Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό των κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε τον προκριματικό με εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία. Η επίδοσή του τον φέρνει στην τελική οκτάδα του αγωνίσματος, όπου θα διεκδικήσει μία ακόμη ευρωπαϊκή κορυφή.

Η πορεία στον προκριματικό

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκέντρωσε 14,400 βαθμούς στον προκριματικό των κρίκων. Η βαθμολογία του αποτελούνταν από 5,600 βαθμούς στον βαθμό δυσκολίας και 8,800 στην εκτέλεση. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε αυτή την επίδοση παρά ένα μικρό λάθος που υπέπεσε κατά την έξοδο από το όργανο.

Η επίδοση αυτή τον κατέταξε στη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας με άνεση την παρουσία του στον μεγάλο τελικό. Με δεδομένο ότι στον τελικό αναμένεται να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5,700, ο Πετρούνιας τοποθετείται ξανά μεταξύ των μεγάλων φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Η «έκπληξη» για τον τελικό και οι δηλώσεις

Μιλώντας για τον μεγάλο τελικό, ο 35χρονος ολυμπιονίκης αποκάλυψε πως έχει προετοιμάσει μία «ωραία έκπληξη» για την Παρασκευή. Συγκεκριμένα, έχει στη διάθεσή του δύο διαφορετικές εκδοχές προγραμμάτων για τη μάχη της Παρασκευής, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 21 Αυγούστου, στις 19:00.

Ο Πετρούνιας δήλωσε ικανοποιημένος από την παρουσία του στον προκριματικό, σημειώνοντας: «Ένας ακόμα τελικός. Ήρθαμε αρκετά έτοιμοι με τον Δημήτρη, είχαμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Μπήκα ήρεμος, οι παλμοί μου ήταν πολύ χαμηλοί. Έχω κάνει πάρα πολλά προγράμματα και έχω ετοιμάσει μία ωραία έκπληξη για την Παρασκευή».

Αναφορικά με την τακτική του, ο πρωταθλητής ανέφερε: «Αν προκριθώ δεύτερος, εκτελώ όγδοος, οπότε εγώ θα αποφασίσω με ποιον τρόπο θα κλείσει ο αγώνας. Έχω δύο εκδοχές προγραμμάτων. Ο Ρώσος Ίλια Ζάικα είναι μπροστά μου για λιγότερο από ένα δέκατο. Κανείς από τους δυο μας δεν κόλλησε την έξοδο. Νομίζω πως μπήκα με σιγουριά, δεν ήθελα να ρισκάρω ένα κόλλημα, γιατί όταν πας να κολλήσεις μπορεί να οδηγηθείς και σε πτώση. Οπότε πήγα safe».

Η εικόνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος

Ο Λευτέρης Πετρούνιας αναφέρθηκε και στην συνολική εικόνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. «Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε καλή εικόνα. Δεν γλιτώσαμε κάποια λάθη στην αρχή, παρ’ όλα αυτά η κατάταξη είναι πολύ τιμητική», δήλωσε ο αθλητής.

Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι «με μία-δύο αλλαγές θα μπορούσαμε ως ομάδα να προκριθούμε στο Παγκόσμιο». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Γιάννη Χρονόπουλο, τον νεοφερμένο Έλληνα από τον Καναδά, λέγοντας πως «πήγε καταπληκτικά».

Η διάρκεια στην κορυφή και οι στόχοι

Ο Λευτέρης Πετρούνιας σχολίασε τη μακρά του παρουσία στην κορυφή της ενόργανης γυμναστικής, καθώς έχουν περάσει 15 χρόνια από την κατάκτηση του πρώτου του ευρωπαϊκού μεταλλίου. «Έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, αλλά θεωρώ ότι ένας μεγάλος αθλητής καθορίζεται από τη διάρκειά του», τόνισε.

Ο πρωταθλητής υπογράμμισε τη σημασία της διάρκειας, αναφέροντας: «Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, αλλά ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει ο κόσμος και η ιστορία». Επίσης, πρόσθεσε ότι έχει «πάρα πολύ καλό προπονητή και ομάδα γύρω μου, ενώ η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο αυτό το ταξίδι».

Σχετικά με τους στόχους του, ο Πετρούνιας ξεκαθάρισε πως παραμένει προσηλωμένος στην κορυφή. «Ξεκάθαρα αυτός είναι ο στόχος μου. Πάντα ένας αθλητής, και ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ, πάνε και στοχεύουν στην κορυφή. Το ίδιο ο Χρήστου και όλα τα παιδιά. Πάω για το ένατο», δήλωσε. Τέλος, επεσήμανε τη ρευστότητα των τελικών: «Σε έναν τελικό έχω ξαναπεί ότι ο πρώτος γίνεται όγδοος και ο όγδοος πρώτος πολύ εύκολα».

Ο αθλητής ανέφερε πως το μυαλό του είναι συγκεντρωμένο και χαράζει μία πορεία ανάλογα με τους αντιπάλους του. «Αν δυσκολέψουν κι άλλο τα πράγματα, θα τα δυσκολέψω κι εγώ. Αν τα πράγματα γίνουν πιο εύκολα, θα προσαρμοστώ ανάλογα», είπε. Τόνισε επίσης τη σημασία της υγείας του, αναφέροντας ότι έφτασε στο πρωτάθλημα χωρίς κανένα πρόβλημα, πέρα από κάποιες μικρές ενοχλήσεις στον ώμο την τελευταία εβδομάδα, για τις οποίες όμως έχει ρίξει πολλή δουλειά.

Πηγή: Newsit