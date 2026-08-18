Ο Τόμας Γουόκαπ κατήγγειλε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό

Οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ βρίσκονται στα άκρα, καθώς ο Τεξανός γκαρντ ζήτησε την αποδέσμευσή του από την ομάδα του Πειραιά. Ο Αμερικανός πλέι μέικερ κοινοποίησε στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας αναίτια την άμεση αποδέσμευσή του. Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027 και τον αναμένει στην Ελλάδα για προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις.

Η μονομερής καταγγελία του συμβολαίου από τον Γουόκαπ

Ο Τόμας Γουόκαπ, ο Τεξανός γκαρντ του Ολυμπιακού, προχώρησε σε μία κίνηση που φέρνει τις σχέσεις του με την ομάδα στα άκρα. Ο Αμερικανός πλέι μέικερ κοινοποίησε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του. Με αυτή την ενέργεια, ο Γουόκαπ ζητάει την άμεση αποδέσμευσή του από τους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά.

Η κίνηση αυτή του Τεξανού γκαρντ επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ που είχε δημοσιευτεί σχετικά με τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Γουόκαπ ζητάει την αποδέσμευσή του, δηλώνοντας ουσιαστικά την πρόθεσή του να μην συνεχίσει την συνεργασία του με την ομάδα, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Η κατηγορηματική απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Σε απάντηση της μονομερούς καταγγελίας του συμβολαίου από τον Τόμας Γουόκαπ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε επίσημη δήλωση. Η πλευρά των Πειραιωτών αναφέρει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή βρίσκεται σε ισχύ και δεσμεύει τον παίκτη έως το καλοκαίρι του 2027. Η ομάδα υπογραμμίζει ότι η κίνηση του Γουόκαπ να ζητήσει την αποδέσμευσή του είναι αναίτια.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τονίζει ότι, βάσει του εν ισχύ συμβολαίου του, ο Τόμας Γουόκαπ αναμένεται στην Ελλάδα την Πέμπτη, 20 Αυγούστου. Εκεί, θα πρέπει να υποβληθεί στις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, όπως προβλέπεται από τις υποχρεώσεις του ως μέλος της ομάδας. Η ημερομηνία αυτή έχει οριστεί για την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.

Οι προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις

Παρά την μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του, ο Τόμας Γουόκαπ έχει προγραμματισμένες υποχρεώσεις με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συγκεκριμένα, η ομάδα τον περιμένει στην Ελλάδα την Πέμπτη, 20 Αυγούστου, για να παρευρεθεί στις καθορισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις αποτελούν μέρος της προετοιμασίας της ομάδας για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο, σύμφωνα με το ισχύον συμβόλαιο.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επιμένει στην τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αθλητή, δεδομένου ότι θεωρεί το συμβόλαιό του σε πλήρη ισχύ. Η παρουσία του Γουόκαπ στις εξετάσεις θεωρείται απαραίτητη από την πλευρά της ομάδας, η οποία δηλώνει ότι τον αναμένει κανονικά στην Αθήνα την καθορισμένη ημερομηνία, για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Οι νομικές ενέργειες της ΚΑΕ για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων της

Σε περίπτωση που ο Τόμας Γουόκαπ δεν ανταποκριθεί στην κλήση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και δεν παρουσιαστεί την Πέμπτη, 20 Αυγούστου, για τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, η ομάδα έχει δηλώσει την πρόθεσή της να προβεί σε νομικές ενέργειες. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να διαφυλάξει τα δικαιώματά της.

Αυτή η δήλωση της ΚΑΕ αποσκοπεί στη διασφάλιση των συμφερόντων της, δεδομένου ότι θεωρεί το συμβόλαιο του αθλητή σε πλήρη ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Η ομάδα είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα δικαιώματά της απέναντι στην αναίτια, όπως την χαρακτηρίζει, μονομερή καταγγελία του συμβολαίου από τον Τεξανό γκαρντ, ο οποίος δεσμεύεται με την ομάδα του Πειραιά.

Πηγή: Reader