Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Χρήστου και Σίσκο – Η Ελλάδα διεκδικεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο του 2028

Τα συγχαρητήριά του στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις μεγάλες επιτυχίες τους, με τις οποίες ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ανάρτησή του στο facebook, το μεσημέρι της Δευτέρας (17.8.26), ο πρωθυπουργός έκανε γνωστή και την απόφαση της κυβέρνησης να διεκδικήσει η Ελλάδα τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, αποδεχόμενη σχετικό αίτημα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας.

Συγχαρητήρια στους Έλληνες κολυμβητές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πολλά συγχαρητήρια στους κολυμβητές Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο. Οι δύο αθλητές, μαζί με όλα τα «δελφίνια» της εθνικής αποστολής, ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης, χαρίζοντας σημαντικές διακρίσεις στη χώρα.

Ειδικότερα, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε χρυσό μετάλλιο, ενώ ο Απόστολος Σίσκος χάλκινο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξήχθη στο Παρίσι. Οι επιτυχίες αυτές, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, γεμίζουν με υπερηφάνεια τους Έλληνες.

Συνέχεια των επιτυχιών στον υγρό στίβο

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι νέες αυτές διακρίσεις έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης κατάκτησης του Παγκόσμιου Κυπέλλου από την εθνική ομάδα πόλο. Αυτή η διαρκής παρουσία της Ελλάδας στην κορυφή του υγρού στίβου αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων αθλητών.

Οι επιτυχίες των κολυμβητών και της εθνικής ομάδας πόλο αποτελούν πηγή εθνικής υπερηφάνειας και δείχνουν τη δυναμική του ελληνικού αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο.

Η Ελλάδα διεκδικεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης 2028

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε την απόφαση της κυβέρνησης να διεκδικήσει η Ελλάδα τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η Κολυμβητική Ομοσπονδία.

Η διεκδίκηση της διοργάνωσης ενός τόσο σημαντικού αθλητικού γεγονότος αποτελεί στρατηγική κίνηση για την προβολή της χώρας. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε το αίτημα, αναγνωρίζοντας τη σημασία μιας τέτοιας διοργάνωσης.

Ευκαιρία για διεθνή προβολή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών το 2028 θα αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία για την πατρίδα μας. Μέσω αυτής της διοργάνωσης, η Ελλάδα θα βρεθεί, για μία ακόμα φορά, στο διεθνές προσκήνιο, φιλοξενώντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός.

Επιπλέον, η διοργάνωση θα αναδείξει τις αρετές των Ελλήνων αθλητών, οι οποίοι χαρίζουν διαρκώς μεγάλες συγκινήσεις. Θα δοθεί επίσης η ευκαιρία να φανεί η εντυπωσιακή αναβάθμιση που έχει συντελεστεί στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες που αφορούν τον Υγρό Στίβο. Τέλος, θα είναι μία αφορμή να παρακολουθήσουμε όμορφες αναμετρήσεις και να γιορτάσουμε πιο πολλές νίκες, αυτή τη φορά σε ελληνικά νερά.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis