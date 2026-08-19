Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Εθνική μπάσκετ χωρίς τον Σάντι Αλντάμα

Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί την Ισπανία σε μία κρίσιμη αναμέτρηση για τα προκριματικά του Mundobasket, με τους Ίβηρες να καλούνται να αγωνιστούν χωρίς τον Σάντι Αλντάμα. Ο φόργουορντ των Ντάλας Μάβερικς δεν είναι ακόμα στην απαιτούμενη ετοιμότητα μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου του 2026, στις 19:00, και θα διεξαχθεί στο T- Center στην Αθήνα.

Η απουσία του Σάντι Αλντάμα

Ο Σάντι Αλντάμα, ένας από τους σημαντικούς φόργουορντ της Ισπανίας και παίκτης των Ντάλας Μάβερικς στο NBA, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την Εθνική ομάδα της χώρας του στα προσεχή παιχνίδια. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς ο αθλητής δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και δεν βρίσκεται στην απαιτούμενη αγωνιστική κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε προτιμότερο να μείνει εκτός της αποστολής, ώστε να ολοκληρώσει την αποθεραπεία του.

Ο Ίβηρας παίκτης θα απουσιάσει από δύο σημαντικές αναμετρήσεις της Ισπανίας: αρχικά από τον αγώνα με την Πορτογαλία, που θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου του 2026, στις 22:00, και στη συνέχεια από το κρίσιμο παιχνίδι εναντίον της Εθνικής Ελλάδας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 31 Αυγούστου του 2026, στις 19:00.

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί την Ισπανία σε μια αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τα προκριματικά του Mundobasket 2027. Ο αγώνας θα λάβει χώρα στο T- Center, το οποίο αναφέρεται και ως «Telekom Center Athens». Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι η 31η Αυγούστου του 2026, με την έναρξη του παιχνιδιού να έχει οριστεί για τις 19:00. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θεωρείται σημαντική, καθώς η Ισπανία έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως ο «κακός δαίμονας» για την Εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ.

Η απουσία του Σάντι Αλντάμα από την ισπανική αποστολή αναμένεται να επηρεάσει την ομάδα του Τσους Ματέο, καθώς στερείται έναν σημαντικό παίκτη της. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να προσφέρει ένα πλεονέκτημα στην Εθνική Ελλάδας, καθώς θα έχει να αντιμετωπίσει έναν πονοκέφαλο λιγότερο στην προσπάθειά της για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι επιλογές του Τσους Ματέο

Ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, Τσους Ματέο, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει ανακοινώσει τους παίκτες που έχει καλέσει για τα προκριματικά του Mundobasket. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο κ. Ματέο δεν έχει στο μυαλό του να αντικαταστήσει τον ανέτοιμο Σάντι Αλντάμα με κάποιον άλλο παίκτη στην αποστολή, επιλέγοντας να διατηρήσει το υπάρχον σχήμα.

Το ρόστερ που έχει στη διάθεσή του ο Ισπανός τεχνικός για τις επικείμενες αναμετρήσεις περιλαμβάνει τους εξής αθλητές: Καρντένας, Σεντ-Σουπερί, Ντε Λαρέα, Ντίαθ, Γκονζάλεζ, Γιούστα, Μπριθουέλα, Πραντίγια, Μίλερ, Χουάντσο και Μπίλι Ερνανγκόμεθ, Πάρα, Μάρα και Αλμάνσα. Αυτοί οι παίκτες θα κληθούν να καλύψουν το κενό που δημιουργείται από την απουσία του Σάντι Αλντάμα και να αγωνιστούν για την πρόκριση της Ισπανίας.

Πηγή: Newsit