοντας το ρόστερ για τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Αντίθετα, ο Άνας Ζαρουρί τέθηκε εκτός της λίστας που είχε δηλωθεί αρχικά για τη διοργάνωση.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση του προπονητή

Η επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ να αντικαταστήσει τον Άνας Ζαρουρί με τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν βασίστηκε σε καθαρά αγωνιστικά κριτήρια. Ο προπονητής έκρινε ότι η παρουσία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή θα ήταν περισσότερο ωφέλιμη για την ομάδα στις επικείμενες αναμετρήσεις, σε σύγκριση με αυτή του Μαροκινού.

Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν έχει επανέλθει σε πλήρεις ρυθμούς προπονήσεων με την ομάδα τις τελευταίες τρεις ημέρες. Ο παίκτης έχει πλέον ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε από το φινάλε της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, καθιστώντας τον διαθέσιμο για την ομάδα.

Το πρόγραμμα των αγώνων και οι μελλοντικές δηλώσεις

Το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Conference League, στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Χράντετς Κράλοβε, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Πέμπτη, 20 Αυγούστου. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 21:30 το βράδυ, με την αναμέτρηση να φιλοξενείται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα αφορά αποκλειστικά τα δύο παιχνίδια με την τσεχική ομάδα. Σε περίπτωση που το «τριφύλλι» καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στο League Stage της διοργάνωσης, τότε θα υπάρξει η δυνατότητα δήλωσης μιας νέας λίστας ποδοσφαιριστών.

Η αναλυτική ευρωπαϊκή λίστα και η αποστολή για το ΟΑΚΑ

Η ευρωπαϊκή λίστα Α του Παναθηναϊκού, όπως διαμορφώθηκε μετά την αλλαγή, περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος, Γκαρσία.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η αποστολή του «τριφυλλιού» για το πρώτο παιχνίδι με τους Τσέχους, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Στην αποστολή συμπεριλαμβάνονται οι: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος, Γκαρσία.

Πηγή: Newsit